Sürücüsüz otomobiller için çok daha hızlı sonuç veren test geliştirildi

Michigan Üniversitesi’nde görevli olan araştırmacılar, yalnızca birkaç sene içerisinde yollarda görmeye başlayacağımız sürücüsüz otomobillerin sistemleri için yeni bir tür test geliştirdiler. Sürücüsüz otomobil teknolojisinin belirli durumlarda nasıl tepkiler vereceğini gözlemlemek adına geliştirilen test, toplamda 40 milyon kilometrelik sürüşlerden elde edilen veriler kullanılarak 2 senede hazırlanmış. Bu yeni test sayesinde sürücüsüz otomobil sistemlerinin tehlikeli durumlarda nasıl davranacakları 300 ile 100.000 kat daha hızlı anlaşılabiliyor ve bunun yanı sıra testin hem fiyatı, hem de ihtiyaç duyduğu toplam süre şu anda kullanımda olan yöntemden yüzde 99.9 oranında daha az.

Test nasıl yapılıyor?

Araştırmacılar, sürücüsüz otomobillerin bir testten başarılı olarak geçebilmesi adına yüzde 90 daha güvenli olduklarının kabul görmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu da otomobillerin 300.000 ile 100 milyon mil arasında değişen sürüş testlerine tabi tutulması anlamına geliyordu. Michigan Üniversitesi, test için gerekli olan mesafeyi yalnızca 1000 mile indirmeyi başarmış ve bunu, otomobilin gerçek hayatta karşılaşabileceği zorlukları test içerisinde yoğun bir şekilde tekrarlayarak başarmış.

Yeni test yöntemi sayesinde sürücüsüz otomobiller, beklendiğinden çok daha erken yollara çıkabilir.

https://futurism.com/a-new-approach-to-testing-autonomous-cars-is-99-9-faster-and-cheaper/