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Sürücüsüz otomobiller için çok daha hızlı sonuç veren test geliştirildi

Araştırmalar, sürücüsüz otomobil teknolojilerinin daha hızlı test edilebilmesi için yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdular. Yeni yöntem hızlı olmasının yanı sıra son derece de ucuz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Michigan Üniversitesi’nde görevli olan araştırmacılar, yalnızca birkaç sene içerisinde yollarda görmeye başlayacağımız sürücüsüz otomobillerin sistemleri için yeni bir tür test geliştirdiler. Sürücüsüz otomobil teknolojisinin belirli durumlarda nasıl tepkiler vereceğini gözlemlemek adına geliştirilen test, toplamda 40 milyon kilometrelik sürüşlerden elde edilen veriler kullanılarak 2 senede hazırlanmış. Bu yeni test sayesinde sürücüsüz otomobil sistemlerinin tehlikeli durumlarda nasıl davranacakları 300 ile 100.000 kat daha hızlı anlaşılabiliyor ve bunun yanı sıra testin hem fiyatı, hem de ihtiyaç duyduğu toplam süre şu anda kullanımda olan yöntemden yüzde 99.9 oranında daha az.

Test nasıl yapılıyor?

Araştırmacılar, sürücüsüz otomobillerin bir testten başarılı olarak geçebilmesi adına yüzde 90 daha güvenli olduklarının kabul görmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu da otomobillerin 300.000 ile 100 milyon mil arasında değişen sürüş testlerine tabi tutulması anlamına geliyordu. Michigan Üniversitesi, test için gerekli olan mesafeyi yalnızca 1000 mile indirmeyi başarmış ve bunu, otomobilin gerçek hayatta karşılaşabileceği zorlukları test içerisinde yoğun bir şekilde tekrarlayarak başarmış.

Yeni test yöntemi sayesinde sürücüsüz otomobiller, beklendiğinden çok daha erken yollara çıkabilir.


https://futurism.com/a-new-approach-to-testing-autonomous-cars-is-99-9-faster-and-cheaper/ Yorum Yaz
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ozmenakif 2 yıl
Detayları bilemiyoruz ama şeritsiz, kuralsız, işaretsiz yollarda test edilmeli. Enteresan tarzda yollar, bağlantı noktaları için ülkemize gelebilirler. Hatta Hindistan karmaşıklıkta zirve. Orada iş yapan sistem her yerde iş yapar.

Böyle bir yere girip çıkabilecek mi çok önemli.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Trafik polisi var diyelim napacak?
Trafiğin yoğun olduğu yerlerde durmak istediğimizde yol kenarında park edilecek yer bulup hemen 10 saniyede park edebilmesi de çok önemli. Şimdiki otomatik park sistemleri gibi 5dk sürerse olmaz.
Bir yola döndük kuyruk var, hemen atik bir şekilde geri manevra yapıp alternatif rota seçimi yapabilecek mi?
Bunları geçen arabaya ben kendimi teslim ederim. Yoksa otomatik pilot falan demesinler
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qwert345 2 yıl
Güzel bir copy/paste haberi.
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silversmith 2 yıl
Kuş arabalarına özgürlük gelse de hepsi havaya uçsa ve hepsinden kurtulsak! Otonom motonom, elektrik melektrik önemli değil. :D
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arel.gr 2 yıl
bir an önce, yollarda pili, reflexleri çoktan bitmiş, ehliyeti alınmış, yaşlı denetimsiz söför var !
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interwap 2 yıl
Hiç açıklayıcı değil.
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