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Google'ın mobil arama sonuçlarına "satın al" butonu geleceği kesinleşti

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın mobil arama sonuçlarına

İnternet devi Google, New York merkezli düzenlediği etkinlik kapsamında uzun zamandır bilgiler gelen mobil arama sonuçları üzerinden "satın al" özelliğini resmi olarak duyurdu.
Önümüzdeki birkaç içerisinde hayata geçecek olan satın al butonu, kişilerin mobil arama sonuçlarında çıkan reklam ürünlerini direkt olarak satın alabilmesine imkan tanıyacak. Bu ürünler Google'ın yaptığı anlaşmalar doğrultusunda görüntülenecek ve kredi kartı bilgileri dahil bütün işlemler Google sunucularında saklanacak. Başlangıçta sadece Amerika merkezli olarak kullanılabileceği belirtilen özelliğin, diğer ülkelere gelip gelmeyeceği hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmazken, Amerika pazarı için 2016 yılında ürün sayısının büyük bir artış göstereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Satın al butonu için bazı dev firmaların uygulamalarına da destek verecek olan Google, örneğin Ebay reklamları üzerinden satın al butonuyla direkt olarak Ebay'in resmi uygulamasını açacak ve ayrıca Google Now'a eklenen iki yeni kart ile sesli komut geliştirmeleriyle mobil arama deneyimini hiç olmadığı kadar iyi hale getirecek.

http://www.theverge.com/2015/7/15/8969943/google-search-buy-buttons-announced Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 yıl
google gerçekte ne kadar başarılı !?
google aranılan kelimeleri iyi bulma konusunda iyi ama bu fazla kar getirmiyor !
alış veriş siteleri daha fazla kazanç sağlıyor !
google bir noktadan sonra ticari açıdan fazla bir artı sağlamıyor çünkü en çok ziyaret edilen siteler belli anca çok özel ürün anlamında kendi sitesinden satış yapanların bulunması açısından google +1 yani !
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kahraman91 3 yıl
Bu satın al butonları mide bulandırmaya başladı.Her yer satın al butonu oldu
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baran4721 3 yıl
yakında o da gelir
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Kediyeyolgösterenadam 3 yıl
Google skynet'e doğru gidiyor.
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alemburda34 3 yıl
Google mağaza fiyat araması Türkiye'ye de gelsin başka birşey istemiyorum.
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matmuhendisi 3 yıl
nexus 6 üvey evlat
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