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Google'ın otonom aracını Ford üretebilir

Geleceği oldukça parlak görünen "otonom otomobil" dünyası için birçok firma aktif olarak çalışma gösteriyor. Gelen son bilgilere göreyse Ford ile Google bu alanda oldukça yakınlaşıyor.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın otonom aracını Ford üretebilir

Ford ile Google, birbirlerinden tamamen farklı sektörlerde bulunan iki dünya devi şirket. Bu iki büyük ismin tek ortak noktası ise kendi otonom otomobil modeli üzerinde aktif olarak çalışma gösteriyor olmaları. İşte bu ortak nokta yakında özel bir ortaklığa dönüşebilir.
Sektör içerisinden gelen bilgilere göre otonom otomobiller için Ford ile Google özel bir ortaklık kurmayı planlıyor. Önümüzdeki ay içerisinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2016 fuarı kapsamında resmi olarak duyurulabileceği söylenen bu ortaklık ile iki şirketin de büyük kazanç elde edebileceği belirtiliyor. Bu noktada Google'ın Ford'un büyük otomobil üretim tecrübesinden, Ford'un ise Google'ın otonom sürüş teknolojileri konusundaki deneyiminden yararlanması olası görünüyor.
Bildiğiniz gibi Google çok uzun süredir otonom otomobil modelini Kaliforniya sokaklarında test ediyor. Ford ise detaylarına burada yer verdiğimiz bir haber ile bu testlere önümüzdeki yıl içerisinde başlamayı hedefliyor. Yaklaşık 10 yıldır otonom otomobil geliştirdiğini belirten Ford, buna rağmen özellikle gerçek yaşam testleri açısından Google'ın çok gerisinde kalıyor. Google'ın da "internet şirketi nasıl otomobil üretecek?" sorularına karşı Ford'un altyapısını kullanması mantıklı görünüyor. Bu açından insanların Google otonom araca daha fazla güven duyabileceği belirtiliyor.
Ortaklık doğrultusunda Ford'dan ayrı özel bir şirket kurulacağı ve böylece bazı yasal sorumlukların ana şirketten ayrılabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tüm detaylar içinse biraz daha beklememiz gerekiyor.

http://www.androidauthority.com/google-ford-ces-partnership-company-663975/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Bu bence google dan çok Ford yarayacaktır...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
baya bir insan işsiz kalacak :)
3. dünya savaşı için işsizler lazım ayrıca :D
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Seyrim 3 yıl
Otomobile kendin hakim olacaksın arkadaş.. Kendin kullanmayacaksan toplu taşıma araçlarını kullan daha iyi.. Hiç olmazsa a-sosyal hale gelen toplum biraz sosyalleşir.. Ha bide tabi toplu taşıma araçlarında insanlar akıllı telefonlarına gömülüp etrafa bile bakmıyorlar buda başka mesele..
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arel.gr 3 yıl
bir an önce, batida kabına sığmayan
ehliyeti kızağa çekılmiş, bu gelişmeden haberi olmayan yaşlı orduları var.
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