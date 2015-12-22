Google'ın otonom aracını Ford üretebilir

Ford ile Google, birbirlerinden tamamen farklı sektörlerde bulunan iki dünya devi şirket. Bu iki büyük ismin tek ortak noktası ise kendi otonom otomobil modeli üzerinde aktif olarak çalışma gösteriyor olmaları. İşte bu ortak nokta yakında özel bir ortaklığa dönüşebilir.

Sektör içerisinden gelen bilgilere göre otonom otomobiller için Ford ile Google özel bir ortaklık kurmayı planlıyor. Önümüzdeki ay içerisinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2016 fuarı kapsamında resmi olarak duyurulabileceği söylenen bu ortaklık ile iki şirketin de büyük kazanç elde edebileceği belirtiliyor. Bu noktada Google'ın Ford'un büyük otomobil üretim tecrübesinden, Ford'un ise Google'ın otonom sürüş teknolojileri konusundaki deneyiminden yararlanması olası görünüyor.

Bildiğiniz gibi Google çok uzun süredir otonom otomobil modelini Kaliforniya sokaklarında test ediyor. Ford ise detaylarına burada yer verdiğimiz bir haber ile bu testlere önümüzdeki yıl içerisinde başlamayı hedefliyor. Yaklaşık 10 yıldır otonom otomobil geliştirdiğini belirten Ford, buna rağmen özellikle gerçek yaşam testleri açısından Google'ın çok gerisinde kalıyor. Google'ın da "internet şirketi nasıl otomobil üretecek?" sorularına karşı Ford'un altyapısını kullanması mantıklı görünüyor. Bu açından insanların Google otonom araca daha fazla güven duyabileceği belirtiliyor.

Ortaklık doğrultusunda Ford'dan ayrı özel bir şirket kurulacağı ve böylece bazı yasal sorumlukların ana şirketten ayrılabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tüm detaylar içinse biraz daha beklememiz gerekiyor.

http://www.androidauthority.com/google-ford-ces-partnership-company-663975/