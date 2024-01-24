Yeni BYD SEAL U, Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunulacak

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), yeni SUV’u BYD SEAL U modelini tanıttı. Avrupa’da hızla büyümeye devam eden ve Türkiye faaliyetlerini genişleten BYD, 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunu ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor.

BYD SEAL U'nun tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonları mevcut. Şirket, Çin menşeli elektrikli araç ihtal eden markalara yönelik Türkiye genelinde en az 20 servis açma zorunluluğu getirildiği için tam elektrikli yerine şarj edilebilir hibrit versiyonu satışa sunacak. BYD SEAL U, pratikliği, konforlu sürüşü ve geniş yaşam alanını, estetik tasarım ve yüksek donanım özellikleriyle kombine ediyor.

BYD SEAL U, özellikleriyle neler sunuyor❓

Avrupa’da ilk kez Türkiye’de satışa sunulacak olan şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i, ismini “Akıllı Çift Motor/Dual Motor-intelligent” teknolojisinden alıyor. Yüksek performansı, konforlu sürüşü ve rahat kullanımıyla birlikte yüzde 100 elektrikli dünyasını geleneksel dünyayla bir araya getiren BYD SEAL U, dört silindirli 72kW’lık (96 hp) 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturuyor. BYD SEAL U, hibrit motorunu ise otomatik şanzımanla eşleştiriyor.

18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip olan BYD SEAL U, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunuyor. Bu menzil şehir içerisinde 110 kilometreye kadar çıkıyor. Aracın kombine olarak menzilinin 1080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modelini gerçek ve konforlu bir uzun yol otomobili yapıyor. BYD SEAL U DM-i’nin bataryası, 18 kW DC hızlı şarjı destekliyor olması rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor.

Yeni model, dinamik performansıyla da dikkat çekiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlayan araç, 170 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Bununla birlikte BYD SEAL U, WLTP normlarında 0.9 lt/100 km tüketim ortalamasıyla da dikkat çekiyor.

Her detayıyla dinamikliği yansıtan bir SUV

BYD SEAL Sedan ve BYD DOLPHIN gibi markanın ‘Okyanus Estetiği’ tasarım dilini taşıyan SUV BYD SEAL U, her açıdan dikkat çekici ve dinamik görünüyor. Yeni model, akıcı çizgilere sahip X şeklinde ön kısmı ile ilk bakışta farklı olduğunu belli ediyor. Aracın ön tamponuna ve kaputuna estetik bir şekilde yerleştirilen U şekilli farlar, markanın tasarım kimliğini yansıtıyor.

Dengeli oranlara sahip akıcı tasarım, güçlü omuz hatları ve şık tavan çizgisiyle arka bölüme kadar uzanıyor. Arka tasarım aracın geniş gövdesinin altını çizerken arka LED ışıklandırmalar ‘Okyanus Estetiği’ tasarım diline atıfta bulunarak su damlasından ilham alıyor.

BYD SEAL U, mükemmel pratikliğe sahip konforlu bir aile otomobili olarak öne çıkarak şıklığı ve kolay kullanımı bir arada sunuyor. D-SUV modeli, 4.785 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.668 mm yüksekliğe sahip. 2.765 mm aks aralığı ve düz zemin tasarımı sayesinde arka yolcular için bol miktarda diz mesafesi sunan BYD SEAL U, bu ölçüleriyle birçok 7 koltuklu modelden dahi daha uzun ve geniş olmasıyla dikkat çekiyor. Pratikliği artırmak adına, 60:40 oranında katlanan arka koltuklarla bagaj hacmi 552 litreden 1.440 litreye kadar genişletilebiliyor.

Premium kokpit deneyimi

BYD SEAL U, kabinin modern ve zarif bir tasarım sunuyor. Aracın içerisinde şık detaylar, yüksek kaliteli malzemeler ve renkli ambiyans aydınlatmaları dikkat çekiyor. Okyanustan ilham alan tasarım temasına uygun olarak kristal vites kontrolü dikkat çekerken araç içerisinde birçok noktada vegan deriye yer verildi.

BYD SEAL U’nun içindeki konfor ve rahatlık, standart olarak elektrikli çoklu ayarlanabilir, ısıtmalı ve havalandırmalı geniş ön koltuklar, çift kablosuz telefon şarj istasyonu, ısıtmalı direksiyon, ön cama yansıyan göstergeler ve elektrikli bagaj kapağıyla daha da ileriye taşınıyor. Araç içerisindeki iki büyük dijital ekran, markanın yüksek teknolojili DNA’sını yansıtıyor.

Çok sayıda donanım ve akıllı teknolojinin yanı sıra standart olarak yüksek teknolojik özelliklere sahip olan BYD SEAL U, segmentinde farklı bir noktada yer alıyor. Akıllı Kokpit Sistemi’ne sahip BYD, 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranına sahip. Bu ekran araçtakilerin tercihine göre yatay veya dikey formatta kullanılabiliyor. Bununla birlikte birçok bilginin yer aldığı 12.3 inç’lik sürücü göstergesi ise, kolay kullanımı ve rahat okunabilmesiyle dikkat çekiyor.

Gelişmiş güvenlik özellikleri

BYD SEAL U, tüm BYD modellerinde olduğu gibi, pasif ve aktif güvenlik için yüksek standartlar sunuyor. Sınıfındaki en güvenli araçlardan biri olacak şekilde tasarlanan araç, güçlü gövdesi, sağlam şasi dinamikleri ve çok bağlantılı arka süspansiyonu ile güvenli bir yol tutuş karakteristiği de sağlıyor. BYD SEAL U, markanın diğer modelleri ATTO 3, DOLPHIN, SEAL ve TANG gibi EuroNCAP güvenlik testlerinden 5 yıldıza sahip.

BYD SEAL U modeli birçok gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) ile donatıldı. Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Otomatik Acil Durum Frenleme Sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici, Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Özelliği ve Akıllı Hız Sınırı Kontrolü gibi birçok sistem bir arada sunuluyor.

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Yeni BYD SEAL U, Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunulacak