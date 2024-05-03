Google, Gemini uzantılarını Türkiye’de kullanıma sundu: Peki nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Google, bir süre önce Gemini sohbet robotu özelinde önemli bir güncelleme yaptı. Bir süredir sınırlı ülkelerde test edilen Uzantılar özelliği artık Türkiye dahil olmak üzere Gemini’ın kullanılabilir olduğu ülkelerde aktif hale getirildi. Gemini uzantıları sayesinde diğer Google servislerine erişim sağlanabiliyor. Bu da Gemini’ın çok daha işlevsel olmasını ve hizmetleri tek bir yerde toplamasını sağlıyor.

Gemini uzantıları nedir?

Gemini uzantıları, YouTube, Haritalar, Uçuş Arama ve Oteller gibi Google uygulama ve hizmetlerindeki bilgilere anlık olarak erişmenizi sağlayan bir özellik. Gmail, Dokümanlar ve Drive Uzantıları ile kişisel içerikleriniz dahil olmak üzere bu hizmetlerdeki bilgileri bulabilir, özetleyebilir veya bunlara yönelik Gemini’a sorular sorabilirsiniz.

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Peki bu uzantılar ile neler yapılabilir? Örneğin, Gemini Uygulamaları sizin için özelleştirilmiş seyahat planlaması için anlık uçuş ve otel rezervasyonu bilgilerini verebilir. Veya size ilham verebilecek YouTube videolarını önerebilir. Benzer şekilde Google Haritalar'dan konuma dayalı bilgiler almak (yakındaki restoranlar gibi) da mümkün.

Gemini Uzantıları nasıl kullanılır?

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gemini.google.com adresinde öncelikle Uzantıları aktif etmeniz gerekiyor. Bunun için sol altta bulunan ayarlar > uzantılar bölümüne gitmeniz ve istediğiniz uzantıyı aktif etmeniz gerekiyor. Aktif ettiğiniz uzantıyı istem penceresinde kullanmak için “@” (sürekli @ ile çağırmanıza gerek yok, otomatik de devreye giriyor) işaretiyle ilgili uzantıyı seçmeniz gerekiyor. Sonrasında ise istediğiniz sorguyu girebilirsiniz.

Gemini uzantılarını denedik

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Uzantılar sayesinde Gemini’a çok fazla detay vermeden arzuladığınız soruları sorabiliyorsunuz. Denemelerimde Haritalar uzantısını seçerek hamburger siparişi için uygun restoran önerileri istedim. Gemini, konumu kullanarak yakında bulunan restoranları önerdi.

Gemini'ye artık Chrome'un adres çubuğundan erişilebiliyor 6 sa. önce eklendi

Benzer şekilde sadece “Nereleri gezmeliyim?” istemine Rize’de gezilebilecek yerleri listeledi. Aynı istem penceresinde bu öneriler hakkında devam sorguları da yapılabiliyor.

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Öte yandan Gmail’deki e-postalarınıza ulaşmanız ve özetlemeniz de mümkün. Yaptığım denemelerde sadece isim vererek istediğiniz kişiden gelen e-postaları listelemeniz ve bunlar arasında birini seçerek özetlemenizin doğru bir şekilde yapılabildiğini görüyorum. Ancak bu e-postalara yanıt vermek için Gemini’ı kullanmak şimdilik mümkün değil.

Seyahat planı yapmak da mümkün. Gemini uzantıları kullanmaya başladığımda İstanbul'a 4 Mayıs tarihinde seyahat gerçekleştirmek istediğimi ve burada Beşiktaş’ın stadını gezeceğimi söyledim. Bunun için Gemini’dan bir gezi planı oluşturmasını talep ettim.

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Gemine, Google Uçuş Arama üzerinden 4 Mayıs için olan uçuşları ve bunların fiyatını listeledi. Ancak burada hataların yapıldığını görüyorum. Gemini, İspanyol havayolu şirketi Volotea’nın bir uçuşunu öneriyor. İlginç bir şekilde AJet’in uçuş bilgileri yerine bu firmanın uçuşlarını, daha doğrusu adını yerleştiriyor. Elbette böyle bir uçuş bulunmuyor.

Bunun dışında Beşiktaş stadyumu hakkında genel bilgiler ve stadyumdaki müze hakkında bilgiler veriyor. Buradaki fiyat bilgileri tamamen yanlış. Stadyuma nasıl gideceğimi söyledikten sonra ise Havaalanından Taksim Meydanı'na otobüs veya metro ile gidebileceğimi söyledi.

Sonuç olarak, Gemini Uzantıları genel olarak güçlü bir işlevsellik sunuyor ancak zaman zaman hataların yapıldığı görülüyor. Zaten Gemini, uçuşlar gibi kritik bilgilerde hata yapabileceğini ve bilgilerin kontrol edilmesini öneriyor. İlerleyen güncellemelerde bu hatalar azaltılır ve rezervasyon/sipariş alabilecek veya çift yönlü etkileşim yapabilecek hale getirilirse kullanımı oldukça keyifli olabilir.

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