Google Pixel 8a'nın tüm özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Google etkinliği yaklaştı. I/O 2024 etkinliği 14 Mayıs’ta TSİ 20.00’de gerçekleşecek. Pixel 8a, etkinlikte tanıtılacak cihazlardan biri olacak. Peki, Google’ın yeni telefonu nasıl olacak? İşte Google Pixel 8a hakkında her şey:

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Depolama iki katına çıkıyor, ekran yenileme hızı artıyor

Google’ın geçen yılki Pixel 7a modelinde sunmadığı iki önemli yükseltme bekleniyor; depolama ve ekranın yenileme hızı. Google Pixel 8a, 256GB’a kadar depolama alanıyla gelecek. Pixel 7a, 128GB’a kadar depolama alanıyla gelmişti, 256GB seçeneği ilk kez olacak. Ayrıca ekranın yenileme hızı 120Hz’e çıkıyor. Bunlar kullanıcı deneyiminde fark yaratacak önemli değişiklikler. Maksimum ekran parlaklığı da 2000 nit’e yükseliyor. Ekran özelliklerinin geri kalanı aynı; Corning Gorilla Glass 3 koruması, HDR desteği, 6.1 inç FHD+ OLED ekran.

Batarya kapasitesinde ufak artış

Google, pil kapasitesini biraz artırıyor. Pixel 7a, 4385 mAh bataryaya sahipti. Pixel 8a, 4492 mAh bataryadan güç alacak. Google, telefonun şarjının 24 saatten fazla gideceğini, pil tasarruf moduyla 72 saate kadar dayanabileceğini söylüyor. Yeni model de Qi kablosuz şarjı destekleyecek. Tensor G3 işlemciden güç alacak telefon, 8GB RAM, 128GB ve 256GB depolama alanı seçeneğiyle gelecek. IP67 sertifikalı telefon, USB 3.2 Type-C portu ve WiFi 6E bağlantısını destekliyor. Güvenlik açısından, hem ekran içi parmak izi okuyucu hem de yüz tanıma sistemine sahip olacak.

Kamerada değişiklik yok, yeni yapay zeka destekli kamera özellikleri geliyor

Kamera tarafında birkaç yeni kamera özelliği dışında bir değişiklik olmayacak. Yapay zeka destekli Magic Editor, En İyi Çekim, Ultra HDR, Audio Magic Eraser gibi birkaç yeni kamera özellikleri göreceğiz. Gece görüşü, fotoğraf bulanıklığını giderme, sihirli silgi, portre modu, portre ışığı, yine olacak. Pixel 7a’nın 64MP ana kamerası, 13MP ultra geniş açılı kamerası, 13MP selfie kamerası Pixel 8a’da olacak.

Google Pixel 8a fiyatı ne kadar olacak?

Pixel 8a, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro gibi 7 yıl işletim sistemi, güvenlik ve özellik güncellemesi alacak. Telefon, dört renk seçeneğiyle (siyah, mavi, açık yeşil ve beyaz) gelecek. Google Pixel 8a başlangıç fiyatı 499 dolar olacak. Pixel 8a 256GB fiyatı 559 dolar olacak.

Google Pixel 8a özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.1 inç, FHD+, 2000 nit, 120Hz

: 6.1 inç, FHD+, 2000 nit, 120Hz İşlemci : Google Tensor G3

: Google Tensor G3 Bellek : 8GB RAM (LPDDR5x)

: 8GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 128GB, 256GB (UFS 3.1)

: 128GB, 256GB (UFS 3.1) Arka kamera : 64MP f/1.89 birincil + 13MP f/2.2 ultra geniş

: 64MP f/1.89 birincil + 13MP f/2.2 ultra geniş Ön kamera : 13MP f/2.2

: 13MP f/2.2 Batarya : 4492 mAh

: 4492 mAh Boyut ve ağırlık: 152.1 x 72.7 x 8.9 mm, 188 gr

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