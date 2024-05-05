Google Pixel 8a'nın tüm özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

- Depolama iki katına çıkıyor, ekran yenileme hızı artıyor
- Batarya kapasitesinde ufak artış
- Kamerada değişiklik yok, yeni yapay zeka destekli kamera özellikleri geliyor
- Google Pixel 8a fiyatı ne kadar olacak?
- Google Pixel 8a özellikleri (beklenen)
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Depolama iki katına çıkıyor, ekran yenileme hızı artıyor
Google’ın geçen yılki Pixel 7a modelinde sunmadığı iki önemli yükseltme bekleniyor; depolama ve ekranın yenileme hızı. Google Pixel 8a, 256GB’a kadar depolama alanıyla gelecek. Pixel 7a, 128GB’a kadar depolama alanıyla gelmişti, 256GB seçeneği ilk kez olacak. Ayrıca ekranın yenileme hızı 120Hz’e çıkıyor. Bunlar kullanıcı deneyiminde fark yaratacak önemli değişiklikler. Maksimum ekran parlaklığı da 2000 nit’e yükseliyor. Ekran özelliklerinin geri kalanı aynı; Corning Gorilla Glass 3 koruması, HDR desteği, 6.1 inç FHD+ OLED ekran.
Batarya kapasitesinde ufak artış
Google, pil kapasitesini biraz artırıyor. Pixel 7a, 4385 mAh bataryaya sahipti. Pixel 8a, 4492 mAh bataryadan güç alacak. Google, telefonun şarjının 24 saatten fazla gideceğini, pil tasarruf moduyla 72 saate kadar dayanabileceğini söylüyor. Yeni model de Qi kablosuz şarjı destekleyecek. Tensor G3 işlemciden güç alacak telefon, 8GB RAM, 128GB ve 256GB depolama alanı seçeneğiyle gelecek. IP67 sertifikalı telefon, USB 3.2 Type-C portu ve WiFi 6E bağlantısını destekliyor. Güvenlik açısından, hem ekran içi parmak izi okuyucu hem de yüz tanıma sistemine sahip olacak.
Kamerada değişiklik yok, yeni yapay zeka destekli kamera özellikleri geliyor
Kamera tarafında birkaç yeni kamera özelliği dışında bir değişiklik olmayacak. Yapay zeka destekli Magic Editor, En İyi Çekim, Ultra HDR, Audio Magic Eraser gibi birkaç yeni kamera özellikleri göreceğiz. Gece görüşü, fotoğraf bulanıklığını giderme, sihirli silgi, portre modu, portre ışığı, yine olacak. Pixel 7a’nın 64MP ana kamerası, 13MP ultra geniş açılı kamerası, 13MP selfie kamerası Pixel 8a’da olacak.
Google Pixel 8a fiyatı ne kadar olacak?
Pixel 8a, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro gibi 7 yıl işletim sistemi, güvenlik ve özellik güncellemesi alacak. Telefon, dört renk seçeneğiyle (siyah, mavi, açık yeşil ve beyaz) gelecek. Google Pixel 8a başlangıç fiyatı 499 dolar olacak. Pixel 8a 256GB fiyatı 559 dolar olacak.
Google Pixel 8a özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.1 inç, FHD+, 2000 nit, 120Hz
- İşlemci: Google Tensor G3
- Bellek: 8GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 128GB, 256GB (UFS 3.1)
- Arka kamera: 64MP f/1.89 birincil + 13MP f/2.2 ultra geniş
- Ön kamera: 13MP f/2.2
- Batarya: 4492 mAh
- Boyut ve ağırlık: 152.1 x 72.7 x 8.9 mm, 188 gr
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.