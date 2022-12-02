Elektrikli tır Tesla Semi’nin ilk teslimatı gerçekleşti: Taşımacılıkta yeni dönem başlıyor

Tam Boyutta Gör CEO Elon Musk, Tesla'nın elektrikli çekicisi olan Semi'yi resmen tanıtmasından beş yıl sonra artık teslimatlara hazır durumda. Tesla'nın Nevada Gigafactory'sinde düzenlenen "Semi Delivery Event" sırasında fabrikadan çıkan ilk Tesla Semi, alıcısı Pepsi'ye teslim etti. İçecek üreticisi toplamda 100 adet Tesla Semi siparişi yapmış durumda.

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Tesla Semi, taşımacılık için önemli

Tesla, Semi'nin arka akslardaki dört bağımsız motorla çalıştırıldığını, yük altında 0-100 km/s hıza 20 saniyede çıkabileceğini ve tek şarj ile 800 kilometre gibi oldukça başarılı bir menzile sahip olduğunu belirtiyor. Tesla Semi boş haliyle ise 0’dan 100 km/s hıza sadece 5 saniyede çıkıyor. Öte yandan Tesla Semi’nin 480 km ve 800 km olarak iki farklı batarya paketi bulunuyor ve araçların ilk duyurusunda bunların fiyatının sırayla 150.000 dolar ve 180.000 dolar olacağı açıklanmıştı. Etkinlik sırasında bu fiyatların değişip değişmediğine değinilmedi.

Etkinlik sırasında konuşan Elon Musk, gezegen genelinde malların nakliyesinden kaynaklanan karbon emisyonlarının miktarını azaltma ihtiyacından bahsetti. Tesla Semi’nin ayrıca 1.000 voltluk yeni bir aktarma organı mimarisine, çekiş kontrolüne, rejeneratif frenlemeye ve sorunsuz otoyol sürüşü için otomatik debriyaja sahip olduğu açıklandı.

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Tasarımsal açıdan tamamıyla verimlilik odaklı şekillendirilen Semi, iç tasarımı açısından diğer tırlardan ayrılıyor. Merkezde yer alan sürücü koltuğunun sağında ve solunda iki büyük dokunmatik ekran yer alıyor. Genel olarak kabin oldukça geniş ve ferah. Öte yandan sürücünün görüş açısı da hayli yüksek. Ek olarak kör noktaları gösteren kameralar da ekranlar sürücüye gösteriliyor, bunlar da kazayı önlemede oldukça önemli.

Etkinlik sırasında şarj konusuna değinen Musk, Tesla'nın 1 megavat doğru akım gücü sağlayabilen yeni bir sıvı soğutmalı şarj konnektörü geliştirdiğini açıkladı ve Cybertruck için de kullanılacağını duyurdu.

Öte yandan Tesla Semi tarafındaysa 1.6 km başına sadece <2 kWh enerji tüketimi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Büyük bir verimlilik vaadiyle gelen Semi, diğer içten yanmalı modellere kıyasla yılda 70.000 dolar seviyesinde bir yakıt tasarrufu da sağlayacak. Böylece kısa bir sürede kendisini amorti edecek. Tüm bunlara ek olarak Tesla Semi, bu noktada artık türünün tek örneği değil. Rakipler arasında Volvo, Daimler ve hatta Nikola da yer alıyor ve bu firmalar kendi elektrikli tırlarını geliştiriyor.

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Elektrikli tır Tesla Semi’nin ilk teslimatı gerçekleşti