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Google'ın quantum bilgisayarı normal bilgisayardan 100 milyon kat hızlı

Google'ın quntum bilgisayar üzerindeki çalışmaları sonuç verdi. Deneysel quantum bilgisayarın normal bir bilgisayardan 100 milyon kat daha hızlı olduğu yetkililer tarafından açıklandı.
3 yıl
8,4b
1
36
Diğer Bilim ve Teknoloji
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Google'ın quantum bilgisayarı normal bilgisayardan 100 milyon kat hızlı
Quantum hesaplamalarla ilgili birkaç başarısız deneme sonrasında Google sonunda D-Wave X2 süper bilgisayarıyla başarıya ulaştı. Quantum bilgisayarın yapılan testlere göre normal bir masaüstü bilgisayardan 100 milyon kez daha hızlı işlem yapabildiği ortaya çıktı.
Google 2013 yılında NASA ile birlikte yapay zeka laboratuvarunda deneylere başladığını duyurmuştu. Bugüne kadarki testler normal bilgisayardan daha iyi bir performans verememişti. Son yapılan denemede ise özenle hazırlanmış karmaşık bir problem Google'ın Quantum yasalarına bağlı süper bilgisayarı tarafından normal bilgisayardan 100 milyon kez hızlı bir şekilde yanıtlandı. Teori bu bilgisayarın belirli algoritmaları yıllar sonra değil, saniyeler içinde yanıtlamasıyla kanıtlandı.
Peki Quantum bilgisayarlar neden gerekli? Transistörlerin giderek küçülmesi ve atomik boyutlara indirgenmesi sonucunda quantum yasaları devreye giriyor ve işlemler yapılamaz hale geliyor. Normal bilgisayardaki bit'ler yerine Quantum bilgisayarlar ise qubit'leri kullanarak bu sorunu aşıyor. Qubit'ler aynı anda hem "0"dan hem de "1"den biraz barındırabiliyorlar. Bu duruma "süper pozisyon" deniyor. Yani müdahale edilmediği-izlenmediği sürece bir qubit süper pozisyon içindedir ve "0" mı, "1" mi olacağını tahmin edemezsiniz. Sadece müdahale ettiğiniz anda iki belirli durumdan birine geçer.
Aşağıda resmi olarak Türkçe hazırlanmış videoda Quantum temelli süper bilgisayarın mantığı daha detaylı bir şekilde anlatılıyor. İnsan teknolojisinin limitlerine nasıl ulaşıldığı gerçekten de heyecan verici.


http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/google-quantum-computer-a6768016.html Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Hakikaten eksi tuşu geri gelsin. Troller geri durmayacaklar ama en azından bir şey bildiğini zannedenler belli olur.
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AC_Hawker 3 yıl
"konsolun verdiği keyfi vermez. hem onda uncharted falan yok bi kere"
daha konsollar gerçek gücü....
otomatiğe bağlamış konsol fanatiği (temsili)
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Guest-F8946C419 3 yıl
kimse sormadan ben sorayım

GTA açıyor mu?



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DH Misafiri 2 yıl
Sizin gibi salaklar olunca teknoloji gelişmez
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DH Misafiri 3 yıl
Açıkçası benim gözümü korkuttu, 20-30 sene önce dorse büyüklüğünde bilgisayarlar dört işlemi ancak yapabiliyordu fakat gel gör ki şu an pança kadar telefon neler yapıyor. Google bir devrim yaratma eşiğinde belki devrimi yaratmış bile olabilir. Kuantum çağına hoşgeldin deme vaktidir artık,filmlerde gördüğümüz teknoloji, süper insanlar, hastalıksız uzun hayatlar, yapay zeka, uzay keşifleri,yeni gezegenlere yolculuk vb. akla gelecek herşey 1 adım kaldı. Gözümü korkutan ise bu teknoloji içinde kendimizi yok etme olasılığımız fazla oluşu.
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evandevan5a1 4 ay DH Misafiri
youtube.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Açıkçası benim gözümü korkuttu, 20-30 sene önce dorse büyüklüğünde bilgisayarlar dört işlemi ancak yapabiliyordu fakat gel gör ki şu an pança kadar telefon neler yapıyor. Google bir devrim yaratma eşiğinde belki devrimi yaratmış bile olabilir. Kuantum çağına hoşgeldin deme vaktidir artık,filmlerde gördüğümüz teknoloji, süper insanlar, hastalıksız uzun hayatlar, yapay zeka, uzay keşifleri,yeni gezegenlere yolculuk vb. akla gelecek herşey 1 adım kaldı. Gözümü korkutan ise bu teknoloji içinde kendimizi yok etme olasılığımız daha da artmış olması.
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kasapoglu57 3 yıl
bu yeni teknolojik gelişmeler bundan 100 sene sonrasını görmek isterdim dedirtiyor insana
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cadence1 3 yıl kasapoglu57
kasapoglu57

bu yeni teknolojik gelişmeler bundan 100 sene sonrasını görmek isterdim dedirtiyor insana

diyorsun .. 200 sene sonrayı görsen nolcak bilemedin 2090 da yoksun topraga karışmış olcan
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saitcam 3 yıl
Abi bu bilgisayar da tetris oynamak isterdim :))
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cadence1 3 yıl
quantum masalı
biri demişki anlamak zor
sacma sapan teorilerle bezendiği için anlaşılmıyorzaten .

0 ve 1 artı ve eksi .... sistem yazılımı bu şekilde .. kadın-erkek yer-gök gece-gündüz elenktrik bile 2 li faz nötr demi ... güneş-ay

yok efendim 0 ve 1 müdahale edilmediğinde 2 durumdan birine geciyomuşmuş . hadi leynn
süper pozisyon muş

bildiğin pc nin biraz daha hızlı versiyonu işte calışma mantığı aynı 100 yıldır araclarda kullanılan 4 zamanlı motor gibi .. bilim kurgu lara bilim demeyin artık
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Rocha 3 yıl
Konuda espriler havada uçuşuyor.
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gs09gs09 3 yıl
yani ne yapıor ekstra olarak bu aynı anda 999999999999999999999999999999999999999999999999 işlem mi yapıo napıor :D
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Rubisco 3 yıl
- Bunu kullanabilmek içn yine normal bilgisayar altyapısına ihtiyaç var, zira tek başına benzer şekilde işleyebilen bi yapı değil. Dahası tek başına hiçbi işe yaramaz, çünkü şu anki hali ile hızlandırıcı/accelerator gibi bi işe yarıyor.

- Optimizasyon/indirgeme problemleri her alanda var. Lojistikten çip tasarımına askeriyeye aklınıza neresi gelirse. İndirgemek için matematiksel yaklaşımlar var ve uzun zamandır uygulanıyor zaten. Optimizasyon problemleri zordur. Bu çip-bilgisayarın esas işe yarayacağı alan bunlar.

- Quantum çipi-bilgisayarı sonrası dönem için, yapılabilecek kırma girişimlerine dayanıklı şifreleme altyapıları var. Yani oldu bitti değil.

- olasılık durumlarını incelemeye analiz etmeye bi tür indirgeme ile bulmaya çalışan yaklaşımlar var. Bunlara simulated annealing deniliyor ve yazılım vs. ile bugün yaygın olarak kullanılıyor. Donanımların gelişmesi, bu tarz yöntemlerin optimizasyon-indirgeme gereken alanlarda simulated yaklaşımların kullanılmasını da arttırıyor.

- indirgeme için genetik algo'lar faln zaten var kaç zmandır. Ama bugün hem üstünde daha çok çalışan hemde daha iyi donanımımız var diye getirisi daha çok. Gerçi optimizasyon için genetik algo ile başlayıp, sonra terk edip farklı yaklaşımlarla devam edenler de var.

- Burdaki Dwave quantum çipinin olayının temeli süperiletken yarı-iletken üstüne kurulu. Hittachi'nin yine yarı-iletken ile bu quantum çipindekine benzer durumu taklit eden bir yaklaşım daha var. Buna da CMOS Annealing deniliyor (veya kendileri isimlendirmiş o şekilde). Hitachi'nin ki de deneysel bi çip, ama Dwave'in açıklanan sonuçlarıyla rekabet edebilir durumda. Dwave x2'nin 1000 qubit'lik bi yapısı varken Hitachi'nin çipinde 20.000 qubit eşderinde bi yapı var. Dwave soğutma altyapısı 25KW güç gerektirirken Hitachi'nin çipi 65nm üstünde 0.05W mı ne çekiyor işlem sırasında. Özel soğutmaya faln ihtiyacı yok. Dwave'in şu problemi şu kadar çabuk çözdü tarzındaki sonuçlarından hareketle Hitachi kendi çiplerinin rekabetçi olduğunu söylüyorlar. Farkı, Dwave belki gerçek anlamda qubitler üstünden gitmeye çalışıp anında sonuca ulaşırken, Hitachi'nin sistemi simüle ile çalıştığından, ferromanyetik yapının benzer sonuca ulaşması zaman alıyor (atıyorum 100ns-500ms vs. gibi). Belli yerlere kadar Hitachi'nin sistemi de yüksek başarımla bişeyleri değiştirebilecek kadar iyi sonuçlar verebilir gibi duruyor. Merak edenler için tanıtım dökümanı var : hitachi.com/...
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cikopelo 3 yıl
Yiyorsa Batman Arkham Knight oynatsin
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fthkn 3 yıl
Kuantum bilgisayarları ile artık zeki müren de bizi görecekmiş.
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teramit 3 yıl
exoss
render için kulandırırlarmı ki acep _?

büyük ihtimal kullanılmaz, ancak şifre kırmada o bahsedilen hıza ulaşılır yoksa render salt işlemci ile tek tek hesaplanıp işleniyor algoritması doğrusal.günümüzde ekran kartları ile işlemcilerden çok daha hızlı render yapılabilir.
zaten quantum bilgisayarın şifreleme dışında ne işe yarayacağı merak ediliyor.sonuçta başka pratik bir geliştirme yazılımlar üretilmeden zor gibi...
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