Google'ın quantum bilgisayarı normal bilgisayardan 100 milyon kat hızlı

Quantum hesaplamalarla ilgili birkaç başarısız deneme sonrasında Google sonunda D-Wave X2 süper bilgisayarıyla başarıya ulaştı. Quantum bilgisayarın yapılan testlere göre normal bir masaüstü bilgisayardan 100 milyon kez daha hızlı işlem yapabildiği ortaya çıktı.



Google 2013 yılında NASA ile birlikte yapay zeka laboratuvarunda deneylere başladığını duyurmuştu. Bugüne kadarki testler normal bilgisayardan daha iyi bir performans verememişti. Son yapılan denemede ise özenle hazırlanmış karmaşık bir problem Google'ın Quantum yasalarına bağlı süper bilgisayarı tarafından normal bilgisayardan 100 milyon kez hızlı bir şekilde yanıtlandı. Teori bu bilgisayarın belirli algoritmaları yıllar sonra değil, saniyeler içinde yanıtlamasıyla kanıtlandı.



Peki Quantum bilgisayarlar neden gerekli? Transistörlerin giderek küçülmesi ve atomik boyutlara indirgenmesi sonucunda quantum yasaları devreye giriyor ve işlemler yapılamaz hale geliyor. Normal bilgisayardaki bit'ler yerine Quantum bilgisayarlar ise qubit'leri kullanarak bu sorunu aşıyor. Qubit'ler aynı anda hem "0"dan hem de "1"den biraz barındırabiliyorlar. Bu duruma "süper pozisyon" deniyor. Yani müdahale edilmediği-izlenmediği sürece bir qubit süper pozisyon içindedir ve "0" mı, "1" mi olacağını tahmin edemezsiniz. Sadece müdahale ettiğiniz anda iki belirli durumdan birine geçer.



Aşağıda resmi olarak Türkçe hazırlanmış videoda Quantum temelli süper bilgisayarın mantığı daha detaylı bir şekilde anlatılıyor. İnsan teknolojisinin limitlerine nasıl ulaşıldığı gerçekten de heyecan verici.







http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/google-quantum-computer-a6768016.html