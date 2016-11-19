Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’ın sesli asistanı Home reklam yayınına başladı

Google’ın sesli asistanı Home; hava durumu, trafik veya gündemle ilgili kullanıcılara bilgi verirken konuşmanın ortasında Disney'in yeni filminin reklamını yapmaya başladı.
2 yıl
320
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın sesli asistanı Home reklam yayınına başladı
Tam Boyutta Gör
 

Otonom araçtan robot teknolojilerine kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor olsa da Google’ın kazancının büyük bir kısmını halen reklamlardan kazanıyor. Uygulamalarının büyük bir bölümüne reklamları da bir şekilde entegre ederek kazancını arttıran şirket bugüne kadar sadece Google Haritalar, G-Mail gibi alanları reklamsız kullanma imkanı sunmuştu. Tabi reklamları ürünleri aracılığıyla kullanıcılara ulaştırmak şirket için oldukça önemli olsa da son reklam hamlesi kullanıcıların tepkisini çekti.

Google’ın sesli asistanı Home’u alan kullanıcılar geçtiğimiz günlerde asistanın kullanıcıların sorularına yanıt verirken cevabın ortasında yaklaşık 15 saniye boyunca Disney’in Beauty and the Beast filminin reklamını yaptığını(filmin vizyona girdiğini söyleyerek) fark etti. Kullanıcılar için 130$ karşılığında satın aldıkları Home’un daha önce hiç bahsedilmeyen bu uygulaması oldukça şaşırtıcıydı ve Google’a bu konu hakkında yüzlerce mail atıldı. Google’ın olayın ardından ilk yaptığı açıklaması ise tepkilerin şiddetini daha da arttırdı. Şirket yaptığı açıklamada "Bu bir reklam değil, asistandaki güzellik, ortaklarımızı misafiriniz olmaya ve hikayelerini paylaşmaya davet ediyor" dedi.

Daha Önce de Benzer Uygulamalar Yapılmıştı 

Bu açıklamadan sonra artan şikayetler karşısında Google(her ne kadar bunun bir reklam olduğunu hala kabul etmese de) reklam uygulamasına son verdi ve kullanıcılardan özür diledi. Home aslında daha önce de kullanıcıların soru sormamasına rağmen Oscar töreni öncesinde kullanıcılara bilgi vermişti ancak bu reklamdan ziyade hatırlatma notu halinde olduğu için tepkiye neden olmamıştı. Google’ın her Home kullanıcısının cihazlarına özel mail adresine sahip olduğu da düşünülürse aslında reklamlarını Home üzerinden yapmak yerine mail adresine göndermesi kullanıcılar için daha kabul edilir olabilir.

Şirket şimdilik bu reklam uygulamasına son vermiş olsa da Google’ın reklam stratejisi düşünüldüğünde bu durumun tekrar yaşanması sürpriz olmayacak ancak kullanıcılar da Home’u satın alırken kendilerine hiç bahsedilmeyen bu durumu kolay kabullenecek gibi görünmüyor.

Home kullanıcısı tarafından kayda alınan Home'un reklam yaptığı anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:  
 

https://www.engadget.com/2017/03/17/google-home-ads-bad-precedent/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mephalay 2 yıl
Harika bir bilgilendirme, bilim ve teknoloji denilince ilk ogrenmek istedigim konulardan birisiydi. Tesekkurler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Game of Thrones'un yıldızı Star Wars evrenine katıldı 2 yıl Monster Tulpar T5 GTX 1060 dizüstü inceleme 2 yıl Panasonic’ten ilginç icat: Tercüman Megafon 2 yıl Bilim adamlarından tıpta yeni imkanlar yaratacak mesaj iletme yöntemi 2 yıl Patlayıcıları uzaktan tespit eden Drone sistemi geliştirildi 2 yıl Huawei ve DOCOMO, dünyanın ilk geniş ölçekli 5G saha denemesini yaptı 2 yıl İklim değişikliği belgeseli Before the Flood izlenme rekorları kırdı 2 yıl Katlanabilir kask, Dyson yenilik ödülüne hak kazandı 2 yıl Intel giyilebilir cihaz pazarından çıkıyor mu? 2 yıl Dördüncü Huawei Mate 9 modeline hazır olun 2 yıl 2si1 "Yorgun" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Google'dan bulanık ve düşük çözünürlüklü fotoğraflar için yeni algoritma 2 yıl Deadpool 2'yi kimin yöneteceği belli oldu 2 yıl Sony, Black Friday kampanyasıyla popüler oyunlarda indirim yaptı 2 yıl Çift GTX 1080 ekran kartlı Asus ROG GX800 dizüstü bilgisayarı duyuruldu 2 yıl Jaguar 2020'ye kadar modellerinin yarısında elektrikli seçeneği sunacak 2 yıl Star Wars: Battlefront için Rogue One ve VR ek paketleri geliyor 2 yıl Fantastic Beasts: Cases ile büyülü yolculuk başlıyor 2 yıl Yeni gelişme AIDS hastalığına çare olabilir 2 yıl Ünlü müzik torrent sitesi "What.cd" kapandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google’ın sesli asistanı Home reklam yayınına başladı Sonraki Xiaomi’nin işlemcisi çok yakın 2 yıl Nvidia GTX1070 Founders Edition incelemesi "1.9GHz'e varan hızıyla başarılı 2K performansı" 2 yıl Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor 2 yıl Nokia geri dönüyor: 2017 bir kez daha doğrulandı 2 yıl OLED ekranlı iPhone ile ilgili yeni bilgiler 2 yıl Renault Talisman 2017 Business Car seçildi 2 yıl Tesla’nın elektrik üreten çatıları, normal çatıdan daha ucuz 2 yıl 9GAG’deki Türkiye paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü 2 yıl ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 sızdırıldı 2 yıl Dolardaki artış teknolojik ürünlerin fiyatını nasıl etkileyecek? 2 yıl Xiaomi Mi Mix Mini söylentileri başladı 2 yıl Türk mühendislerden trafik yoğunluğunu bitirecek uygulama 2 yıl AMD Zen işlemciler 17 Ocak’ta geliyor 2 yıl Gök Sarayı'ndaki Çinli taykonotlar işte böyle Dünya'ya döndü (Video) 2 yıl Volkswagen’in elektrikli aracı e-Golf yenilendi 2 yıl Amazon'dan Müslüman ve Hristiyan dostluğunu anlatan sıra dışı reklam 2 yıl Nvidia’nın son driverlarında bir çok sorun baş gösterdi 2 yıl iPhone'un tüm arama geçmişini gizlice kaydettiği iddia ediliyor 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay ile ilgili her şey, tüm merak edilenler! 2 yıl iPhone fiyatları artabilir: iPhone'lar artık ABD'de mi üretilecek? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim