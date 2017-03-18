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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uniti, Siemens ortaklığı ile tam otomasyon araç üretim tesisi kuruyor

İsveç'li elektrikli araç startup şirketi Uniti, yayınladığı yeni basın açıklaması ile ilk aracını üreteceği fabrikanın Siemens ile ortaklık sonucunda tam otomasyon olacağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl, İsveç merkezli elektrikli otomobil startup şirketi 'Uniti', elektrikli araç konseptini piyasaya sunmak için 1 milyon doların üzerinde finansman bulmuştu. Şirket şimdi de imalat ve elektronik devi Siemens ile, aracı üretmeyi planladıkları "tam otomasyon bir otomobil üretim tesisi" kurmak için ortaklık kurduklarını duyurdu.
Şirketin aldığı 1 milyon dolarlık finansman 45 farklı ülkedeki yaşları 18 ile 85 arasında değişen 570 yatırımcıdan gelirken, firma yatırımı aracın henüz prototipi bile yokken yalnızca konsept haliyle topladı.
Şu an için şirketin amacında yalnızca uygun fiyatlı (yaklaşık 22 bin dolar) bir tam elektrikli araç üretmek yer alırken, firma ilerleyen dönemde araca otonom sürüş yetenekleri de katmak istiyor. Bu hafta yayınlanan basın açıklamasına göre ilk prototipi 2017 sonbaharında tanıtmayı planlayan firma, aracın ilk teslimatını ise 2019 yılında yapacak.
2 yıl içerisinde prototip aşamasından seri üretime geçme beklentisinin merkezinde Siemens ile kurulan ortaklık yer alırken, kurulacak fabrikanın ilk üretim yılında 50.000 araç üretecek kapasitede olması hedefleniyor.

http://www.unitisweden.com/partnership-siemens-fully-automated-factory/ Yorum Yaz
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yunusaticioglu 2 yıl en beğenilen KaleyDeskop
KaleyDeskop

5 bin tl olsa yine böyle araca para vermem, böyle araç mı olur arkadaş.

allah razı olsun son bir tane kalmıştı sen almadığın için sayende ben aldım :))
KaleyDeskop5 bin tl olsa yine böyle araca para vermem, böyle araç mı olur arkadaş.allah razı olsun son bir tane kalmışt...
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ceo-tr 2 yıl
Elektrik Süpürgesi zannettim :)
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muhalif13 2 yıl
Neden bu kadar ön yargı ile yaklaşıyorsunuz.
Önce El arabaları, Sonra at arabaları çıktı. Birbirine ne kadar benziyordu. Sonra ilk buharlı ve motorlu arabalarda tıpkı at arabası gibiydi. Sonradan 100 yıl içerisinde bu halini aldılar. Belki de elektrikli araçlarda bu şekilde olacaktır.
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mustafaaydemir 2 yıl
Nedense bitmiş ürünü göremeyeceğizi düşünüyorum.
Hele de bu yıl içinde ilk prototip he, neredeyse ikinci çeyreğe gireceğiz çok zor test etmeden yazılım aşamaları tamamlanmadan karbon fiberden bir örnek yapıp buyurun buda prototip derlerse şaşırmam ki 1m dolar demişsiniz bu rakamla tam otomasyona sahip bir fabrika çok zor ne kadarlık bir alana kurulacak Tesla bile kaç milyar dolar yatırdı bu işe bunlar o parayla günlük max. 3 araç mı üretecekler ufacık bir makina alıyorsun 500 bin? düşünsene bunun fabrika yeri var o yerin inşaatı var çelik konstrüksiyon dan yapsalar inşaatı gene çok büyük maliyetler çıkıyor ortaya demem o ki iyi bir gelişme fakat çok iyimser davranıyorlar Tesla bile kaç sefer erteledi teslim tarihlerini bunlar gerçekten dolandırıcı değil ve bu işte ciddiyseler bile bu tarihlerde teslimatlar ve prototipler çok zor fakat imkansız değil
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KaleyDeskop 2 yıl
5 bin tl olsa yine böyle araca para vermem, böyle araç mı olur arkadaş.
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yunusaticioglu 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

5 bin tl olsa yine böyle araca para vermem, böyle araç mı olur arkadaş.

allah razı olsun son bir tane kalmıştı sen almadığın için sayende ben aldım :))
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selcuksert38 2 yıl
Seneye Bim de bu işe girerse şaşırmam
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