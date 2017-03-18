Uniti, Siemens ortaklığı ile tam otomasyon araç üretim tesisi kuruyor

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl, İsveç merkezli elektrikli otomobil startup şirketi 'Uniti', elektrikli araç konseptini piyasaya sunmak için 1 milyon doların üzerinde finansman bulmuştu. Şirket şimdi de imalat ve elektronik devi Siemens ile, aracı üretmeyi planladıkları "tam otomasyon bir otomobil üretim tesisi" kurmak için ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirketin aldığı 1 milyon dolarlık finansman 45 farklı ülkedeki yaşları 18 ile 85 arasında değişen 570 yatırımcıdan gelirken, firma yatırımı aracın henüz prototipi bile yokken yalnızca konsept haliyle topladı.

Şu an için şirketin amacında yalnızca uygun fiyatlı (yaklaşık 22 bin dolar) bir tam elektrikli araç üretmek yer alırken, firma ilerleyen dönemde araca otonom sürüş yetenekleri de katmak istiyor. Bu hafta yayınlanan basın açıklamasına göre ilk prototipi 2017 sonbaharında tanıtmayı planlayan firma, aracın ilk teslimatını ise 2019 yılında yapacak.

2 yıl içerisinde prototip aşamasından seri üretime geçme beklentisinin merkezinde Siemens ile kurulan ortaklık yer alırken, kurulacak fabrikanın ilk üretim yılında 50.000 araç üretecek kapasitede olması hedefleniyor.

http://www.unitisweden.com/partnership-siemens-fully-automated-factory/