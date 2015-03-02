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Google'ın sosyal ağı Google+ resmi olarak ikiye ayrıldı

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın sosyal ağı Google+ resmi olarak ikiye ayrıldı
Google'ın rakipleri karşısında istediği başarıya ve popülerliğe ulaşamayan sosyal ağı Google+, Bradley Horowitz'in yaptığı açıklama doğrultusunda resmi olarak ikiye ayrıldı.
Geçtiğimiz hafta Forbes'e konuşan Google kıdemli başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin ilk ipuçlarını verdiği bu gelişme ile Google+, "Fotoğraflar (Photos)" ve "Streams (Akımlar)" olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Standart ağ akışı Streams üzerinden yürütülürken, fotoğraf odaklı Photos bölümü ise ayrı olarak hizmet vermeye devam edecek ve bu iki bağımsız bölümün de başında Bradley Horowitz yer alacak.
İletişim odaklı Hangouts üzerine de yoğunlaşmak istediğini bildiğimiz internet devi Google, Google+'ın etki alanını geliştirmek adına radikal kararlar almaya devam ediyor.

http://www.trustedreviews.com/news/google-confirms-it-s-splitting-photos-from-google Yorum Yaz
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ulabuneya 4 yıl
Google yırtınıyor ama bu olay tutmadı. Kapansa da farketmez.
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doctor_bey 4 yıl
Youtıbe açık kaldığı sürece Google Plus'ta açık kalır.
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eXteras 4 yıl
Plus ın kitlesi belli bu saatten sonra kapanma ihtimali yok ama evet alakası olmayan insanların hesap bağlantısını kesebilmesi gerekir.
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Virinom 4 yıl
Ne kadar uğraşsanız da Google plus tutmayacak.
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darkest earth 4 yıl
Google+ normal bir insan için değil zaten artık, beta testlerinin yapıldığı, teknolojinin genellikle konuşulduğu, geeklerin bulunduğu en iyi platform kesinlikle.
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hooper 4 yıl
Komple bir kapansa da kurtulsak. Zorla güzellik olmaz anlayamadı bunu hala google!
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infom@n 4 yıl hooper
hooper
Komple bir kapansa da kurtulsak. Zorla güzellik olmaz anlayamadı bunu hala google!

Doğru söylüyorsun.
Google servislerinden sadece Youtube kullanıyorum ama inatla Google+'ı kullandırtıyor. Hepsini birbirine bağlamışlar zaten.
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nedensiz07 4 yıl
İyice arap sacina cevirdiler bu sosyal ağı.. Oysa gerekli reklam kampanyasını yapabilse google tutmaz diye bişey yok.. En başta ismi değişmeli.. Çoğu insan g+ simgesinin google plus demek olduğunu bile bilmiyor..
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