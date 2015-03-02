Google'ın sosyal ağı Google+ resmi olarak ikiye ayrıldı

Google'ın rakipleri karşısında istediği başarıya ve popülerliğe ulaşamayan sosyal ağı Google+, Bradley Horowitz'in yaptığı açıklama doğrultusunda resmi olarak ikiye ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Forbes'e konuşan Google kıdemli başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin ilk ipuçlarını verdiği bu gelişme ile Google+, "Fotoğraflar (Photos)" ve "Streams (Akımlar)" olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Standart ağ akışı Streams üzerinden yürütülürken, fotoğraf odaklı Photos bölümü ise ayrı olarak hizmet vermeye devam edecek ve bu iki bağımsız bölümün de başında Bradley Horowitz yer alacak.

İletişim odaklı Hangouts üzerine de yoğunlaşmak istediğini bildiğimiz internet devi Google, Google+'ın etki alanını geliştirmek adına radikal kararlar almaya devam ediyor.

http://www.trustedreviews.com/news/google-confirms-it-s-splitting-photos-from-google