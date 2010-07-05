Google'ın tepe yöneticisi: "Apple'dan farklı şeyler yapmak istiyoruz."

Bir dönem Apple'ın yönetim kurulunda da yer alan ancak 1 sene önce bu görevinden ayrılan Eric Schmidt, uzun süredir dillendirilen iki firma arasındaki yarış ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İngiltere'nin önemli yayın organlarından Telegraph'a konuşan Schmidt, Apple'ı yenmek gibi bir planları olmadığını ancak Apple'dan farklı şeyler yapmak istediklerini ve Apple bunu kolaylaştırdığını söyledi ve iki firma arasındaki farkları şu cümleleriyle açıkladı;

"Apple'ın modeliyle Google'ın modeli arasındaki farkı anlamak çok kolay, birbirlerinden tamamen farklılar. Google'ın modeli tamamen açık. Hiçbir para ödemeden yazılımı alabilir, istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz; uygulamalar hazırlayabilir, iş modeli kurabilir, her çeşit donanımı ekleyebilirsiniz. Apple'ın modeliyse bizim modelimizin tam zıttı."

Apple'ın 3 milyonluk satış sayısını 80 günde aşan iPad'ine karşılık verip vermeyecekleri konusundaysa Eric Schmidt; öyle bir planları olmadığını açıkladı.