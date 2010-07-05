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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın tepe yöneticisi: "Apple'dan farklı şeyler yapmak istiyoruz."

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Bir dönem Apple'ın yönetim kurulunda da yer alan ancak 1 sene önce bu görevinden ayrılan Eric Schmidt, uzun süredir dillendirilen iki firma arasındaki yarış ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İngiltere'nin önemli yayın organlarından Telegraph'a konuşan Schmidt, Apple'ı yenmek gibi bir planları olmadığını ancak Apple'dan farklı şeyler yapmak istediklerini ve Apple bunu kolaylaştırdığını söyledi ve iki firma arasındaki farkları şu cümleleriyle açıkladı;

"Apple'ın modeliyle Google'ın modeli arasındaki farkı anlamak çok kolay, birbirlerinden tamamen farklılar. Google'ın modeli tamamen açık. Hiçbir para ödemeden yazılımı alabilir, istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz; uygulamalar hazırlayabilir, iş modeli kurabilir, her çeşit donanımı ekleyebilirsiniz. Apple'ın modeliyse bizim modelimizin tam zıttı."

Apple'ın 3 milyonluk satış sayısını 80 günde aşan iPad'ine karşılık verip vermeyecekleri konusundaysa Eric Schmidt; öyle bir planları olmadığını açıkladı.


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Mr. Jingles 9 yıl
Çeken bir telefon yaptıklarında zaten farklı bir cihaz yapmış olurlar.


Şaka şaka
Bakalım bunu açıkladığına göre nasıl bir cihaz var akıllarında?
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K0rkunc 9 yıl
bir sonraki telefonum android olacak gibi appleın kaç yılda geldiği yolu adamlar çok kısa sürede kat etti
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Godolphin 9 yıl
Sizde olmasanız zaten yanmışız bu apple'ın hapisçi zihniyeti yüzünden. ''2000 tl ver sadece sevdiğin bir şarkıyı zil sesi yapmak için bilgisayara bağla vs vs uğraş dur :( ''
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Buzmavisi 9 yıl
Valla öyle. Ne varsa bu adamlarda var. Rekabet çok iyi bir şey sahiden. İnşallah yakın zamanda gelişirler.
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