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Google’ın yapay zekasından yeni zafer: AlphaGo, Çin şampiyonunu yendi

Daha önce Go oyunun efsane ismi Lee Sedol’u yenmeyi başaran Google’ın yapay zekası AlphaGo, 3 maçlık serinin ilk maçında Çinli genç usta Ke Jie’yi de yenmeyi başardı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google’ın 2014 yılında satın aldığı yapay zeka şirketi merkezi Deep Mind tarafından geliştirilen AlphaGo zaferlerine bir yenisini daha eklemeye çok yakın. Bugüne kadar Go oyununda pek çok usta isimle mücadele eden ve son olarak da Go oyununun efsane isni Güney Koreli Lee Sedol’u yenen AlphaGo, 19 yaşındaki Çinli usta Ke Jie’yi de 3 maçlık serinin ilk maçında mağlup etmeyi başardı.

Google tarafından organize edilen maç, Go oyunuyla ilgilenenler tarafından ilgiyle takip edilirken hem AlphaGo hem de Ke Jie için önemli ödüller de barındırıyor. AlphaGo bu seriyi kazandığı takdirde artık kimsenin yenemeyeceği bir makine haline gelecek zira Go oyununa 5 yaşında başlayan ve alışılagelmişin dışında oyun stratejisiyle 10 yaşında büyük ustaları yenerek Çin şampiyonu olan Ke Jie, AlphaGo’nun karşısındaki son büyük engel olarak kabul ediliyor.

Maçın Ke Jie için olan önemi ise çok daha büyük. Geçtiğimiz ocak ayında Jie ve AlphaGo’nun farklı bir sürümü olan Master isimli yapay zeka maç yapmış(resmi olmayan maçlar) ve Jie üç maçı da kaybetmişti. Maçların ardından yapay zekayı yenmek için halen son bir hamlesi olduğunu söyleyen Jie, bu oyunun bir strateji mücadelesi olduğu kadar felsefi yanının da olduğuna dikkat çekerek insan ile makinenin mücadelesinde kazanan tarafın insan olacağını açıklamıştı. Şimdi ise bu seriden galibeyetle ayrılmak Jie için çok ciddi bir prestij anlamına geliyor. Ayrıca Jie kazandığı takdirde 1.5 milyon dolarlık ödülün de sahibi olacak.

Yapay Zeka İçin de Oldukça Zor

Serinin diğer maçı cuma günü oynanacak ve AlphaGo kazandığı takdirde üçüncü maç oynanmadan organizasyon tamamlanacak. Her ne kadar 90’lı yıllardan beri satranç ustalarının makinelere karşı kaybettiklerine şahit olsak da Go oyunu için durum biraz daha farklı. Binlerce yıllık geleneğe sahip olan Go’da iki oyuncu 181 siyah ve 180 beyaz taşla, 19×19 karenin bulunduğu bir tahtada oynuyor. Oyunun amacı ise rakibin taşlarını çevreleyip yok ederek tahtada hakimiyet sağlamak.

Yüksek dikkat, zeka ve strateji gerektiren oyunda maçlar genellikle saatlerce sürerken AlphaGo ve Ke Jie arasındaki maçta yaklaşık 5 saat sürdü. Tamamen farklı oyun anlayışı ile diğer zeka/strateji oyunlarında ayrılan Go’da bir yapay zekanın oyundaki bütün önemli isimler mağlup etmesi teknolojinin devrimi olarak görülüyor.


https://www.theverge.com/2017/5/23/15679110/go-alphago-ke-jie-match-google-deepmind-ai-2017 Yorum Yaz
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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Bu tür haberlerin bilim camiasında "flaş tivi"deki bal reklamlarından hiç bir farkı yok bence. Ben bilim adamı değilim ama yapay zeka/yapay sinir ağlarına meraklı biri olarak biliyorum ki bilim henüz beyin denen şeyi çözebilmiş değil, prof. dr. Sinan Canan'ın ifadesi ile, "beyin atlas okyanusu ise biz şu an kenarda ayaklarımızı ıslatıyoruz". Akıl zeka bilinç gibi kavramların mekaniğini bilmiyoruz ve bilmediğimiz bir şeyi de üretemeyiz. Daha, bilginin beyinde üretilip üretilmediği bile tartışma konusu, yani radyonun dalgaları/sinyalleri işlemesi gibi, beyninde aslında dışarıdan gelen verileri(bilgileri) işliyor olabileceği tezi tartışılıyor, dış veriden kastım elbetteki ışık ses koku vs değil bizzat bilginin kendisi... Beynin bilimi zor, felsefesi ayrı bir bela iken, önceki arkadaşların yorumlarına sonuna kadar katılıyorum. Durum böyle diye yapay zeka çalışmalarını küçümsemiyoruz tabi ki ama haber başlıklarında ki uyandırılmak istenen heyecanı gerçek anlamda yaşamaya bana göre çok uzağız şu an.
Bu tür haberlerin bilim camiasında "flaş tivi"deki bal reklamlarından hiç bir farkı yok bence. Ben bilim adamı değilim ama yapay zeka/yapay sinir ağlarına merak...
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yimmasabi 2 yıl
Bilgisayarların hızlı hesapla Go oynaması bir zeka göstergesi midir, tartışılır :)
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yesil1026 2 yıl
İnsan beyni kadar karmaşık bir yapı aynen taklit edilemeyebilir ancak bir şekilde bu "yapay zeka" olayını geliştirmeye çalışıyorlar. Hatta Edward Frenkel'in de izlediğim bir röportajında "Aslında insan beynini anlamaya çalıştıkça onunla ilgili çözülmesi/anlaşılması gereken şeylerin sayısı ve karmaşıklığı da artıyor, bu bakımdan Demis Hassabis gibi zeki bir insanın SADECE istatistiki ve matematiksel yöntemlerle yapay genel zekayı geliştirebileceğini düşünmesine anlam veremiyorum" gibi cümleler sarfetmişti ve ben de şahsen katılıyorum. Ben de şahsen Convolutional Neural Network'ler üzerine çalışıyorum ve insan beyninin yapabildiği onlarca şeyden sadece "Pattern Recognition" kısmını yapabiliyor bu yöntemler. Demis Hassabis'in hedef olarak belirttiği "Solving Intelligence" çok uzak geliyor bu sebeplerden. Güzel bir yarışma var WizDoom diye yine bu konularda çalışan. youtube.com/... Ekrandaki piksellerden Doom oynamayı öğrenen Deep Reinforcement Learning algoritmaları. Şahsen benim aklıma bu tarz bir yapay zeka acaba The Talos Principle oyunu için yapılabilir mi diye geldi ve bunun üzerinde düşündüm. belki bu oyunu oynayabilen bir yapay zeka olursa gerçek bir "breakthrough" olabilir. Günümüz yöntemleriyle pek mümkün görünmüyor, ya da çok "dar" bir alanda mümkün olabilir.
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aozgec 2 yıl
Makinenin insan'nın yaptığı işleri insandan daha iyi yapması aslında yüzyıllardan beri var. yeni bir şey değil. ilk olarak dokuma tezgahlarında başladı mekanik işleri yapaya başladı. sonra hesap makinesi. Hepimiz kullanıyoruz hesap makinelerini. iddaa edebilir mi kimse ben daha iyi hesaplarım diye? Makineler belirli bir görevde uzmanlaştıkları için kolaylıkla insanı uzman oldukları konuda geçebilirler. Zaten hepimizin beklentiside bu. Ancak bu durum insan içinde geçerli. Sizlerde belirli bir konuda uzmanlaşıp diğer insanların önüne geçebilirsiniz. Ama makine daha iyi yapacaktır çünkü makinenin pratik yapma/öğrenme zamanı, kapasitesi insandan çok fazla. Alpha go içinde bu durum geçerli. Yapılan işin ne olduğundan bağımsız olarak alpha go, kendinden önce gelen tüm oyuncuları izlemiş ve alpha go oyununu öğrenmiştir. aynı bir çocuğun dil öğrenmesi gibi. İnsandan farkı ise kapasitesi ve hesaplama gücü. nasıl hesap makinesinden daha hızlı hesap yapamayacaksak go oyununda da bir gün gelir hesap makinesi büyüklüğündeki bir cihaz hepimizi alt eder.
Ancak insan ve makine arasındaki temel fark yaratıcılıktır. kimseye yaratıcılığı öğretemezsiniz. insanlar yaratıcı olarak doğar. o yüzden bir gün bir başka kişi gelir go karşısında yeni bir strateji uygular ve alpha go'yu yener. ha sonra go onuda öğrenir yine insanı yener ayrı ama delikanlılık bizde kalır :)
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simbolmina 2 yıl
Yapay zeka burada her defasında bütün olanaklı hamleleri hesaplamıyor, bunu yapması hala mümkün değil. alhpa go'nun yaptığı insan gibi strateji belirlemesi ve önceden yüklü hiçbir hazır hamle / tarz ile oynamaması.
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axaxa 2 yıl
Anlaşılan yakında baya gerçekçi olacak bu yapay zekalar
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alemburda34 2 yıl
Hileye hile o zaman

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bersgurs 2 yıl
AlphaGo ya Go oyunu öğretilmemiştir tamamen kendi kendine oynamayı öğrenmiş ve diğer oyunları izleyerek kendini geliştirmiştir. Go aynı zamanda sezgilere dayanan bir oyun olduğu için sadece olasılık hesaplatmak bu oyun için yeterli değil.
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fuujitsu 2 yıl
Adam 3 defa yenilmiş zaten daha neyin muhabbeti bu.
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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Bu tür haberlerin bilim camiasında "flaş tivi"deki bal reklamlarından hiç bir farkı yok bence. Ben bilim adamı değilim ama yapay zeka/yapay sinir ağlarına meraklı biri olarak biliyorum ki bilim henüz beyin denen şeyi çözebilmiş değil, prof. dr. Sinan Canan'ın ifadesi ile, "beyin atlas okyanusu ise biz şu an kenarda ayaklarımızı ıslatıyoruz". Akıl zeka bilinç gibi kavramların mekaniğini bilmiyoruz ve bilmediğimiz bir şeyi de üretemeyiz. Daha, bilginin beyinde üretilip üretilmediği bile tartışma konusu, yani radyonun dalgaları/sinyalleri işlemesi gibi, beyninde aslında dışarıdan gelen verileri(bilgileri) işliyor olabileceği tezi tartışılıyor, dış veriden kastım elbetteki ışık ses koku vs değil bizzat bilginin kendisi... Beynin bilimi zor, felsefesi ayrı bir bela iken, önceki arkadaşların yorumlarına sonuna kadar katılıyorum. Durum böyle diye yapay zeka çalışmalarını küçümsemiyoruz tabi ki ama haber başlıklarında ki uyandırılmak istenen heyecanı gerçek anlamda yaşamaya bana göre çok uzağız şu an.
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GreyParrot 2 yıl
Bu beklenilen anlamda bir yapay zeka gelişmesi değil, sistem bütün ihtimalleri hesaplayarak hata yapmıyor sonunda insan elbet hata yapıyor ve yeniliyor, yapay zeka 3 olasılıklı ihtimalleri insan gibi değerlendiren sistemlere deniyor yoksa elimizdeki bilgisayar bugün bizden çok daha akıllı.
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St Batuhan 2 yıl GreyParrot
GreyParrot

Bu beklenilen anlamda bir yapay zeka gelişmesi değil, sistem bütün ihtimalleri hesaplayarak hata yapmıyor sonunda insan elbet hata yapıyor ve yeniliyor, yapay zeka 3 olasılıklı ihtimalleri insan gibi değerlendiren sistemlere deniyor yoksa elimizdeki bilgisayar bugün bizden çok daha akıllı.

yimmasabi

Bilgisayarların hızlı hesapla Go oynaması bir zeka göstergesi midir, tartışılır :)



Aslında olay bu kadar kısıtlı değil. Daha önceki haberlerde sanırım Go oyununun hamle olarak çok çok yüksek değerlere ulaşmasından bahsedilmişti yani olasılıklar çok çok yüksek. Ve ona rağmen sistem sapıtmadan, istikrarlı şekilde hesaplıyor ve kazanıyor. Tabii muazzam bir yapay zeka değil ama aklımdan PoI'de olan bir sahne geldi. Makine gayet güzel olasılıkları hesaplıyordu. Kim ne yapacak değerlendiriyordu ve bunu çok kısa sürede yapıp yaratıcısını ve ekibini kurtarıyordu. Orada da milyona varan olasılıkları değerlendirme olarak bakılıyordu sanırım. Yani muazzam bir durumdu aslında. Aynısı bunda da geçerli. Her olasılığı hızlı bir şekilde hesaplayan bir sistem pek çok noktada yardımcı olacaktır. En başta otomobiller :) Bir yandan prestij diyebiliriz.

Bir de insan da olasılıklara göre hareket eder. Farkında olmayarak içte pek çok şeyi hesaplarız. Sonrasında da uygulamaya geçeriz. Bunda da pek çok etken vardır, oturup hesaplamasak da hesapların sonucunu yaşadığımız.
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