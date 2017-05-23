Google’ın yapay zekasından yeni zafer: AlphaGo, Çin şampiyonunu yendi

Google’ın 2014 yılında satın aldığı yapay zeka şirketi merkezi Deep Mind tarafından geliştirilen AlphaGo zaferlerine bir yenisini daha eklemeye çok yakın. Bugüne kadar Go oyununda pek çok usta isimle mücadele eden ve son olarak da Go oyununun efsane isni Güney Koreli Lee Sedol’u yenen AlphaGo, 19 yaşındaki Çinli usta Ke Jie’yi de 3 maçlık serinin ilk maçında mağlup etmeyi başardı.

Google tarafından organize edilen maç, Go oyunuyla ilgilenenler tarafından ilgiyle takip edilirken hem AlphaGo hem de Ke Jie için önemli ödüller de barındırıyor. AlphaGo bu seriyi kazandığı takdirde artık kimsenin yenemeyeceği bir makine haline gelecek zira Go oyununa 5 yaşında başlayan ve alışılagelmişin dışında oyun stratejisiyle 10 yaşında büyük ustaları yenerek Çin şampiyonu olan Ke Jie, AlphaGo’nun karşısındaki son büyük engel olarak kabul ediliyor.

Maçın Ke Jie için olan önemi ise çok daha büyük. Geçtiğimiz ocak ayında Jie ve AlphaGo’nun farklı bir sürümü olan Master isimli yapay zeka maç yapmış(resmi olmayan maçlar) ve Jie üç maçı da kaybetmişti. Maçların ardından yapay zekayı yenmek için halen son bir hamlesi olduğunu söyleyen Jie, bu oyunun bir strateji mücadelesi olduğu kadar felsefi yanının da olduğuna dikkat çekerek insan ile makinenin mücadelesinde kazanan tarafın insan olacağını açıklamıştı. Şimdi ise bu seriden galibeyetle ayrılmak Jie için çok ciddi bir prestij anlamına geliyor. Ayrıca Jie kazandığı takdirde 1.5 milyon dolarlık ödülün de sahibi olacak.

Yapay Zeka İçin de Oldukça Zor

Serinin diğer maçı cuma günü oynanacak ve AlphaGo kazandığı takdirde üçüncü maç oynanmadan organizasyon tamamlanacak. Her ne kadar 90’lı yıllardan beri satranç ustalarının makinelere karşı kaybettiklerine şahit olsak da Go oyunu için durum biraz daha farklı. Binlerce yıllık geleneğe sahip olan Go’da iki oyuncu 181 siyah ve 180 beyaz taşla, 19×19 karenin bulunduğu bir tahtada oynuyor. Oyunun amacı ise rakibin taşlarını çevreleyip yok ederek tahtada hakimiyet sağlamak.

Yüksek dikkat, zeka ve strateji gerektiren oyunda maçlar genellikle saatlerce sürerken AlphaGo ve Ke Jie arasındaki maçta yaklaşık 5 saat sürdü. Tamamen farklı oyun anlayışı ile diğer zeka/strateji oyunlarında ayrılan Go’da bir yapay zekanın oyundaki bütün önemli isimler mağlup etmesi teknolojinin devrimi olarak görülüyor.

https://www.theverge.com/2017/5/23/15679110/go-alphago-ke-jie-match-google-deepmind-ai-2017