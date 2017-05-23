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Audi, 2020'ye kadar 3 adet tamamen elektrikli model piyasaya sürecek

Dizel skandalı sonrası yeşil enerjiye yatırımlarını artıran Audi, 2020 yılına kadar 3 yeni elektrikli araç modeli piyasaya sürecek. Modellerin ilkini gelecek yıl Audi e-tron SUV aracı oluşturacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Audi'nin ilk tamamen elektrikli aracı Audi e-tron SUV gelecek yıl piyasaya sürülecek ve onu 2019 yılında yakın zamanda duyurduğu e-tron Sportback izleyecek. Şirket 2020 yılı için bir başka elektrikli araç planladıklarını doğruladı. Bu, Audi'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl yeni bir elektrikli otomobil piyasaya süreceği anlamına geliyor.
Konuyla ilgili konuşan Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Stadler, model portföylerini canlandırdıklarını ve 2018 yılına kadar 5 çekirdek model serisini yenileyeceklerini belirtirken, bunun yanında Q serisini de Audi Q8 ve Audi Q4 modelleriyle 2019 yılına kadar genişletmeyi planladıklarını söylüyor. Son olarak markanın 2020 yılına kadar 3 tane elektrikli model piyasaya süreceğini belirten Stadler, sonrasında ise bu çekirdek serilerdeki modellerin sırayla elektrikli hale getirileceğini söylemiş.
2025 yılına kadar elektrikli araç satışlarının toplam satışının 3'te 1'ini oluşturmasını hedefleyen Audi, önümüzdeki 10 yılda elektrikli araçların pazarı domine edeceğine inanıyor.

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eulogy 2 yıl en beğenilen ee2227
ee2227

Tesla, Lucid Motors, Faraday Future sizin işinizi bitirecek audi.ne sen kalacaksın ne bmw ne mercedes ne de volkswagen. bittiniz siz.biriniz bu zamana kadar otonom sürüş teknolojisi yapmadınız değil, yapamadınız değil mi. teknolojiniz yetmedi değil mi.Tesla bi türkiyeye gelsinde görürüm ben sizi o zaman.Nasıl Amerikalılar sizi telefon, bilgisayar ve yazılım sektöründe işinizi bitirdiyse araba sektöründe de işinizi bitiricek

Teknoloji cahili nasıl olunur işte size devasa bir örnek.
ee2227Tesla, Lucid Motors, Faraday Future sizin işinizi bitirecek audi.ne sen kalacaksın ne bmw ne mercedes ne de volkswagen. bittiniz s...
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dt1907 2 yıl
ilk başta pahalı olur ama rakip firmalar fiyatı düşürdüğü zaman mecburen fiyatları benzinli arclar seviyelerine getircekler.
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kadirirdem 2 yıl
Bunlar çıksa da eskiler ucuzlasa da alsak :/.
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byJuck 2 yıl
fiyatlar uçuk olacak at fava bekle
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ogameci 2 yıl
elektrikli isteyen kim
biz v12 6000cc ye muhtacız
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DooD_Rox 2 yıl
Ben de merakla bekliyorum acaba cep telefonlarında nokia'nın durumuna düşermi bazı otomotiv şirketleri:)
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haberelectro 2 yıl
Mercedes yeni pil fabrikasının temelini attı. Dünyanın en büyüklerinden olacakmış. 2022 ye kadar 10 dan fazla elektrikli model çıkaracak. Tesla bu tempoya ayak uyduramayacaktır. Parası yok. Tekel olmanın ekmeğini yedi şimdi kurtlar sahaya iniyor işi zor.
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haberelectro 2 yıl
Teslanın kuyusu kazılıyor...
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D.Baran 2 yıl
Bosch'un boş durduğunu sanan yanılır.
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EnginAKB 2 yıl
Tesla vs çok abartılıyor. Bu firmaların hiç planı falan olmadığını düşünüyor sunuz sanırım. Teslanın marka bilinirliği yaygınlığı nedir Allah aşkına daha butik marka kadar bile değil.
Otonom sürüş dediğiniz zaten bu firmalardan bağımsız geliştiriliyor. Kaldı ki Mercedes-Benz hiçbir zaman teknolojinin gerisinde kalmaz bilakis adamlar bugün hala E sınıfında bile bir iki araçta olan Adaptif Cruise yi 90 model araçlarına koymuş bir firma. E serisi yarı otonom alınabiliyor zaten. Yani mercedes gider NVidia ya İntele otonom için parayı öder alır kullanır çok zorda kalırsa sorun mu?
Tam tersi tesla vs gibi firmalar bu dev firmalar elektrikli otoya geçiş yaptığında varlıklarını sürdürebilecekler mi diye düşünmeniz lazım.
Adamlar türkiye'de iki tane süper şarj istasyonu açacaklar yılan hikayesine döndü. Bunlar bu firmalarla başedebilir mi?
Bu işler hayal dünyası kadar basit olsa keşke
1 Yanıt Yanıtla +3
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mokinto 2 yıl EnginAKB
EnginAKB

Tesla vs çok abartılıyor. Bu firmaların hiç planı falan olmadığını düşünüyor sunuz sanırım. Teslanın marka bilinirliği yaygınlığı nedir Allah aşkına daha butik marka kadar bile değil.



Otonom sürüş dediğiniz zaten bu firmalardan bağımsız geliştiriliyor. Kaldı ki Mercedes-Benz hiçbir zaman teknolojinin gerisinde kalmaz bilakis adamlar bugün hala E sınıfında bile bir iki araçta olan Adaptif Cruise yi 90 model araçlarına koymuş bir firma. E serisi yarı otonom alınabiliyor zaten. Yani mercedes gider NVidia ya İntele otonom için parayı öder alır kullanır çok zorda kalırsa sorun mu?



Tam tersi tesla vs gibi firmalar bu dev firmalar elektrikli otoya geçiş yaptığında varlıklarını sürdürebilecekler mi diye düşünmeniz lazım.

Adamlar türkiye'de iki tane süper şarj istasyonu açacaklar yılan hikayesine döndü. Bunlar bu firmalarla başedebilir mi?



Bu işler hayal dünyası kadar basit olsa keşke

Donanım konusunda Almanların ve Japonların bir sıkıntısı olmaz. Takvimleri daha sağlam ama Tesla bu süreci 2-3 yıl öne çekti. Bu ara en değerli Amerikan arabası yada ikinci sırada.
Tesla bence en dev atılımı otonomda yapacak. Şu an ve önümüzdeki 2-3 yıl milyarlarca km sürüş verisini işleyebilecek. Bence Tesla kendine yer bulur. Ha bu arada Elon Musk tası tarağı toplar başka bir sektöre girer ayrı ama şu ara demir adam muamelesi görmekten memnun sanırım.
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