Audi, 2020'ye kadar 3 adet tamamen elektrikli model piyasaya sürecek

Audi'nin ilk tamamen elektrikli aracı Audi e-tron SUV gelecek yıl piyasaya sürülecek ve onu 2019 yılında yakın zamanda duyurduğu e-tron Sportback izleyecek. Şirket 2020 yılı için bir başka elektrikli araç planladıklarını doğruladı. Bu, Audi'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl yeni bir elektrikli otomobil piyasaya süreceği anlamına geliyor.

Konuyla ilgili konuşan Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Stadler, model portföylerini canlandırdıklarını ve 2018 yılına kadar 5 çekirdek model serisini yenileyeceklerini belirtirken, bunun yanında Q serisini de Audi Q8 ve Audi Q4 modelleriyle 2019 yılına kadar genişletmeyi planladıklarını söylüyor. Son olarak markanın 2020 yılına kadar 3 tane elektrikli model piyasaya süreceğini belirten Stadler, sonrasında ise bu çekirdek serilerdeki modellerin sırayla elektrikli hale getirileceğini söylemiş.

2025 yılına kadar elektrikli araç satışlarının toplam satışının 3'te 1'ini oluşturmasını hedefleyen Audi, önümüzdeki 10 yılda elektrikli araçların pazarı domine edeceğine inanıyor.