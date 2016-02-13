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Google'ın yeni sanal gözlüğü, türünün ilk örneği olabilir

Bu yıl sanal gerçeklik konusunda vites artırması beklenen Google, ekibini genişletti ve güçlendirdi. Yaptığı yatırımların karşılığında da çok özel bir VR cihazı geliştiriyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yeni sanal gözlüğü, türünün ilk örneği olabilir

2 yıl önce Cardboard adını verdiği son derece basit bir karton gözlük ile sanal gerçeklik alanına giriş yapan Google, kendisini takip eden üreticilere de ilham kaynağı oldu. Farklı türevleri ile 5 milyondan fazla Cardbard satan Google'ın oldukça farklı planları var. 

Firmanın sanal gerçeklik ekibini güçlendirdiği ve Oculus Rift tarzında bir kask geliştirmek istediği gündeme yansımıştı. Yeni gelen bilgiler, Google'ın ses getirecek bir kask üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu kask, sanal gerçeklik içeriklerini herhangi bir akıllı telefon veya bilgisayara bağlı olmadan yapabilecek. 

Normalde sanal gerçeklik gözlükleri ya aksesuar şeklinde oluyor veya bilgisayara bağlanıyor. Yani her ikisinde de, güçlü bir içerik kaynağının olması şart. Bu olmadığı takdirde, sanal gerçeklik kaskının çok güçlü olması şart. Peki Google bu gücü nereden bulacak? Bu noktada, artık unutulmaya yüz tutmuş Google Glass gözlüğünü hatırlıyoruz. 


Bir akıllı telefon özellikleri barındıran Google Glass, ön kısımdaki küçük panele yansıtma yapıyor ve ses komutları ile kolay bir kullanım sunuyordu. Piyasaya çıkmakta geciken Google Glass, ilk günkü popülaritesini kaybetti ve artık kimse arayıp sormuyor. Sanal gerçeklik donanımları ve giyilebilir cihazların ün kazanması, Google Glass projesini başarısızlık çizgisine doğru savurmaya başladı. 

Google, büyük yatırım yaptığı bu projesini sanal gerçeklik alanına taşımak istiyor olabilir. Yine modern bir amiral gemi seviyesinde donanıma sahip sanal gerçeklik gözlüğü, Cardboard veya Gear VR gözlüklerinde olduğu gibi içerikleri kullanıcıya yansıtabilir. Kontroller ise çerçeveye eklenecek dokunmatik panelden sağlanır. Bunun için zaten Google'ın pek çok uygulaması mevcut. Android tabanlı bu gözlük ile uygulamalar indirilir ve içerikler izlenebilir. 

Google'ın yeni gözlüğü için Movidius ile ortaklığa gideceği iddia ediliyor. Movidius, hassas sensörleri ve görüntüleme cihazları ile tanınıyor. Google'ın yeni gözlüğüne oturacak şekilde bir donanım geliştirmesi zor olmayacaktır. Bu bakımdan fiyatın da 10$ gibi bir seviyede kalması imkansız olacaktır. Bakalım Google'ın yeni projesi, Google Glass gibi hayal kırıklığı yaratacak mı?

http://www.phonearena.com/news/Google-might-be-prepping-first-of-a-kind-standalone-VR-headset_id78270 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
yav şu ürünleri artık deneyimleyebilelim uygun fiyatlıda çıksın...(bana gidip cardboard demeyin üzmeyim sizi )
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byrd 3 yıl
Bu Cardboard kullanıcılarıyla ilgili bir göz sağlığı araştırması yapılsa güzel olurdu.
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DubSteq 3 yıl
Google glass ucuz oldu da almadık mı? Satsın 299$' alalım.
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