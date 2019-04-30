Görevimiz Tehlike filminden fırlamış kontakt lens

Fransa kaynaklı mühendislik okulu IMT Atlantique, Nisan ayı başlarında; esnek bir mikro pile sahip dünyanın ilk tek başına kullanılabilir kontakt lensini tanıtmış ve söz konusu buluş, Fransa sınırlarını aşarak ABD ordusunun dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Yaşanan bu gelişmeyi araştıran Task and Purpose sitesi, ABD’ye ait İleri Savunma Araştırma Projeleri Kurumu’nun (Defense Advanced Research Projects Agency- DARPA) projeyle yakından ilgilendiğini duyurdu. Anlaşılan kurum, yaklaşık on yıldır aradığı ve askeri personelin muharebe sahasındaki görüş yeteneklerini artırmak için kullanabileceği aygıtı bulmuş görünüyor.

Akıllı kontakt lensle ilgili karşılaşılan en büyük sorunun pili uygun biçimde ölçeklendirmek olduğunu ifade eden araştırmacılar, geliştirilen esnek mikro pil sayesinde bu problemin üstesinden gelebilmişler. Ortaya çıkan pilin, bir LED ışık kaynağını saatlerce besleyebildiği de ayrıca belirtilmiş.

Microsoft'un da ilgisini çekmiş

Aslen tıp alanında ve sürücülere araç kullanırken yardımcı olması maksadıyla geliştirilen lens, DARPA’nın olaya dahil olmasıyla birlikte askeri boyut da kazanmış. DARPA’nın haricinde, ABD ordusuna HoloLens teknolojisini sunan Microsoft’un da projeye dahil olmak istediği ve firmanın bu kapsamda iki milyon avroluk yatırımı gözden çıkardığı belirtiliyor.

Projenin lideri Jean-Louis Bougrenet de la Tocnaye’a göre her şey hazır durumda ve lens testlerinin 2020 yılında başlaması planlanıyor.

https://futurism.com/darpa-augmented-reality-contact-lens