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Gorilla Glass 6 ile telefonlarınızın camları artık daha sağlam

Gorilla Glass 6 teknolojisi 1 metreden defalarca kez düşen telefonunuzun ekranını korumak için tasarlandı. Corning firması yeni teknolojide özel bir cam bileşen kullandığını belirtiyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gorilla Glass cam koruması bugün akıllı telefon alırken mutlaka göz attığımız özelliklerden birisi haline geldi. Yıllardır koruma teknolojisini geliştiren Corning bugün altıncı neslini resmi olarak duyurdu.

Gorilla Glass 6 özellikleri

Gorilla Glass 6 teknolojisi yeni bir cam birleşimine yer veriyor ve bu sayede Gorilla Glass 5 teknolojisine göre çok daha iyi bir dayanıklılık sunuyor. Firma neredeyse iki kat daha sağlam bir yapıya ulaşmış.

Ayrıca Bkz. "Yılın ilk yarısında 34 milyar dolar uygulama geliri"

Verilen bilgilere göre yeni kaplama 1 metreden toplamda 15 düşmeye karşı dayanıklılık sunuyor. Bu şimdiye kadar elde edilen en iyi koruma değerleri. Firma bazı analizleri göz önüne alarak bu değerleri elde etmiş.

Toluna tarafından yapılan bir araştırma bir kullanıcının bir yıl içerisinde telefonunu ortalama 7 kez düşürdüğünü ve bunun yarısının da bir metre veya daha az yükseklikten olduğunu ortaya koyuyor. Corning çalışmalarını buna göre odaklamış.

Gorilla Glass 6 ayrıca günümüzün cam kaplama tasarımına sahip telefonları için de özel olarak optimize edilmiş. Corning yeni camının testlerine üretici ortakları ile birlikte başladığını belirtiyor. Yıl bitmeden ilk ürünler piyasada olacak. Muhtemelen Galaxy Note 9 ve HUawei Mate 20 ilk örnekler olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/gorilla-glass-6-offers-twice-the-protection-of-Gorilla-Glass-5_id106774 Yorum Yaz
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ozankardes 10 ay en beğenilen
Her versiyonda aynı tatava. Ekranlar gittikçe daha kolay kırılıyor.
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psicik96 10 ay
Ne kadar Gorilla teknolojisi olursa olsun . Firmalar kırılmayan cam yapmazlar.Kapitalist dünyanın düzeninde malesef öyle birşey yok ... Yoksa ayforiks ve samsun gibi firmalar cam değişiminden 2 bin TL almadan rahat uyuyabileceğinimi sandınız ?
Ne kadar Gorilla teknolojisi olursa olsun . Firmalar kırılmayan cam yapmazlar.Kapitalist dünyanın düzeninde malesef öyle birşey yok ... Yoksa ayforiks ve samsun...
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hazarRS 10 ay
gorilla glass 1'den 6'ya kadar olan sözde gelişimi referans alırsak; gorilla glass 10'da ekranın nükleer patlamaya karşı dayanıklı olacağını öngörebiliriz. Yersen...
gorilla glass 1'den 6'ya kadar olan sözde gelişimi referans alırsak; gorilla glass 10'da ekranın nükleer patlamaya karşı dayanıklı olacağını öngörebiliriz. Yers...
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Johan Elmander 10 ay
Gorilla Glass 83 çıkar,
Jerry Rig: It still scratches at level 6, and deeper grooves at level 7.
Değişmeyecek.
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TeufeL-07 10 ay
Ben galaxy note 3 kullanıyorum hala. Gg 3 var. 14.kattan aşağı düşürdüm, 12.katın balkonuna düştü. 190 boyum var kulak mesafemdem kayalıklara düşti, bankanın 2.katından birinci katına merdivenlerden seke seke düştü, yere düşerken çok kez reflexle alttan vurup 2 3 metre havalandırdığım oldu ve bunlara rağmen hala en ufak kılcal çizik bile yok.
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muratkaya 10 ay
Note Fan aldım, cam takana kadar 2 gün kullandım ve ışık altında baktığımda kılcal çizikleri görüp şok oldum. Çizilme olmasın diye de çok hassas kullandım, sadece cebime koyup çıkarmakla bile ekran çiziliyor.
Gorilla glass çok şey kattı ama şu çizilme işine bir çare bulunması lazım artık.
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olağan_şüpheli 10 ay
camlar sağlamlaşıyor ama telefon ekranları büyüyor kenarları inceliyor ee bu da kırılmasını çizilmesini kolaylaştırıyor. kırılmaz cam yapmak kolay gelebilir size ama maliyet artar kalınlık artar. bunları da hesaba katın bence.
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labtek38 10 ay
Hep öyle diyorlar yine kırılıyor. Yıl olmuş 2018 uzayda koloni kuracağız bir kırılmayan telefon camı yapamadılar. Ya da yapmak istemiyorlar.
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SEO-Uzmanı 10 ay
şu 51. bölgeye düşen ufada bulunan uzay gemisi yönetimi için kafaya takılan ince dairesel taç misali ! beynin vertikal korteks alanına göresel imge simgesi gönderen teknolojiye geçebilsek keşke ! ( bu zaten var ama gizli proje kapsamında 50 yıldır beyin yıkama prosedürlerinde kullanılmaktadır. !
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PaTRaiN1 10 ay
Bundan 3-4 sene önce hangi gorilla glass olduğuna bakardık. Ama şimdi kimsenin alım kararını etkilemiyor. Önceden drop testinin de gelmesini beklerdik ama şimdi o da kimsenin umrunda değil. Kırılacaksa telefon bir şekilde kırılıyor yani.
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ozmenakif 10 ay
Sağlam cam yapılabiliyor ama yapmıyorlar şerrolar

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FRAPS_TR 10 ay
Bunlar sahtekar
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hazarRS 10 ay
gorilla glass 1'den 6'ya kadar olan sözde gelişimi referans alırsak; gorilla glass 10'da ekranın nükleer patlamaya karşı dayanıklı olacağını öngörebiliriz. Yersen...
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