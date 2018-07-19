Gorilla Glass 6 ile telefonlarınızın camları artık daha sağlam

Gorilla Glass cam koruması bugün akıllı telefon alırken mutlaka göz attığımız özelliklerden birisi haline geldi. Yıllardır koruma teknolojisini geliştiren Corning bugün altıncı neslini resmi olarak duyurdu.

Gorilla Glass 6 özellikleri

Gorilla Glass 6 teknolojisi yeni bir cam birleşimine yer veriyor ve bu sayede Gorilla Glass 5 teknolojisine göre çok daha iyi bir dayanıklılık sunuyor. Firma neredeyse iki kat daha sağlam bir yapıya ulaşmış.

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Verilen bilgilere göre yeni kaplama 1 metreden toplamda 15 düşmeye karşı dayanıklılık sunuyor. Bu şimdiye kadar elde edilen en iyi koruma değerleri. Firma bazı analizleri göz önüne alarak bu değerleri elde etmiş.

Toluna tarafından yapılan bir araştırma bir kullanıcının bir yıl içerisinde telefonunu ortalama 7 kez düşürdüğünü ve bunun yarısının da bir metre veya daha az yükseklikten olduğunu ortaya koyuyor. Corning çalışmalarını buna göre odaklamış.

Gorilla Glass 6 ayrıca günümüzün cam kaplama tasarımına sahip telefonları için de özel olarak optimize edilmiş. Corning yeni camının testlerine üretici ortakları ile birlikte başladığını belirtiyor. Yıl bitmeden ilk ürünler piyasada olacak. Muhtemelen Galaxy Note 9 ve HUawei Mate 20 ilk örnekler olacak.