Yılın ilk yarısında 34 milyar dolar uygulama geliri

Modern akıllı telefonların patlama yapması sonrasında uygulama gelirleri de kendi ekonomisini oluşturmuş durumda. Elde ettiği gelirlerle pek çok sektörü geride bırakan mobil uygulamalar yeni bir rekora daha imza attı.

Rekor gelirler

Yapılan analize göre yılın ilk yarısında toplamda 34 milyar dolarlık gelir elde edildi. Yıl bazında yüzde 27.8 yükseliş görüldü. Bunda en büyük pay 22.6 milyar dolar gelir ile App Store’a ait. Geçen yıl aynı dönemde 17.8 milyar dolar gelir elde eden mağaza yüzde 26.8 artış yaşadı.

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Google Play mağazası ise yıllık yüzde 30 artışla 11.8 milyar dolar gelire ulaştı. Elde edilen gelirlerin yüzde 30 civarında bir kısmının geliştiricilere verildiğini de hatırlatmak gerek.

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Mağazalarda en yüksek gelir oyunlarda görülüyor. Yılın ilk yarısında mobil oyunlar 26.6 milyar dolar gelir elde etti. Honor of Kings bu dönemin en çok kazandıran mobil oyunu durumunda. Bu kategori dışında Netflix, Tinder ve Tencent Video en çok kazandıranlar arasında.

İndirme sayısı olarak genel anlamda yüzde 11.3 artış var ve 50 milyarı geçmiş durumda. Google Play mağazası 36 milyar sınırında iken App Store mağazası da 15 milyar indirmeye ulaştı. En çok indirilen uygulamalar ise WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook ve Instagram şeklinde sıralanıyor.