Görüntüyü yakınlaştıran kontakt lens geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının çalışmaları sayesinde, sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir sahne gerçek olabilir. Yapılan açıklamaya göre sadece göz kırparak görüntüyü yakınlaştırabilen bir kontakt lens geliştirildi.

Henüz emekleme döneminde

Geliştirilen prototipin, sadece gözü iki kez kırparak görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabildiği belirtiliyor. Bu biyometrik lensin, göz kırparken oluşan elektrik sinyallerine yanıt veren esnek polimer filmden yapıldığı açıklandı. Elektrookülografik sinyaller olarak bilinen bu elektriksel darbeleri, insanların uyku halindeyken bile üretebildiği de ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2019/07/30/scientists-create-contact-lenses-that-zoom-on-command/

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Ancak şunu dagerekiyor ki, bu teknolojinin gelişmesi ve kullanılabilir hale gelmesi için uzun bür süreye ihtiyaç var. Şimdilik özel bir teçhizat kullanılarak çalışabilen bu, gelecek nesil için hayatı daha kolay bir hale getireceği ve birçokkullanılabileceği belirtiliyor.