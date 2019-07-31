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Görüntüyü yakınlaştıran kontakt lens geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları, zoom yeteneklerine sahip bir kontak lens geliştirmeyi başardılar. Bu lensle görüntüyü yakınlaştırmak için göz kırpmak yeterli oluyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının çalışmaları sayesinde, sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir sahne gerçek olabilir. Yapılan açıklamaya göre sadece göz kırparak görüntüyü yakınlaştırabilen bir kontakt lens geliştirildi.

Henüz emekleme döneminde

Geliştirilen prototipin, sadece gözü iki kez kırparak görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabildiği belirtiliyor. Bu biyometrik lensin, göz kırparken oluşan elektrik sinyallerine yanıt veren esnek polimer filmden yapıldığı açıklandı. Elektrookülografik sinyaller olarak bilinen bu elektriksel darbeleri, insanların uyku halindeyken bile üretebildiği de ifade ediliyor.
Ancak şunu da belirtmemiz gerekiyor ki, bu teknolojinin gelişmesi ve kullanılabilir hale gelmesi için uzun bür süreye ihtiyaç var. Şimdilik özel bir teçhizat kullanılarak çalışabilen bu kontakt lenslerin, gelecek nesil için hayatı daha kolay bir hale getireceği ve birçok sektörde kullanılabileceği belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2019/07/30/scientists-create-contact-lenses-that-zoom-on-command/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tiegro 1 sa.
Aklıma ilk gelen fikrin bununla güzel kopya çekilebilecek olması..
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