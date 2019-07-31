Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Google'ın iOS'ta bulduğu güvenlik açıklarından birini henüz kapatmadı

Google Project Zero araştırmacıları, iOS işletim sisteminde buldukları 6 güvenlik açığıyla ilgili bilgileri paylaştılar. Bu açıklardan biri henüz Apple tarafından kapatılmış değil.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
747
20
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın güvenlik açıklarını bulmakla görevli olan Project Zero adlı oluşumu, Apple'ın iOS işletim sisteminde altı güvenlik açığı bulduğunu açıkladı. Şirket, yaptığı güncellemelerle bu güvenlik açıklarından beşini kapatırken, birini ise henüz kapatmış değil.

Kötü niyetli kod çalıştırılabiliyor

Project Zero araştırmacıları tarafından keşfedilen altı iOS güvenlik açığından beşi, Apple'ın geçen hafta gönderdiği iOS 12.4 güncellemesiyle düzeltildi. Güvenlik araştırmacılarının tespit ettiği altı güvenlik açığının tamamının “etkileşimsiz” olduğu açıklandı. Bu da kullanıcıdan herhangi bir etkileşim gerektirmeden çalışabilecekleri anlamına geliyor.
Yapılan açıklamalara göre güvenlik açıklarının dördü iMessage istemcisinden kaynaklanıyor. Biri henüz açıklanmayan bu dört açık,  cihaza kötü niyetli kod içeren bir mesaj göndermek için kullanılabiliyor ve mesaj kullanıcı tarafından açılır açılmaz çalışabiliyor. Diğer iki güvenlik açığının ise belleğin kötüye kullanımı ile ilgili olduğu belirtilmiş. Apple güncelleme yayınlayana kadar, bir güvenlik açığının detayları ise paylaşılmayacak.

https://www.zdnet.com/article/google-researchers-disclose-vulnerabilities-for-interactionless-ios-attacks/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 41 dk.
Kurdun elmadan çıkması için açık bırakmıştır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet kontuy 1 sa.
support.apple.com/...
ben 19 tane fix saydım

bir tanesini halledemediklerine göre demek ki baba bir şey olsa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 dk. PlayStation 5 çok yüksek seviyeden ön siparişe başladı 33 dk. Black Shark 2 Pro resmen tanıtıldı: Snapdragon 855 Plus işlemci + 12 GB RAM 1 sa. Huawei her şeye rağmen 118 milyon telefon sattı 1 sa. Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi 2 sa. Tat algısı normal kilolu ve obez kişiler arasında farklılık gösteriyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple, Google'ın iOS'ta bulduğu güvenlik açıklarından birini henüz kapatmadı Sonraki Sony açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı PlayStation fiyatlarını yükseltebilir 3 sa. Tesla'nın yeni dev ''Powerbank''leri : Megapack 4 sa. Hem yakışıklı hem donanımlı | MSI PS63 Modern incelemesi 5 sa. MediaTek oyunculuk odaklı G90 serisi yongalarını duyurdu 14 sa. SEC onaylı ilk kripto para Quarters oldu 14 sa. Dünya'nın yakınından geçen dev asteroit, astronomları endişelendirdi 15 sa. Facebook Beğen tuşu barındıran siteler verilerden sorumlu olacak 16 sa. Super Mario Maker 2 Video İnceleme 17 sa. Xbox Live Gold Ağustos 2019 oyunları açıklandı 18 sa. ADATA PCIe 4.0x4 arayüzünü kullanan GAMMIX S50 SSD’sini duyurdu 19 sa. Peaky Blinders beşinci sezon fragmanı yayınlandı 20 sa. Nane ağzımızdaki ferahlık hissini nasıl oluşturuyor ? 20 sa. AsRock özelleştirilmiş tasarımlı RX 5700 XT modellerinin tarihini doğruladı 21 sa. NASA, yörüngede 'uzay aracı parçaları' üretmek için harekete geçti 21 sa. Messenger Instant Games kapanıyor 22 sa. n11.com'da ikinci el araç satışı başlıyor 22 sa. Nintendo Switch, Android sayesinde Half-Life 2 ve Portal çalıştırabiliyor 23 sa. TikTok'un yapımcısı ByteDance kendi akıllı telefonunu üreteceğini açıkladı 23 sa. Zeiss CEO'su: Akıllı telefonlar için 40 megapiksel kamera fazlasıyla yeterli 1 gün Huawei ve Google birlikte geliştirdikleri akıllı hoparlör projesini rafa kaldırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Atatürk'ü LGBT Renklerine Boyayıp Duvara Astılar!
DH Forum
ABD'de Gündeme Gelen Loot-Box Yasağı FIFA 20 İçin Kabus Olabilir
Bölüm Sonu Canavarı
İlerde ölecek olmamız çok korkunç değil mi?
DH Forum
Doom Eternal'ın Yeni Çok Oyunculu Modu Battlemode Tanıtıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim