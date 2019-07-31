Apple, Google'ın iOS'ta bulduğu güvenlik açıklarından birini henüz kapatmadı

Google'ın güvenlik açıklarını bulmakla görevli olan Project Zero adlı oluşumu, Apple'ın iOS işletim sisteminde altı güvenlik açığı bulduğunu açıkladı. Şirket, yaptığı güncellemelerle bu güvenlik açıklarından beşini kapatırken, birini ise henüz kapatmış değil.

Kötü niyetli kod çalıştırılabiliyor

Project Zero araştırmacıları tarafından keşfedilen altı iOS güvenlik açığından beşi, Apple'ın geçen hafta gönderdiği iOS 12.4 güncellemesiyle düzeltildi. Güvenlik araştırmacılarının tespit ettiği altı güvenlik açığının tamamının “etkileşimsiz” olduğu açıklandı. Bu da kullanıcıdan herhangi bir etkileşim gerektirmeden çalışabilecekleri anlamına geliyor.

https://www.zdnet.com/article/google-researchers-disclose-vulnerabilities-for-interactionless-ios-attacks/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yapılan açıklamalara göre güvenlik açıklarının dördüistemcisinden kaynaklanıyor. Biri henüz açıklanmayan bu dört açık, cihazaiçeren bir mesaj göndermek için kullanılabiliyor ve mesaj kullanıcı tarafından açılır açılmaz çalışabiliyor. Diğer iki güvenlik açığının isekötüye kullanımı ile ilgili olduğu belirtilmiş. Apple güncelleme yayınlayana kadar, bir güvenlik açığının detayları ise