Gözyaşıyla şarj olan akıllı kontakt lensler geliştirildi

Gözyaşıyla şarj olan lens
İnsanların akıllı kontakt lensleri yaygın olarak benimsemeleri an meselesi gibi görünüyor ve bu ister yakın gelecekte ister 20 yıl sonra olsun, insanların bu kontakt lensleri sürekli şarjlı tutmanın bir yolunu bulmaları gerekecek. Öte yandan Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi şimdiden bunu çözümünü bulmuş olabilir. Yayınlanan yeni bir makaleye göre bilim insanları, elektrik üretmek için sodyum ve klorür iyonlarıyla reaksiyona giren bir glikoz kaplamanın yanı sıra biyouyumlu malzemeden oluşan yeni bir pil geliştirdi.
Şarj döngüsünün sınırlı olmasının yanı sıra gözyaşıyla sürekli ve tamamen şarj edilmesinde de engeller bulunuyor. Mevcut pili simüle edilmiş bir gözyaşı çözeltisiyle test eden araştırmacılar, pilin ömrünün her on iki saatlik kullanım döngüsü için bir saat daha uzayacağını tespit etti. Batarya ayrıca harici bir güç kaynağı ile geleneksel olarak da şarj edilebiliyor. Geliştirilen teknoloji her ne kadar sınırlamalara sahip olsa da gözyaşlarından güç alan akıllı kontakt lenslerin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.Kaynakça https://www.ntu.edu.sg/docs/default-source/academic-services/ntu-singapore-scientists-invent-battery-charged-by-saline-solution-that-could-power-smart-contact-lenses.pdf?sfvrsn=86e14954_1 https://www.tweaktown.com/news/93091/researchers-create-smart-contact-lenses-that-can-be-charged-with-tears/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.