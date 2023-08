Tam Boyutta Gör Singapur'dan bilim insanları, akıllı kontakt lensleri kablosuz şarj olmaksızın sürekli şarj edebilmenin yeni bir yolunu buldu. Araştırma ekibi, akıllı kontakt lenslerin insan göz küresinden elde edilen gözyaşıyla şarj edilebileceğini keşfetti. Bu, akıllı lenslerin yaygınlaşması için atılmış önemli bir adım olabilir.

Gözyaşıyla şarj olan lens

İnsanların akıllı kontakt lensleri yaygın olarak benimsemeleri an meselesi gibi görünüyor ve bu ister yakın gelecekte ister 20 yıl sonra olsun, insanların bu kontakt lensleri sürekli şarjlı tutmanın bir yolunu bulmaları gerekecek. Öte yandan Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi şimdiden bunu çözümünü bulmuş olabilir. Yayınlanan yeni bir makaleye göre bilim insanları, elektrik üretmek için sodyum ve klorür iyonlarıyla reaksiyona giren bir glikoz kaplamanın yanı sıra biyouyumlu malzemeden oluşan yeni bir pil geliştirdi.

Tam Boyutta Gör Bu bileşenler önemli zira hem sodyum hem de klorür iyonları insan gözyaşında bulunuyor. Araştırmacılar yeni pili kullanarak 201 mikrowatt maksimum çıkışta 45 mikroamper üretebileceğini kanıtladılar ve bunun akıllı kontakt lenslerine güç sağlamak için yeterli olduğu belirtiliyor. Ancak bu çözüm için sınırlamalar bulunuyor. Araştırma ekibi, yaptıkları testlerde pilin 200 defaya kadar şarj ve deşarj edilebildiğini gösterdiler. Dolayısıyla şarj döngüsünün yükseltilmesi gerekiyor.

Şarj döngüsünün sınırlı olmasının yanı sıra gözyaşıyla sürekli ve tamamen şarj edilmesinde de engeller bulunuyor. Mevcut pili simüle edilmiş bir gözyaşı çözeltisiyle test eden araştırmacılar, pilin ömrünün her on iki saatlik kullanım döngüsü için bir saat daha uzayacağını tespit etti. Batarya ayrıca harici bir güç kaynağı ile geleneksel olarak da şarj edilebiliyor. Geliştirilen teknoloji her ne kadar sınırlamalara sahip olsa da gözyaşlarından güç alan akıllı kontakt lenslerin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Gözyaşıyla şarj olan akıllı kontakt lensler geliştirildi