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    Gözyaşıyla şarj olan akıllı kontakt lensler geliştirildi

    Akıllı lenslerin gelişimi devam ediyor. Bir araştırma ekibi, akıllı kontakt lenslerin insan göz küresinden elde edilen doğal suyu yani gözyaşını kullanarak şarj olması için yeni bir yol geliştirdi.
    Gözyaşıyla şarj olan akıllı kontakt lensler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Singapur'dan bilim insanları, akıllı kontakt lensleri kablosuz şarj olmaksızın sürekli şarj edebilmenin yeni bir yolunu buldu. Araştırma ekibi, akıllı kontakt lenslerin insan göz küresinden elde edilen gözyaşıyla şarj edilebileceğini keşfetti. Bu, akıllı lenslerin yaygınlaşması için atılmış önemli bir adım olabilir.

    Gözyaşıyla şarj olan lens

    İnsanların akıllı kontakt lensleri yaygın olarak benimsemeleri an meselesi gibi görünüyor ve bu ister yakın gelecekte ister 20 yıl sonra olsun, insanların bu kontakt lensleri sürekli şarjlı tutmanın bir yolunu bulmaları gerekecek. Öte yandan Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi şimdiden bunu çözümünü bulmuş olabilir. Yayınlanan yeni bir makaleye göre bilim insanları, elektrik üretmek için sodyum ve klorür iyonlarıyla reaksiyona giren bir glikoz kaplamanın yanı sıra biyouyumlu malzemeden oluşan yeni bir pil geliştirdi.

    Gözyaşıyla şarj olan akıllı kontakt lensler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bu bileşenler önemli zira hem sodyum hem de klorür iyonları insan gözyaşında bulunuyor. Araştırmacılar yeni pili kullanarak 201 mikrowatt maksimum çıkışta 45 mikroamper üretebileceğini kanıtladılar ve bunun akıllı kontakt lenslerine güç sağlamak için yeterli olduğu belirtiliyor. Ancak bu çözüm için sınırlamalar bulunuyor. Araştırma ekibi, yaptıkları testlerde pilin 200 defaya kadar şarj ve deşarj edilebildiğini gösterdiler. Dolayısıyla şarj döngüsünün yükseltilmesi gerekiyor.

    Şarj döngüsünün sınırlı olmasının yanı sıra gözyaşıyla sürekli ve tamamen şarj edilmesinde de engeller bulunuyor. Mevcut pili simüle edilmiş bir gözyaşı çözeltisiyle test eden araştırmacılar, pilin ömrünün her on iki saatlik kullanım döngüsü için bir saat daha uzayacağını tespit etti. Batarya ayrıca harici bir güç kaynağı ile geleneksel olarak da şarj edilebiliyor. Geliştirilen teknoloji her ne kadar sınırlamalara sahip olsa da gözyaşlarından güç alan akıllı kontakt lenslerin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

    Kaynakça https://www.ntu.edu.sg/docs/default-source/academic-services/ntu-singapore-scientists-invent-battery-charged-by-saline-solution-that-could-power-smart-contact-lenses.pdf?sfvrsn=86e14954_1 https://www.tweaktown.com/news/93091/researchers-create-smart-contact-lenses-that-can-be-charged-with-tears/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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