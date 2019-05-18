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Göz kırpınca zaman duruyor

Bilim adamları tarafından kırk beş kişi üzerinde yapılan bir çalışmayla her göz kırpışımızda beynimizin zaman algısını durdurduğu ortaya konmuş. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Uyanık zamanımızın yüzde 10’unu gözlerimiz kapalı geçiriyoruz. Bunun tek bir sebebi var: göz kırpmak. Her bir göz kırpışımızda retina ışıktan mahrum kalıyor. Bu süre saniyenin yüzde birinden tam bir saniyeye kadar değişiklik gösterebiliyor. Oysa çoğu zaman göz kırptığımızın farkında olmuyoruz. Bunun nedeni, beynimizin görüntüler arasındaki boşlukları kesip bir bütün halinde işlemesi.

Zaman kavramını tam olarak açıklamak pek mümkün değil. Bilim adamları bunun yerine zaman algısını şekillendiren duyular üzerinde çalışmalar yürütüyor. Yapılan yeni bir çalışma görsel duyumuzun bu algı üzerinde önemli etkisi olduğunu gösteriyor. Hebrew Üniversitesi’nden Ayelet Landau “elde ettiğimiz bulgular görsel duyumuzla zaman algımız arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor” diyor.

Landau ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 45 kişi üzerinde görsel ve işitsel duyguları incelemişler. 22 kişiye görsel test yapılırken 23 kişiye işitsel test yapılmış. Görsel testte kişilere öncelikle 0.6 saniye ve 2.8 saniye boyunca ekranda kalan daire görüntüleri gösterilerek bunlar sırasıyla “kısa” ve “uzun” olarak tanımlanmış. Daha sonrasında ekrana farklı sürelerde yansıyan görüntülere bakarak bunları kısa ve uzun arasında sınıflandırmaları istenmiş. İşitsel testte yer alanlar için de dinledikleri sesleri tanımlamaları istenmiş.
Testin sonucunu inceleyen araştırmacılar, görsel testte yer alan bireylerin ekrana baktıkları sırada şayet gözlerini kırpıyorlarsa görüntü süresini olduğundan daha kısa tanımladıkları görülmüş. Dahası, her bireyin göz kırpma süresiyle orantılı olarak görüntü süresini yanlış bildiği görülmüş. Tüm bu bulgular, zaman akışındaki algımızın görme duyumuzla doğrudan etkilendiğini ortaya koymuş.

Öte yandan, işitsel teste katılanların göz kırpmalarına bağlı olmaksınız ses sürelerini doğru bildikleri görülmüş. Bu durum da zaman algımızın birincil olarak kullandığımız duyumuzla şekillendiğini göstermiş. Ayrıca, yapılan başka çalışmalar zaman algısını etkileyen durumun retinanın ışıksız kalması değil görsel korteksin uyarılmaması olduğunu ortaya koymuş. Kısacası gözlerimizi bilerek kırparsak zaman algısı etkilenmiyor.

https://digest.bps.org.uk/2019/05/14/your-brain-stops-time-when-you-blink/ Yorum Yaz
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Shoresh 3 hf. en beğenilen
Haberi okuduktan sonra göz kırpma işleminin manuel'e geçmesi..
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madmahmutd 3 hf.
Ben 8 yaşındayken nefes alma işlemini manuel'e almayı keşfetmiştim.
Nefesi manuele alınca uykumda ölürüm nefessizlikten diye korkuyodum, zor günlerdi.
1 Yanıt Yanıtla +16
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12 Angry Men 3 hf. Shoresh
Aynen, çok sinir bozucu bir durum.
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combaba 2 hf.
@artenis, @ akyurt
bir şeyleri yanlış anlıyorsunuz diye düşünüyorum.
@ akyurt
bir şeyin varlığını tespit etmekle o varlığı var olması farklı şeylerdir. Gözünü kapattığında sadece akan zamanı idrak edemezsin. Ama o kadar kısa anda zaman yine akar. Sen görmüyorsun diye zaman durmaz. Böyle bir mantık olabilir mi ya hu? Yazdığım aynı mantık çerçevesinde yaşlılıkta neden zamanın daha çabuk geçtiğini bilim insanları araştırıyor ve ulaştıkları sonuç şu: Mesela 1 saniyelik zamanda gençken beynimizdeki 1 milyon hücre aktif oluyorken, bunu dolu dolu yaşamış oluyoruz. Ama yaşlılıkta aktif olan hücre sayısı gittikçe düştüğünden zaman daha hızlı akıyor hissi uyanıyor. HAlbuki geçen zaman gençken veya yaşlıyken aynı. Sadece onu algılamada farklılık var.
konuyla ilgili bir link
noroblog.net/...
@artenis,
konuya ilişkin eleştirim özellikle ingilizlerinde yoğun olarak kullandıkları bir dil. Bilim yapıyoruz diye hiç bir işe yaramayan şeylere para harcanmasını kabul edemiyorlar. Belki yöntem bilimsel olabilir tamam. Ama çok bsit bir mantık açıklamasına ters düşüyorsa o zaman bilimsel kriterlere uymasının ne anlamı var.
Aynı konu aynı mantık şu açıdan el alınmıştı.
Kuantum ile uğraşan bilim insanları bir araştırma yapıyor. Araştırma konusu konusu biz bakmadığımızda mesela arkamızdaki dünya gerçekten var mı? İlgin varsa bilirsin belki . Şörüngen kedisi deneyinde böyle bir olay vardı. Onu geliştirmişler adamlar. VE sonuç çok ilginç. İşter kabul et istemezsen etme. Saniyenin bilmem kaç milyarda bir kadar zamanda baktığımıza baktığımız evren yeniden oluşuyor. Bakmadığımızda yok. İşte buna bir şey diyemem. Çünkü ortada çok küçük bir değer var. VE başka türlü ölçme yöntemin yok. Ama göz kırması olayı bana göre göre değil.
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akyurt 3 hf.
Denemek istiyorsanız saatinizin salise ibresine farklı aralıklar göz kırptığınızda bakın durduğunu fark ediceksiniz bana da oluyor bu normal bir şey
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OverClocK1ng 3 hf.
Demek ki çok göz kırpan daha az yaşlanıyor. (Beyin öyle sanıyor.)
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Askaparta 3 hf.
O yüzden insanlar 80 yaşındayken geceleri saymayıp 40 yaşındayım diyor. Biz biliyorduk bunu.
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artenis 3 hf.
Böyle çalışmalara ''işsizlikten'' yakıştırması yapan kişiler heryerde olduğu gibi DH'de de bulunmakta. Haklılar Avrupa, Abede, çin bizi kıskanıyor böyle boş işlerle uğraşmayıp bilim yaptımız için...
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combaba 3 hf. artenis
o zaman devekuşu en büyük bilimci. Gözünü kırmasını bırak, kafasını gömdüğünde zamanı durduruyor demektir.
Birde böyle laf çarpmanız yok mu...
zamanı eğer göz kırpmayla ölçebiliyorsanız veya arasında bir ilişki kurabiliyorsanız, gerçekten zaman hakkında hiç bir fikriniz yok demektir. Sonra yapılan çalışmaları bilim diye yutturmaya kalkarlar....
Ha yutanlar var mı
ooo sürüsüyle
ama yutmayanlarda var.
Bilimin gerçekten çok güzel şeyler yaptığını biliyorum. Bunu yapan gerçekten dolu dolu işler üretenler olduğunu biliyorum.
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combaba 3 hf.
bu adamların işi gücü yok herhalde. Böyle saçmalıklar CW lerin doldurup birde porof. olacaklar.
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codered1983 3 hf.
Kırmızı biber incelemeside bekliyoruz.
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madmahmutd 3 hf.
Ben 8 yaşındayken nefes alma işlemini manuel'e almayı keşfetmiştim.
Nefesi manuele alınca uykumda ölürüm nefessizlikten diye korkuyodum, zor günlerdi.
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sheff2x 3 hf.
Allah affetsin, bende.
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serafon 3 hf.
"Kısacası gözlerimizi bilerek kırparsak zaman algısı etkilenmiyor."... Hadi yaa zamanı durdurmayı deneyecektim tam da
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Shoresh 3 hf. en beğenilen
Haberi okuduktan sonra göz kırpma işleminin manuel'e geçmesi..
1 Yanıt Yanıtla +54
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12 Angry Men 3 hf. Shoresh
Aynen, çok sinir bozucu bir durum.
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