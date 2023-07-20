Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay, eski istihbarat yetkilisi ABD'nin uzay kökenli bir gemiyi kısmen ve tamamen sağlam olarak ele geçirdiğini iddia etmişti. Bu iddialar doğrulanmamış veya tam olarak yalanlamamış durumda ve şimdi karmaşaya bir yenisi daha ekleniyor. UFO’lar hakkında iddialarda bulunanları ABD Kongresi önünde temsil eden avukat Daniel Sheehan, verdiği bir demeçte ABD hükümetinin elinde uzay-zamanı bükebilen bir UFO bulunduğunu söyledi.

"Uzay ve zamanı büken UFO"

Sheehan, ABD hükümetinin Dünya'ya çarpan yaklaşık 9 metre genişliğinde bir uçan daire ele geçirdiğini iddia eden yeni bir UFO ihbarcısını temsil ediyor. Sheehan yaptığı açıklamalarda ABD hükümet personelinin uçan daireyi saplandığı kayadan çıkarmaya çalıştığını belirtiyor. Sheehan, bir kişinin araca girmesi için yönlendirildiğini ve geminin içinin bir futbol stadyumu kadar geniş olduğunu ifade ediyor. Dahası uzay aracının içinde zamanın da farklı bir hızda ilerlediğini iddia ediyor. Sheehan, açıklamalarında gemiye giren kişinin yaklaşık dört saat kadar içeride kaldığını söylüyor. Öte yandan gemiye giren kişiye göre ise geçen sürenin birkaç dakikadan fazla olmadığını belirtiliyor.

NASA UFO’ların varlığını kabul etti 1 ay önce eklendi

Açıkçası son zamanlarda ABD ve UFO başlıkları oldukça sık bir şekilde gündeme geliyor. Çoğu iddia oldukça uçuk ve mantık sınırlarına uymuyor. Dolayısıyla bu iddiayı da diğer resmi olarak belgelenmemiş ya da onaylanmamış tüm UFO hikayelerinde olduğu gibi görmek gerekiyor.

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Uçuk iddia: ABD, uzay ve zamanı büken bir UFO bulmuş olabilir