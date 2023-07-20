Uçuk iddia: ABD, uzay ve zamanı büken bir UFO bulmuş olabilir

"Uzay ve zamanı büken UFO"
Sheehan, ABD hükümetinin Dünya'ya çarpan yaklaşık 9 metre genişliğinde bir uçan daire ele geçirdiğini iddia eden yeni bir UFO ihbarcısını temsil ediyor. Sheehan yaptığı açıklamalarda ABD hükümet personelinin uçan daireyi saplandığı kayadan çıkarmaya çalıştığını belirtiyor. Sheehan, bir kişinin araca girmesi için yönlendirildiğini ve geminin içinin bir futbol stadyumu kadar geniş olduğunu ifade ediyor. Dahası uzay aracının içinde zamanın da farklı bir hızda ilerlediğini iddia ediyor. Sheehan, açıklamalarında gemiye giren kişinin yaklaşık dört saat kadar içeride kaldığını söylüyor. Öte yandan gemiye giren kişiye göre ise geçen sürenin birkaç dakikadan fazla olmadığını belirtiliyor.
Açıkçası son zamanlarda ABD ve UFO başlıkları oldukça sık bir şekilde gündeme geliyor. Çoğu iddia oldukça uçuk ve mantık sınırlarına uymuyor. Dolayısıyla bu iddiayı da diğer resmi olarak belgelenmemiş ya da onaylanmamış tüm UFO hikayelerinde olduğu gibi görmek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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