Gözleri ve bağırsakları bile korunan 518 milyon yıllık fosiller

Çin'in Hubei eyaleti yakınlarında, Tamsui Nehri kıyısındaki kayalıklara gömülü halde bulunan fosiller, ilkel denizanaları, süngerler, su yosunları, denizşakayıkları ve solucanlarla birlikte eklembacaklıların ince kırbaç benzeri antenlere sahip formlarından oluşuyor. Fosillerin neredeyse yarısından çoğu bugüne kadar bulunamamış türlere ait.
Fosiller, içlerinde oldukları denizaltı çamuru tarafından o kadar derin bir noktaya gömülmüş ki, denizin o seviyesindeki suyun soğukluğu sayesinde çürümekten kurtulmuşlar. Bu sayede fosilleşmiş canlıların kasları, bağırsakları, gözleri, solungaçları ve diğer parçaları hala çıplak gözle ayırt edilebilecek düzeyde.
Lozan Üniversitesi'nden paleontolog Allison Daley, fosillerin kalitesi kadar bolluğunun da şaşırtıcı olduğunu belirtiyor. Kariyeri boyunca bir sit alanını bu kadar detaylı görebileceğini düşünmediğini söyleyen Daley, keşif hakkında yazılacak makalenin, Kambriyen dönem canlılarına dair bilinmeyenleri ortaya çıkaracak en iyi makalelerden olacağını düşünüyor.
Alandaki fosilleşmiş organizmalar, dünya üzerindeki yaşamın Kambriyen patlaması olarak bilinen çeşitlilik artışı yaşadığı zamana denk geliyor. Bu dönemde evrimleşen yeni türlerin bir kısmının nesli tükenirken, hayatta kalabilenler evrim ağacının en sağlam dalları haline geldiler.
Kambriyen Patlaması olarak bilinen döneme ait şimdiye kadarki en etkileyici fosiller, Kanada'daki yaklaşık 508 milyon yıllık bir kaya oluşumu olan Burgess Shale'de ve Çin'deki 518 milyon yıllık Chengjiang oluşumunda keşfedilmişti. Durham Üniversitesi'nden paleontolog Martin Smith, yeni araştırmayla ilgili "Korunmuş hâlde bulunan bu organizmaların bazıları, yaşayan akrabalarından çok daha basit bir yapıya sahip. Bu nedenle bize, beyin gibi karmaşık organların evrimsel sürecine dair kör noktaları aydınlatmamız hususunda oldukça yardımcı olacaklar" açıklamasında bulundu.
https://medyascope.tv/2019/03/22/cinde-yeni-kesfedilen-ve-518-milyon-yil-oncesine-ait-fosil-alani-dunyadaki-canli-cesitliliginin-kokenlerini-aydinlatacak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Halbuki anahtarın anahtarlığa biri tarafından takılmış olması akla ilme bilime en uygun olan değil mi?
Bunu kabul ediyorsunuz da iş Allah'ın yarattığı sanatlı hikmetli canlılara kainata gelince zamanı sanatkar yapıyorsun yaratıcı yapıyorsun. Sebepleri usta yaratıcı yapıyorsun. Halbuki Allah demek en kolayı mantıklısı ilmi ve bilimsel olanı. Bunu görmek ve anlamak için milyarlarca seneye ihtiyaç yok.
Siluryen devrine ait trilobitlerin, bu devirden çok daha önceleri yaşamış olan ve bilinen hayvanların hiçbirine benzemeyen bir tür kabuklu hayvandan evrimleştiği konusunda hiç kuşkum yok... Sonuçta, eğer benim teorim doğruysa, en eski Siluryen tabakasının oluşumundan önce, çok uzun zaman dilimleri geçmiş olmalı, Siluryen devrinden bu güne kadar geçmiş olan zaman kadar uzun zaman dilimleri. Ve henüz bilinmeyen bu zaman dilimleri içinde dünya canlı yaratıklarla dolup taşmış olmalı. Bu büyük zaman dilimlerine ait fosil kayıtlarını neden bulamadığımız sorusu karşısında ise verebilecek tatmin edici bir cevabım yok.
Trilobitin son derece gelişmiş kompleks gözleri, çoklu mercek sistemine sahiptir. Bu sistem günümüzdeki örümcek, arı, sinek gibi pek çok canlıda bulunan örneklerinden farksızdır. Böyle kompleks bir göz yapısının bundan 500 milyon yıl önce yaşamış bir canlıda birdenbire ortaya çıkması, evrimcilerin tesadüfe dayalı teorilerini çöpe atmak için yeterlidir.
Darwin, kitabında "eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu" diye yazmıştır.Kambriyen devrinde ise, 60'ı aşkın farklı hayvan şubesi yaşama bir anda ve birlikte başlamıştır. Bu, tam olarak Darwin'in "öldürücü darbe" olarak tarif ettiği tabloyu ispatlamaktadır. Bu yüzden İsveçli paleontolog Stefan Bengston, Kambriyen devrinden söz ederken "Darwin'i şaşırtan ve utandıran bu olay bizi de hala şaşırtmaktadır" der