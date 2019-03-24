Gözleri ve bağırsakları bile korunan 518 milyon yıllık fosiller

Çin'in Hubei eyaleti yakınlarında, Tamsui Nehri kıyısındaki kayalıklara gömülü halde bulunan fosiller, ilkel denizanaları, süngerler, su yosunları, denizşakayıkları ve solucanlarla birlikte eklembacaklıların ince kırbaç benzeri antenlere sahip formlarından oluşuyor. Fosillerin neredeyse yarısından çoğu bugüne kadar bulunamamış türlere ait.

Fosiller, içlerinde oldukları denizaltı çamuru tarafından o kadar derin bir noktaya gömülmüş ki, denizin o seviyesindeki suyun soğukluğu sayesinde çürümekten kurtulmuşlar. Bu sayede fosilleşmiş canlıların kasları, bağırsakları, gözleri, solungaçları ve diğer parçaları hala çıplak gözle ayırt edilebilecek düzeyde.

Lozan Üniversitesi'nden paleontolog Allison Daley, fosillerin kalitesi kadar bolluğunun da şaşırtıcı olduğunu belirtiyor. Kariyeri boyunca bir sit alanını bu kadar detaylı görebileceğini düşünmediğini söyleyen Daley, keşif hakkında yazılacak makalenin, Kambriyen dönem canlılarına dair bilinmeyenleri ortaya çıkaracak en iyi makalelerden olacağını düşünüyor.

Alandaki fosilleşmiş organizmalar, dünya üzerindeki yaşamın Kambriyen patlaması olarak bilinen çeşitlilik artışı yaşadığı zamana denk geliyor. Bu dönemde evrimleşen yeni türlerin bir kısmının nesli tükenirken, hayatta kalabilenler evrim ağacının en sağlam dalları haline geldiler.

Kambriyen Patlaması olarak bilinen döneme ait şimdiye kadarki en etkileyici fosiller, Kanada'daki yaklaşık 508 milyon yıllık bir kaya oluşumu olan Burgess Shale'de ve Çin'deki 518 milyon yıllık Chengjiang oluşumunda keşfedilmişti. Durham Üniversitesi'nden paleontolog Martin Smith, yeni araştırmayla ilgili "Korunmuş hâlde bulunan bu organizmaların bazıları, yaşayan akrabalarından çok daha basit bir yapıya sahip. Bu nedenle bize, beyin gibi karmaşık organların evrimsel sürecine dair kör noktaları aydınlatmamız hususunda oldukça yardımcı olacaklar" açıklamasında bulundu.

https://medyascope.tv/2019/03/22/cinde-yeni-kesfedilen-ve-518-milyon-yil-oncesine-ait-fosil-alani-dunyadaki-canli-cesitliliginin-kokenlerini-aydinlatacak/