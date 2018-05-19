Gran Turismo serisi 80 milyondan fazla sattı

Video oyun sektöründe 20 yıldan fazladır severek oynanan Gran Turismo yarış serisi önemli bir satış başarısına ulaştı. Bugüne kadar toplamda 80 milyondan fazla Gran Turismo oyunu satıldı.

Gran Turismo ne kadar sattı?

Serinin yapımcısı Kazunori Yamauchi tarafından duyurulan satış rakamına 20 yılda geliştirilen 7 ana oyun, Gran Turismo Prologue, Gran Turismo Online, 2006 HD yeniden yapım ve 2009 PSP sürümleri dahil.

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Gran Turismo projesi ilk olarak 1992 yılında doğmuştu. Yamauchi ve 7 kişilik ekibi 5 yıllık bir çalışma sonucunda ilk Gran Turismo oyununu 1997 yılında piyasaya sürmeyi başarmıştı. Seri hep PlayStation konsollarına özgü olarak kaldı.

Elde ettiği 80 milyonluk satış rakamı ile Gran Turismo serisi en çok satan üçüncü yarış oyunu olma başarısını gösterdi. Kategorisinde Need for Speed serisi 150 milyon kopya ile birinciyken Mario Kart serisi de 110 milyondan fazla kopya ile ikinci durumda.