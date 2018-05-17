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Twitter, Ramazan emojilerini kullanıma sundu

Ramazan ayı ile birlikte Twitter platformunda yine emoji günleri başladı. Bu yıl biraz daha elden geçirilmiş ve yenilenmiş Ramazan temalı emojiler sizi bekliyor.
1 yıl
2b
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6
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok platformun kullanıcılarına farklı etkinlikler sunduğunu görüyoruz. Sosyal ağ Twitter da Ramazan ayına özel emojiler kullanıma sunduğunu duyurdu.

Ramazan emojileri

Kullanıcılar gönderilerinin daha renkli olması adına bu emojilere yer verebilecekler. Emojilerin kullanılması için ilgili hashtag’i yazmanız gerekiyor. Dilerseniz bir gönderide bütün emojileri de kullanabilirsiniz.

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Yeni emojilerden ilki bir bardak yoğurtla birlikte hurma tasarımı. Kullanacağınız hastagler ise #Sahur ve #İftar. İkinci emoji hilal ve fener tasarımından oluşuyor. Burada #Ramazan etiketini kullanabilirsiniz. Son olarak kandil emojisine de #Kandil yazarak ulaşabiliyorsunuz.

Twitter emojilerini pek çok dile de uyarlamış. Bu bakımdan farklı dillerde hashtag kullanarak yine bu emojilere ulaşılabiliyor. Emojiler Ramazan ayı boyunca geçerli olacak.

 

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Quard 1 yıl en beğenilen
Twitter oruç ayında da bizleri(Müslümanları) düşünmüş.Fazla bir değişiklik yok ama düşünmesi bile güzel.
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V4LKyR 1 yıl
Bir bardak yoğurt nedir? Yoğurt bardak değil kase içindir. Ayran bardak içindir. Ayran sulandırılmış yoğurttur. Fakat yoğurt sulandırılmamış olduğundan bardağa uygun değildir.
Kaseye uygundur.
1 Yanıt Yanıtla
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Rachsuchtig 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Bir bardak yoğurt nedir? Yoğurt bardak değil kase içindir. Ayran bardak içindir. Ayran sulandırılmış yoğurttur. Fakat yoğurt sulandırılmamış olduğundan bardağa uygun değildir.
Kaseye uygundur.

Sen ne diyorsun lan kardeş
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Artunç 1 yıl
Faydalı olduğunu söyleyebilirim.
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Quard 1 yıl en beğenilen
Twitter oruç ayında da bizleri(Müslümanları) düşünmüş.Fazla bir değişiklik yok ama düşünmesi bile güzel.
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Ters Mıknatıslanma 1 yıl
Ey prim sen nelere kadirsin
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Lirikal Militan 1 yıl
Sosyal medya kullanicilari daha rahat prim kassin diye calisan kaliteli bir sirket...
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