Twitter, Ramazan emojilerini kullanıma sundu

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok platformun kullanıcılarına farklı etkinlikler sunduğunu görüyoruz. Sosyal ağ Twitter da Ramazan ayına özel emojiler kullanıma sunduğunu duyurdu.

Ramazan emojileri

Kullanıcılar gönderilerinin daha renkli olması adına bu emojilere yer verebilecekler. Emojilerin kullanılması için ilgili hashtag’i yazmanız gerekiyor. Dilerseniz bir gönderide bütün emojileri de kullanabilirsiniz.

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Yeni emojilerden ilki bir bardak yoğurtla birlikte hurma tasarımı. Kullanacağınız hastagler ise #Sahur ve #İftar. İkinci emoji hilal ve fener tasarımından oluşuyor. Burada #Ramazan etiketini kullanabilirsiniz. Son olarak kandil emojisine de #Kandil yazarak ulaşabiliyorsunuz.

Twitter emojilerini pek çok dile de uyarlamış. Bu bakımdan farklı dillerde hashtag kullanarak yine bu emojilere ulaşılabiliyor. Emojiler Ramazan ayı boyunca geçerli olacak.