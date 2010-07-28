Gresso, iPhone 4'te sinyal sorununu çözdüğünü iddia ediyor; ama 10.000$ karşılığında...

Tanıtıldığı günden bu yana yenilenen tasarımı ve teknik özelliklerinin yanısıra sinyal problemleriyle gündeme gelen ve 3 milyon gibi başarılı bir satış seviyesi yakalayan iPhone 4'e, Gresso firması yine kendi yorumunu kattı.

iPhone 4: Black Diamond olarak isimlendirilen telefona kısaca göz atacak olursak arka yüzeyde 200 yıllık Afrika Karaağacı kullanılmış ve Apple'ın elma logosu 18 ayar altın kaplama. Logonun hemen üzerinde ise minicik bir siyah elmas dikkat çekiyor. ''Peki bu iPhone 4'ü Gresso'nun diğer modellerinden veya Stuart Hughes'ın zengin oyuncaklarından ayıran özelliği nedir? diye soracak olursanız Gresso'nun cevabı hazır. Gresso, telefonda siyah PVD kaplamaya yer verilerek sinyal probleminin önüne geçildiğini ve bumper tarzı kılıflara gerek duyulmayacağını iddia ediyor. Ayrıca firma görüşme esnasında hattın kesileceği konusunda endişe duyulmaması gerektiğini söylüyor. Gresso iPhone 4: Black Diamond'ı satın almak için yanınızda 10.000$ olması yeterliymiş.

http://gresso.com/news/620/1/#