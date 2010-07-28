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Gresso, iPhone 4'te sinyal sorununu çözdüğünü iddia ediyor; ama 10.000$ karşılığında...

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tanıtıldığı günden bu yana yenilenen tasarımı ve teknik özelliklerinin yanısıra sinyal problemleriyle gündeme gelen ve 3 milyon gibi başarılı bir satış seviyesi yakalayan iPhone 4'e, Gresso firması yine kendi yorumunu kattı.

iPhone 4: Black Diamond olarak isimlendirilen telefona kısaca göz atacak olursak arka yüzeyde 200 yıllık Afrika Karaağacı kullanılmış ve Apple'ın elma logosu 18 ayar altın kaplama. Logonun hemen üzerinde ise minicik bir siyah elmas dikkat çekiyor. ''Peki bu iPhone 4'ü Gresso'nun diğer modellerinden veya Stuart Hughes'ın zengin oyuncaklarından ayıran özelliği nedir? diye soracak olursanız Gresso'nun cevabı hazır. Gresso, telefonda siyah PVD kaplamaya yer verilerek sinyal probleminin önüne geçildiğini ve bumper tarzı kılıflara gerek duyulmayacağını iddia ediyor. Ayrıca firma görüşme esnasında hattın kesileceği konusunda endişe duyulmaması gerektiğini söylüyor. Gresso iPhone 4: Black Diamond'ı satın almak için yanınızda 10.000$ olması yeterliymiş.


http://gresso.com/news/620/1/# Yorum Yaz
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kaansen32 9 yıl
@*absolut* arkadaşım beni kastediyorsan benimkinde sinyal sorunu yok ben Türkiye'de çok iyi çalışıyor falan da demedim nasıl olduğunu anlattım videolarda olduğu gibi bende kaç kere elimle kapattım ama hiç birşekilde toptan hat gitme olayı ve 1 çubuğa inme olayı olmadı en fazla 1 2 çubuk gitti ki o da 3gs imde de vardı zaten ben bunu sorun olarak kabul etmiyorum bumper kullanıyorsun derseniz de bumper ı telefon bana geldikten 2 hafta sonra mı ne akrabama aldırttım abd den sonra da bedava olayı ortaya çıktı bu seferde parasını geri aldık vede bumper çekmecemde duruyor telefonla 3g kullanmadım ama normal şebeke hiç gitemdi zaten 3g kullanan biri değilim wifi side en az 3gs kadar sorunsuz geldi 4.0.1 i kullanıyorum hiç bir sorunu yok adamlar da sorunu gidermek için 10.000$ lık seçenekler yapıp dursunlar
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arrivederci 9 yıl
türkiyede sinyal sorunu yok diyen arkadaşlar telefonlarının sorunsuz olduğuna inana dursunlar.türkiyede elektroniğin bu kadar çok 2. el piyasası olduktan sonra elin amerikalısı bozuk desede bizimkiler sapasağlam taş gibi demeye devam eder.
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kaansen32 9 yıl
ben at&t kartla türkiyede iphone 4 16 gb kullanıyorum ve gerçekten de sinyal sorunu yok bende biraz var ama oda videolarda gösterilen hat gitmesi 1 çubuğa kadar inme yok en fazla 2 çubuk düşüyor yani 3 4 çubuk kalıyor hala hiçte görüşmemde kesilme olmadı tek sorunum telefon 3gs den biraz uzun boyca enine kalınlık bana daha rahatlık veriyordu bunu tutmak biraz alışmak istiyor tek sorunum bu unlock gelincede turkcell e geçicem
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Momo-Oz 9 yıl
Oha artık .okunu çıkardılar iice
apple fanları artık bunu okur okur tatmin olur :D
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tritone 9 yıl
offff jobs yok dedi bunlar daha nelerle uğraşıyorlar yahu?!?!
rip 200 years old tree
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karantina61 9 yıl
Cihaz çok süper olmuş. Bu kadar zengin olsam o parayı yine de vermezdim.
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ManoMachine 9 yıl
Ya niye inanmiyorsunuz arkadaslar steve'e, yok dedi ya adam sinyal sorunu falan.

Hem 10000$ ama kac gb oldugu belli degil:)
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deagle100 9 yıl
Yazık ağaca...
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Elmeti 9 yıl
Türkiye'de faaliyet gösteren bir apple sitesine göre iphone4'te abartıldığı kadar bir sinyal sorunu yok.Kendisi sorun tespit edememiş ve Türkiye'de iphone 4 kullanan arkadaşlarına sorduğunda yine sorun olmadığını öğrenmiş.Tabii bunu Türkiye'de ki operatörlerin kalitesine bağlıyor.Bencede doğru çünkü at&t 'den kesinlikle daha kalitelidir bizdekiler.Saygılar.Not:Sitenin ismini vermek reklam olarak anlaşılacağından belki cezası vardır diye ismini veremiyorum.PM atanlara yazarım
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canoo 9 yıl
Çok güzel duruyor ama
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danGerfuLL 9 yıl

Elmeti

Türkiye'de faaliyet gösteren bir apple sitesine göre iphone4'te abartıldığı kadar bir sinyal sorunu yok.Kendisi sorun tespit edememiş ve Türkiye'de iphone 4 kullanan arkadaşlarına sorduğunda yine sorun olmadığını öğrenmiş.Tabii bunu Türkiye'de ki operatörlerin kalitesine bağlıyor.Bencede doğru çünkü at&t 'den kesinlikle daha kalitelidir bizdekiler.Saygılar.Not:Sitenin ismini vermek reklam olarak anlaşılacağından belki cezası vardır diye ismini veremiyorum.PM atanlara yazarım





Kalite mi ?




Türkiye'de kaliteli olup da Amerika'da kaliteli olmayan bir tane teknoloji ile alakalı cihaz/durum var mı ?


İnsan sağlığı açısından zararlıdır bu kadar güçlü sinyaller.
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DH Misafiri 9 yıl
200 yıllık karaağaç kullanmışlar.
Yazık...
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adilazimdegilx 9 yıl
Yeni serilerde Apple da düzeltir o zaman.
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mcff 9 yıl
PVD o kadar pahalı bir teknoloji değil, bu kadar pahalı olmamasına karşın polyester özlü bir malzeme ve koruyucu ozelligi var
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