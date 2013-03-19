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Griffin, Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Griffin, Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu

Kısa zaman önce resmi duyurusu yapılan Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S4 modeli için aksesuar pazarı oluşmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz gün Belkin ve Otterbox'un tanıtımlarından sonra şimdi de Griffin firması, Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu.
Akıllı cihazlar için ürettiği başarılı kılıf modelleri ile tanıdığımız Griffin firmasının Samsung'un yeni akıllı telefonu olan Galaxy S4 uyumlu olarak tanıttığı modeller, telefon ile tam uyumlu olarak üretilmiş durumdalar ve Survivor Military Dusty, Survivor Skin, Reveal Case isimlerine sahipler. Duyurulan kılıflardan Survivor Military Dusty modeli, firma tarafından akıllı telefonlar için üretilmiş en sağlam ve koruyucu kılıf olarak gösteriliyor. Survivor Skin modeli telefonu saran yapıda silikon malzeme yapısına sahipken, Reveal Case modeli ise 1.6mm kalınlık değeri ile kullanıcılara kullanımı kolay bir yapı sunuyor.
 
Griffin, Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu
Farklı renk seçeneklerine de sahip olan Samsung Galaxy S4 kılıfları, 20$ ile 50$ arasındaki fiyat etiketlerine sahip olarak firmanın resmi sitesi üzerinden yakın zamanda satın alınabiliyor olacaklar.
http://www.griffintechnology.com 
 
Griffin, Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu

http://www.griffintechnology.com Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen
Bu kiliflardan herhangi birisini uzerine 20 dolar vercem kullan deseler dahi kullanmam. Cirkinligi kes.

Dbbrands akar.
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DH Misafiri 6 yıl
kullanmayın lan o zaman sanki mecbursunuz !!!!
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12 Angry Men 6 yıl
Beğenmedim.
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Video Tapes 6 yıl
telefon çirkin olunca kılıflar ona benzemiş kim ne derse desin bir iphone 5 değil özellikleri canavar gibi bir telefon ama tasarım olmayınca albeniside olmuyor
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Stanislas Xavier 6 yıl
Ne cihazlar üreiliyor,xperia z,iphone 5 malzeme,tasarım açısından süper ama kılıfla kullanıyorsun.incecik cihaz kalınlaşıyor böyle çirkin şeyler çıkıyor ortaya,ne anladım ben bu işten,Samsung a kızdık,S4 plastik diye ama cam olsa da aynı yola çıkacaktı zaten.
Bu tarz şeylere hiç gerek olmaması lazım ki aletler tasarımlarıyla öne çıksın,üzerini kapattıktan sonra ha xperia z olmuş,ha tamamen plastik samsung ne fark eder..
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K.can.tas 6 yıl
Sondakini beğendim
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thinkwithbrain 6 yıl
"bu ne biçim kılıf lan" demedik mi hepimiz?
ayrıca o plastik kasayı korumak için titanyum kılıf lazım :D
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İyide zaten plastik kasası var ne gerek var kılıfa?
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Statistik 6 yıl
Griffin gorunce bu sandim
youtube.com/...
Noluyor falan dedim
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Firaristt 6 yıl
Biraz paraya kıyıp SGP Spigen Glass R almak daha mantıklı bence... kılıf ile cihaz iyice büyük olur tek elle kullanmak da iyice zor olur.
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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen
Bu kiliflardan herhangi birisini uzerine 20 dolar vercem kullan deseler dahi kullanmam. Cirkinligi kes.

Dbbrands akar.
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GoodJob 5 yıl __Nikolaus__
haklısın kardeşim :))









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