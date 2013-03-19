Griffin, Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu





Kısa zaman önce resmi duyurusu yapılan Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S4 modeli için aksesuar pazarı oluşmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz gün Belkin ve Otterbox'un tanıtımlarından sonra şimdi de Griffin firması, Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu.

Akıllı cihazlar için ürettiği başarılı kılıf modelleri ile tanıdığımız Griffin firmasının Samsung'un yeni akıllı telefonu olan Galaxy S4 uyumlu olarak tanıttığı modeller, telefon ile tam uyumlu olarak üretilmiş durumdalar ve Survivor Military Dusty, Survivor Skin, Reveal Case isimlerine sahipler. Duyurulan kılıflardan Survivor Military Dusty modeli, firma tarafından akıllı telefonlar için üretilmiş en sağlam ve koruyucu kılıf olarak gösteriliyor. Survivor Skin modeli telefonu saran yapıda silikon malzeme yapısına sahipken, Reveal Case modeli ise 1.6mm kalınlık değeri ile kullanıcılara kullanımı kolay bir yapı sunuyor.

Farklı renk seçeneklerine de sahip olan Samsung Galaxy S4 kılıfları, 20$ ile 50$ arasındaki fiyat etiketlerine sahip olarak firmanın resmi sitesi üzerinden yakın zamanda satın alınabiliyor olacaklar.

http://www.griffintechnology.com

http://www.griffintechnology.com