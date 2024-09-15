Tehdit ve taciz altındaki Elon Musk'ın güvenlik harcamaları açıklandı

Yayına göre, işadamı son zamanlarda rutin bir şekilde taciz ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu bağlamda Musk'ın devlet başkanları gibi korunduğu ve korumalarının eylemlerinin küçük bir gizli servisin çalışmalarına benzediği belirtiliyor.
Kaçırılmaktan korkuyor
Özellikle Musk'ın konuşmaları sırasında otuzdan fazla Tesla güvenlik görevlisi salonun dört bir yanına konuşlandırılıyor. Diğer tüm davetlilerin listesi dikkatlice derleniyor ve her ziyaretçi önceden ayrıntılı bir şekilde aranıyor.
Elon Musk'un güvenlik harcamaları son yıllarda önemli ölçüde arttı. 2023'te Tesla, Musk'ın güvenliği için 2,4 milyon dolar harcadığını açıkladı ve 2024'ün ilk iki ayında da 500.000 dolar daha harcandı. Musk, 2015-2018 yılları arasında ayda ortalama 145.000 dolar güvenlik harcaması yapıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.