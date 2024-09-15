Tehdit ve taciz altındaki Elon Musk'ın güvenlik harcamaları açıklandı

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Tam Boyutta Gör Amerikalı girişimci, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, güvenlik için her yıl milyonlarca dolar harcıyor. Milyarderin harcamaları The New York Times gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı.

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Yayına göre, işadamı son zamanlarda rutin bir şekilde taciz ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu bağlamda Musk'ın devlet başkanları gibi korunduğu ve korumalarının eylemlerinin küçük bir gizli servisin çalışmalarına benzediği belirtiliyor.

Kaçırılmaktan korkuyor

Özellikle Musk'ın konuşmaları sırasında otuzdan fazla Tesla güvenlik görevlisi salonun dört bir yanına konuşlandırılıyor. Diğer tüm davetlilerin listesi dikkatlice derleniyor ve her ziyaretçi önceden ayrıntılı bir şekilde aranıyor.

Tam Boyutta Gör 2023 yılında Elon Musk'ın kaçırılmaktan korktuğu, bu nedenle kendi ve babasının evindeki güvenlik önlemlerini önemli ölçüde artırdığı bildirilmişti. Milyarder iş adamının evi artık yüksek teknolojili kameralar, elektrikli çitler ve 24 saat gözetim sistemi ile donatılmış durumda. Ayrıca Musk'ın, güvenlik görevlilerini de tepeden tırnağa silahlandırdığı bildirildi.

Elon Musk'un güvenlik harcamaları son yıllarda önemli ölçüde arttı. 2023'te Tesla, Musk'ın güvenliği için 2,4 milyon dolar harcadığını açıkladı ve 2024'ün ilk iki ayında da 500.000 dolar daha harcandı. Musk, 2015-2018 yılları arasında ayda ortalama 145.000 dolar güvenlik harcaması yapıyordu.

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