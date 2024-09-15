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    Anlık Bildirim

    Tehdit ve taciz altındaki Elon Musk'ın güvenlik harcamaları açıklandı

    The New York Times'ın haberine göre, Amerikalı girişimci Elon Musk, her yıl üst düzey güvenlik önlemlerine milyonlarca yatırım yapıyor.                          
    Tehdit altındaki Elon Musk'ın güvenlik harcamaları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Amerikalı girişimci, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, güvenlik için her yıl milyonlarca dolar harcıyor. Milyarderin harcamaları The New York Times gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı.

    Yayına göre, işadamı son zamanlarda rutin bir şekilde taciz ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu bağlamda Musk'ın devlet başkanları gibi korunduğu ve korumalarının eylemlerinin küçük bir gizli servisin çalışmalarına benzediği belirtiliyor.

    Kaçırılmaktan korkuyor

    Özellikle Musk'ın konuşmaları sırasında otuzdan fazla Tesla güvenlik görevlisi salonun dört bir yanına konuşlandırılıyor. Diğer tüm davetlilerin listesi dikkatlice derleniyor ve her ziyaretçi önceden ayrıntılı bir şekilde aranıyor.

    Tehdit altındaki Elon Musk'ın güvenlik harcamaları açıklandı Tam Boyutta Gör
    2023 yılında Elon Musk'ın kaçırılmaktan korktuğu, bu nedenle kendi ve babasının evindeki güvenlik önlemlerini önemli ölçüde artırdığı bildirilmişti. Milyarder iş adamının evi artık yüksek teknolojili kameralar, elektrikli çitler ve 24 saat gözetim sistemi ile donatılmış durumda. Ayrıca Musk'ın, güvenlik görevlilerini de tepeden tırnağa silahlandırdığı bildirildi.

    Elon Musk'un güvenlik harcamaları son yıllarda önemli ölçüde arttı. 2023'te Tesla, Musk'ın güvenliği için 2,4 milyon dolar harcadığını açıkladı ve 2024'ün ilk iki ayında da 500.000 dolar daha harcandı. Musk, 2015-2018 yılları arasında ayda ortalama 145.000 dolar güvenlik harcaması yapıyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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