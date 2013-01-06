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Griffin, çok cihazlı şarj istasyonu PowerDock 5'i duyurdu

6 yıl
1,5b
1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlar için şarj istasyonları ve adaptörleri geliştiren Griffin, yeni bir çok cihazlı şarj istasyonunun daha duyurusunu yaptı.

PowerDock 5 çözümü 5 cihaza kadar aynı anda şarj edebilirken, tüm iOS cihazlarının rahatça sığabileceği yuvalara da sahip. İstasyondaki ChargeSensor teknolojisi, hangi cihazın ne kadar enerji ihtiyacı olduğunu belirleyerek aktarımı optimize edebiliyor. Böylece enerji verimli kullanılıyor. PowerDock 5 istasyonu bahar aylarında pazara sunulacak ve 100$ fiyat etiketine sahip.

Griffin bunun yanında ChargeSensor teknolojisi barındıran biri araç içi biri de ev kullanımına yönelik olarak iki yeni adaptör daha duyurdu. 

PowerBlock Universal ev içi kullanım için tasarlanmışken, 100-240 volt kaynaklara uyumluluk ve 10 watt şarj seviyesi sunuyor. PowerBlock Universal bahar aylarında 30$ karşılığında satışa sunulacak.

PowerJolt Universal modeli ise araç içi kullanıma yönelik ve şarja hazır olduğuna dair LED göstergeye sahip. SmartFuse teknolojisi ise güç dalgalanmalarına karşı cihazı koruyor. Adaptör yine bahar aylarında 25$ karşılığında satışa çıkacak. Ürünler CES 2013 fuarında da ziyaretçilere sergilenecek. 

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