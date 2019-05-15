Grindr’ın Çinli sahibi, Amerika’nın isteği üzerine uygulamayı 1 yıl içinde satmak zorunda

Teknoloji Editörü
Çinli mobil firmalarından biri olan Kunlun, eşcinsel randevu uygulaması Grindr’ı önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar satmak zorunda kaldı. Birleşik Devletler’de Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından firmayla karşılıklı görüşmeler sonrası ulaşılan bu mutabakat, ulusal güvenlik şüpheleri yüzünden ortaya çıktı.
Anlaşmanın detaylarında Grindr’ın satış tarihine kadar kullanıcı bilgilerine, konum ve HIV durumu dâhil, erişmesi ve Çin’de herhangi bir yere aktarması yasaklandı.
2016 yılında Grindr hisselerinde çoğunluğu alan Kunlun, birkaç yıl içinde tüm hisseleri birleştirerek uygulamanın tek sahibi oldu. Reuters’e göre Kunlun, firmayı satın aldığını CFIUS’e bildirmedi ve bu sebeple inceleme yapılamadı.
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