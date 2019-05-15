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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Grindr’ın Çinli sahibi, Amerika’nın isteği üzerine uygulamayı 1 yıl içinde satmak zorunda

2016 yılında çoğunluk hissesi Kunlun tarafından alınan Grindr, birkaç yıl içinde tamamen Çinli firmanın sahipliğine geçmişti. ABD, vatandaşlarının hassas verilerini korumak için işe el attı.
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Çinli mobil firmalarından biri olan Kunlun, eşcinsel randevu uygulaması Grindr’ı önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar satmak zorunda kaldı. Birleşik Devletler’de Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından firmayla karşılıklı görüşmeler sonrası ulaşılan bu mutabakat, ulusal güvenlik şüpheleri yüzünden ortaya çıktı.
Anlaşmanın detaylarında Grindr’ın satış tarihine kadar kullanıcı bilgilerine, konum ve HIV durumu dâhil, erişmesi ve Çin’de herhangi bir yere aktarması yasaklandı.
2016 yılında Grindr hisselerinde çoğunluğu alan Kunlun, birkaç yıl içinde tüm hisseleri birleştirerek uygulamanın tek sahibi oldu. Reuters’e göre Kunlun, firmayı satın aldığını CFIUS’e bildirmedi ve bu sebeple inceleme yapılamadı.
Kunlun eğer 2020 Haziran’a kadar Grindr’ı satmazsa Amerika’nın güvendiği bir kuruluşa firmanın sahipliği aktarılacak. Kunlun’un görünüşe göre böyle bir niyeti yok zira şimdiden uygulama müşterilerini araştırmaya başladı.

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Spider_hip 3 hf. en beğenilen ALKaraca
Eşcinsel randevu uygulaması diyor. Heteroseksüel bir insanı ne etkiler ki? Şimdi ben heteroyum, hiç bu uygulamadan dolayı canım çekmedi :) Bu öyle bir şey değil ki, reklam sonucu etkilenip homo olasın. Yani kimseye bir zararı olduğuna katılmıyorum. Kimse üstüne alınmasın ama ciddi homofobiye sahip insanların büyük bir kısmında aslında bastırılmış bu tarz dürtüler olabildiği söyleniyor. Ben örneğin ilk lise zamanlarımda bu durumları öğrendiğimde, arkadaşlarım o tarz kişilere karşı saldırgan davranırken ben direk bir rakip azaldı gözüyle bakardım.
Eşcinsel randevu uygulaması diyor. Heteroseksüel bir insanı ne etkiler ki? Şimdi ben heteroyum, hiç bu uygulamadan dolayı canım çekmedi :) Bu öyle bir şey değil...
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surfer 3 hf.
Zararlı ya da uç derken ? Kime göre neye göre?
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0MG90 3 hf.
Homofobikler gelmiş hemen
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ConroeMAC 3 hf.
Tim Cook bunu beğendi :D
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aybey 3 hf.
Konu gizli homo seksüel eğilimleri olan Birleşik Devletler Yurttaşlarının bilgileri. Üst seviye diplomat, memur, ajan ve görevlilerin bilgilerinin sızdırılması ve bu yolla şantaj yapılıp, ABD'nin gizli bilgilerinin elde edilmesi.
Homo fobi ile ilgisi yok olayın.
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0MG90 3 hf.
Homofobikler gelmiş hemen
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Rajeesh 3 hf.
hem popüler bir app olmasından dolayı, hemde amerika çin ticaret savasının teknolojiye etkisinden dolayı gayet normal bir haber.
tinderın da mı reklamını yapmasınlar gayler var içinde diye. sansür isteklerinizi dile getirmeden önce kendinizi sansürleyin de herkes rahatca işine baksın
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surfer 3 hf.
Zararlı ya da uç derken ? Kime göre neye göre?
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