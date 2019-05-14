Twitter, kullanıcı konum bilgilerini yanlışlıkla paylaştığını açıkladı

Verdikleri hizmetleri geliştirmek ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için birçok uygulama konum bilgilerimize erişmek istiyor. Örneğin bulunduğumuz bölgedeki, hava durumu, ulaşım ve en yakın eczane gibi bilgilere pratik bir şekilde erişmek oldukça güzel. Ancak bu durumun, haberimizde olduğu gibi bir de dezavantajları mevcut.

Twitter verilerin silindiğini açıkladı

Sosyal medya devlerinden Twitter, yaptığı açıklama ile yakın bir zamanda sunucularında depolanan iOS cihazların konum verilerini güvenilir bir iş ortağıyla yanlışlıkla paylaştığını açıkladı. Şirket hata konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadı ancak iş ortağının bu verileri sildiği konusunda güvence verdi. Şirket konuyla ilgili olarak ise şu açıklamaları yaptı:

"Bu sorunu çözdük ve bir daha yaşanmayacağından emin olmak için çok çalışıyoruz. Ayrıca, hatanın düzeltildiğini bildirmek için hesapları etkilenen kişilerle de iletişim kurduk. Yalnızca bizimle istediğiniz verileri paylaştığınızdan emin olmak için sizi gizlilik ayarlarınızı kontrol etmeye davet ediyoruz."

https://help.twitter.com/en/location-data-collection

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu duyurunun kullanıcılar açısından ne kadarolduğu tartışılır. Ancak akıldaki soru işaretleri, bir hata sonucu paylaşılan bu bilgilerin sadece konum verileriyle sınırlı olup olmadığı. Bu noktada dagizlilik ayarlarınızı bir elden geçirmeniz tavsiye ediliyor.