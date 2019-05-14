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Twitter, kullanıcı konum bilgilerini yanlışlıkla paylaştığını açıkladı

Mikro blog sitesi Twitter, yaptığı açıklama ile iOS kullanıcılarının konum bilgilerini bir hata sonucu iş ortaklarından biri ile paylaştığını açıkladı. İşte konunun detayları.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Verdikleri hizmetleri geliştirmek ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için birçok uygulama konum bilgilerimize erişmek istiyor. Örneğin bulunduğumuz bölgedeki, hava durumu, ulaşım ve en yakın eczane gibi bilgilere pratik bir şekilde erişmek oldukça güzel. Ancak bu durumun, haberimizde olduğu gibi bir de dezavantajları mevcut.

Twitter verilerin silindiğini açıkladı

Sosyal medya devlerinden Twitter, yaptığı açıklama ile yakın bir zamanda sunucularında depolanan iOS cihazların konum verilerini güvenilir bir iş ortağıyla yanlışlıkla paylaştığını açıkladı. Şirket hata konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadı ancak iş ortağının bu verileri sildiği konusunda güvence verdi. Şirket konuyla ilgili olarak ise şu açıklamaları yaptı:
"Bu sorunu çözdük ve bir daha yaşanmayacağından emin olmak için çok çalışıyoruz. Ayrıca, hatanın düzeltildiğini bildirmek için hesapları etkilenen kişilerle de iletişim kurduk. Yalnızca bizimle istediğiniz verileri paylaştığınızdan emin olmak için sizi gizlilik ayarlarınızı kontrol etmeye davet ediyoruz."
Bu duyurunun kullanıcılar açısından ne kadar rahatlatıcı olduğu tartışılır. Ancak akıldaki soru işaretleri, bir hata sonucu paylaşılan bu bilgilerin sadece konum verileriyle sınırlı olup olmadığı. Bu noktada da Twitter gizlilik ayarlarınızı bir elden geçirmeniz tavsiye ediliyor.

https://help.twitter.com/en/location-data-collection Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 3 hf. en beğenilen
Tabi canım, yanlışlıkla (!)
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Fenomenon 3 hf.
takma kafana olur böyle şeyler
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AirSupport 3 hf.
Ya bunlarda bizi silkiyor ha
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Şıh Hazretleri 3 hf. en beğenilen
Tabi canım, yanlışlıkla (!)
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deceiverface 3 hf.
Hâlâ Android'e black dark mode gelmedi. iPhone'a geleli haftalar oldu. Jack neden Android'e mülteci muamelesi yapıyor acaba? 🤔
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cengiz7 3 hf. deceiverface
Belki de Apple ile gizli bir anlaşma var ve bunun sonucu. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Apple büyük şirketlerle bu gibi anlaşmalar yaparak Iphone ve Apple'ın daha iyi ve daha destek alan bir oluşum olduğu algısını rahatlıkla yaratıyor olabilir.
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