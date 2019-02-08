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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Group FaceTime açığını bulan gence Apple’dan burs

Group FaceTime açığını bulan genç adeta bir taşla iki kuş vurdu. Hem ödül programından önemli bir miktar kazandı hem de Apple tüm eğitim masraflarını üstlendi.
3 ay
5,7b
1
20
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Group FaceTime üzerinde tespit edilen bir açık Apple’ın oldukça başını ağrıtmıştı. Mahkeme salonlarına bile taşınan açık için Apple güncellemesini yayınladı ve açığı bulana da önemli ödüller verdi.

Bir taşla iki kuş

Hatırlanacağı üzere Group FaceTime üzerinden bir kullanıcı arandığında ve henüz cevap vermeden yeni kullanıcılar görüşmeye eklendiğinde, karşı tarafın sesi veya görüntüsü aktarılmaya başlıyordu. Hatanın bildirilmesi sonrasında Apple görüntülü görüşme özelliğini kullanıma kapamıştı.

Ayrıca Bkz. "Group FaceTime hatasını gideren iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı"

Açığı keşfeden 14 yaşındaki orta okul öğrencisi Grant Thompson bunun karşılığı olarak Apple tarafından ödüle boğuldu. Firma yaptığı açıklamada ödül programı kapsamında gence belirli bir miktarda ödeme yapılacağı ve ayrıca eğitim bursu verileceği ifade edildi. Ödülün 25000$-200000$ arasında olduğu tahmin ediliyor.

Aslında Grant Thompson açığı bularak ünlü oldu diyebiliriz zira genç bazı bölgesel haber kanallarına çıkma şansı elde etmişti. Bununla birlikte açığı bulan ikinci kişi olarak Draven Morris adında bir kullanıcının daha ismi geçiyor ancak bu basına yansımadı.

 

https://www.gizmochina.com/2019/02/08/apple-to-reward-14-year-old-who-discovered-a-bug-on-group-facetime-with-bug-bounty-and-scholarship/ Yorum Yaz
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pew 3 ay en beğenilen
Bu açığın bu kadar şişirilmesinin sebebi belkide aynı zamanda ortaya çıkan daha büyük bir açığın gizlenme çabasıdır :)) Vakit bulabilirsem bu akşam birinci ağızdan yazarım arkada neler döndüğünü.
Bu açığın bu kadar şişirilmesinin sebebi belkide aynı zamanda ortaya çıkan daha büyük bir açığın gizlenme çabasıdır :)) Vakit bulabilirsem bu akşam birinci ağı...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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smart1978 3 ay
Bir genc icin en buyuk odul egitim masraflarin ustlenilmesidir :) .
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~Lion King~ 3 ay
Peki ya donanımhaber üyesi ios açığı bulan kardeşimize burs nerede?
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SEO-Uzmanı 3 ay
bizim gençlere debugger nedir bir araştırsınlar diyeceğim ! sourceforge.net/...

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OverClocK1ng 3 ay
Adam Apple'ın açığını bulacak kadar zeki ve ileri seviyede. Yine de adama para vermeyip, Apple bursu vermek istiyorlar. Yahu burs işe yarasaydı, o açığı senin burs verdiklerin bulurdu. Adama para verin veya işe alın ki bir anlam ifade etsin...
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Askaparta 3 ay
Daha dün ödeme yapmayacaktı, yola gelmiş.
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matador_mirkhan 3 ay Askaparta
O mevzu macOs açıklarındaydı.
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pew 3 ay en beğenilen
Bu açığın bu kadar şişirilmesinin sebebi belkide aynı zamanda ortaya çıkan daha büyük bir açığın gizlenme çabasıdır :)) Vakit bulabilirsem bu akşam birinci ağızdan yazarım arkada neler döndüğünü.
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potami964 3 ay pew
2 tane 0day...
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haruncic3k 3 ay pew
Nedir hocam daha büyük açık? Dinlenmekten daha büyük açık ne olabilir ki merak ettim :)
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MaSSive 3 ay
Biz de ki,birçok Apple kullanıcıları, fanatikleri de bırak açık bulacak kadar, ios a hakim olmayı, bırak ios un sunduğu özelliklerin den sonuna kadar yararlanmayı, bir elin parmağını geçmeyecek sayıda işlem yaptığı modelin,kağıt üzerinde ki özelliklerine bakıp ahkam kestiği telefon da, es kaza açık buldu diyelim,
Apple markasına toz kondurmamak için bu açıkdan bahsetmezdi bile.Apple bu hiç hata yapmaz, yanlışı olmaz,binlerce lira para verdiği ,muhtemelen hayatında şimdiye kadar sahip olduğu tek değerli,elle tutulur telefonunun markasını canı, namusu gibi korur.
Apple, bu yüzden başta bu forumda ki birçok kişi için olmak üzere , bu açıdan ödenek ayırsa, yeridir.
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onatba 3 ay
Bu açığı bir Türk genci bulduydu diye hatırlıyorum?
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MarlonJD 3 ay
Vay be kıskandım
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smart1978 3 ay
Bir genc icin en buyuk odul egitim masraflarin ustlenilmesidir :) .
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Guest-6B5A59FD1 3 ay smart1978
Kesinlikle katılıyorum bir genç olarak
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tobepeople 3 ay smart1978
Niye lan; onu aileden birinin üstlenmesi bence daha gurur vericidir. Hatta kendi paranla okursan onun da bir çok faydası var ,özgüven gibi.
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esmerbuyucu 3 ay
Emsal bir karar olmuş. Şanslıymış hem ödül hem eğitim bursu
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uygulama haber, grant thompson ve
5 etiket daha group facetime bug iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Ekrem71 MPopüler
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