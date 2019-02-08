Group FaceTime açığını bulan gence Apple’dan burs

Geçtiğimiz hafta Group FaceTime üzerinde tespit edilen bir açık Apple’ın oldukça başını ağrıtmıştı. Mahkeme salonlarına bile taşınan açık için Apple güncellemesini yayınladı ve açığı bulana da önemli ödüller verdi.

Bir taşla iki kuş

Hatırlanacağı üzere Group FaceTime üzerinden bir kullanıcı arandığında ve henüz cevap vermeden yeni kullanıcılar görüşmeye eklendiğinde, karşı tarafın sesi veya görüntüsü aktarılmaya başlıyordu. Hatanın bildirilmesi sonrasında Apple görüntülü görüşme özelliğini kullanıma kapamıştı.

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Açığı keşfeden 14 yaşındaki orta okul öğrencisi Grant Thompson bunun karşılığı olarak Apple tarafından ödüle boğuldu. Firma yaptığı açıklamada ödül programı kapsamında gence belirli bir miktarda ödeme yapılacağı ve ayrıca eğitim bursu verileceği ifade edildi. Ödülün 25000$-200000$ arasında olduğu tahmin ediliyor.

Aslında Grant Thompson açığı bularak ünlü oldu diyebiliriz zira genç bazı bölgesel haber kanallarına çıkma şansı elde etmişti. Bununla birlikte açığı bulan ikinci kişi olarak Draven Morris adında bir kullanıcının daha ismi geçiyor ancak bu basına yansımadı.