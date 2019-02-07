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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Group FaceTime hatasını gideren iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı

Kullanıcının kayıtlı video veya ses dosyalarını ortaya çıkaran Group FaceTime açığını giderecek iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı. Group FaceTime özelliğinin yeniden açılması bekleniyor.
3 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Apple’ın başını ağrıtan ve dava açılmasına neden olan Group FaceTime açığını gidermeye yönelik iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı. Güncellemede canlı fotoğraf hatası da gideriliyor.

iOS 12.1.4 güncellemesi neler sunuyor?

Hatırlanacağı üzere iOS işletim sisteminde yer alan bir açık, Group FaceTime görüşmesi başlatıldığında karşı taraf cevap vermeden hemen önce telefonundaki kayıtlı sesleri duymasını veya videoları izlemesine neden oluyordu.

Ayrıca Bkz. "MacOS açığını bulan geliştirici Apple’a bilgi vermeyecek"

Küçük yaşta bir kullanıcının tespit ettiği bu hatanın Apple’a daha erken bildirildiği ancak firmanın adım atmakta geç kaldığı da gündeme gelmişti. Apple apar topar Group FaceTime özelliğini askıya alırken güncelleme hazırlandığını duyurmuştu.

iOS 12.1.4 güncellemesi bu hatayı gidermiş durumda. Ayrıca güncelleme ile canlı fotoğrafların FaceTime özelliğini etkileyen bir hatası da gideriliyor. Bu açığı Apple’ın fark ettiği ifade ediliyor. Yine uygulamalara fazla yetki veren Foundation ve IOKit bileşenlerindeki hatalar da kapatılmış. Apple’ın kısa süre içerisinde Group FaceTime özelliğini yeniden aktif etmesi bekleniyor.

 

https://www.slashgear.com/ios-12-1-4-is-now-available-with-group-facetime-bug-fix-07565053/ Yorum Yaz
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maximus01982 3 ay
Kim ne derse desin adamlar güncelleme veriyor.
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MysticDesign 3 ay maximus01982
Verecek tabi ortada ciddi bir açık var
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drjacob 3 ay
şükür kavuşturana
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akemals42 3 ay
facetime açığı var diye kullanıma kapat,sonra düzelttik diye yeni güncelleme yayınla, eski telefonları yavaşlatmaya devam...
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AskN0More 3 ay
bravo apple. afferim sana.
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