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Gümrük güvenliği "yerli X-ray" ile sağlanacak

Kaçakçılığın önüne geçilmesi için teknolojik yatırımlara devam eden Türkiye, gümrüklerde yerli ve milli X-ray tarama sistemi kullanacak. TÜBİTAK ve yerli girişimcilere ortak çalışmalar yapılıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gümrük güvenliği
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Kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 5 yılda 300 milyon lira teknolojik yatırım yapan Türkiye, gümrüklere yerli X-ray sistemi kullanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, müjdeyi verdi ve “X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla yerli olarak üretmeye başlayacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ülkemizdeki gümrüklerde X-ray sistemine ek olarak plaka tanıma, yüz tanıma, hava takip, gemi takip sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler ile 2018’in ilk 10 ayında 45 ton uyuşturucu, 14.5 milyon paket sigara ve 11 bin 500 ton kaçak akaryakıt tespit edildi.


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9600_G_T 5 ay en beğenilen
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Silver_Code 5 ay
gözümün önünde gümrükten kaçak araba soktular.değil x-ray tüm emniyet teşkilatı olsa yine geçirirler.çünkü sorun sınır güvenliğini sağlayan görevlilerde bu işin içinde.kaçak sigaraları saymıyorum bile...
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Penanggalan 5 ay
Gümrük sınırı 22 eurodan 11 euroya düşecek #Rez
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9600_G_T 5 ay en beğenilen
bu seçim olmasa bunları goremeyeceksınız degerını bılın
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AqRaMa 5 ay
motoru yerli olsa neyse ama seçimler yaklaşıyor...
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Bloodin 5 ay
Teşekkürler Apple, sayende "Yerli On Rey" diye okudum...
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