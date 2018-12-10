Gümrük güvenliği "yerli X-ray" ile sağlanacak

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Kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 5 yılda 300 milyon lira teknolojik yatırım yapan Türkiye, gümrüklere yerli X-ray sistemi kullanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, müjdeyi verdi ve “X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla yerli olarak üretmeye başlayacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ülkemizdeki gümrüklerde X-ray sistemine ek olarak plaka tanıma, yüz tanıma, hava takip, gemi takip sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler ile 2018’in ilk 10 ayında 45 ton uyuşturucu, 14.5 milyon paket sigara ve 11 bin 500 ton kaçak akaryakıt tespit edildi.