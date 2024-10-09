Çin, Türkiye’yi şikayet etti: Çinli araçlarda ek gümrük vergileri kalkacak mı?

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin sorunsuz işlemesini sağlamak amacıyla üye ülkeler arasındaki ticari anlaşmazlıkları çözmek için gelişmiş bir Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması (AHM) sunuyor. Bu mekanizma, ülkeler arasındaki ticari uyuşmazlıkları uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturarak, ticaretin şeffaf ve adil bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Anlaşmazlıklar yalnızca üye devletler arasında çözülüyor; bireysel firmalar veya sivil toplum örgütleri bu süreçte taraf olamıyor.
İlk resmi adım atıldı
Eğer burada bir çözüm ortaya konamazsa Çin’in ilerleyebileceği dört aşama daha bulunuyor: Panel aşaması, temyiz aşaması, AHO onayı ve uygulama.
Eğer danışmalar sonuç vermezse, şikâyetçi ülke, Anlaşmazlık Halli Organı'ndan (AHO) bir panel kurulmasını talep edebilir. Bu aşamada, panel otomatik olarak kurulmakta ve ihtilafın çözümüne yönelik daha teknik bir süreç başlatılmakta. Panel üyeleri genellikle üç kişiden oluşur ve süreci 6 ay içinde tamamlamakla yükümlüdür.
Panel raporuna itiraz eden taraflar için bir üst inceleme mekanizması olarak Temyiz Organı devreye giriyor. Temyiz süreci, 90 gün içinde sonuçlanır ve rapor üyeler arasında dağıtıldıktan sonra, 30 gün içinde oybirliğiyle reddedilmediği takdirde AHO tarafından kabul edilir. Bu süreçte verilen kararlar bağlayıcıdır.
Sonuç olarak, kararın uygulanması taraflar için zorunludur. Eğer Çin’in şikayeti süreç içerisinde haklı bulunursa Türkiye, Çin’den ithal olarak gelen tüm otomobillere uyguladığı ek yüzde 40 gümrük vergisini yürürlükten kaldırmak zorunda kalacak. Eğer karar doğrultusunda düzenlemeler yapılmazsa şikâyetçi Çin, tazminat talebinde bulunabilir. Tazminat görüşmelerinden sonuç çıkmaması durumunda Çin, AHO tarafından, Türkiye’ye karşı bazı tarife tavizlerini ya da DTÖ hukukundan kaynaklanan diğer yükümlülüklerini yerine getirmemek yani askıya almak konusunda yetkilendirilebilecek. Makul süre içerisinde bir tazminat üzerinde anlaşılamaması durumunda Çin, Türkiye’ye karşı misilleme yapma hakkını da kazanacak.Kaynakça https://ticaret.gov.tr/data/5c1cdf5913b8761fc0cf270d/08.Anla%C5%9Fmazl%C4%B1klar%C4%B1n%20Halli%20Mekanizmas%C4%B1.doc https://www.istka.org.tr/media/131263/dt%C3%B6-t%C3%BCrkiye-nin-de-taraf-oldu%C4%9Fu-anla%C5%9Fmazl%C4%B1klar%C4%B1n-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.