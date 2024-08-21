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    Anlık Bildirim

    Emlakta sahte ilanlara 158 bin 460 liraya kadar para cezası geliyor

    Gayrimenkul ilanları için doğrulanmış ilan sistemi hayata geçiriliyor. Mevzuata uymayanlara, her bir ilan için 158 bin 460 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.
    Emlakta sahte ilanlara 158 bin 460 TL'ye kadar para cezası! Tam Boyutta Gör
    Online emlak platformları için "doğrulanmış ilan" dönemi başlıyor. Doğrulanmış ilan sistemi 15 Eylül'de hayata geçirilecek ve yılbaşından itibaren tüm ilanlar için zorunlu olacak. Satılık veya kiralık konut sahipleri, emlakçılara e-Devlet üzerinden yetki verecek ve bu ilanlar doğrulanmış ilan olarak yayımlanacak. Kişiler, kendisi ve birinci derece akrabası, eşi, annesi, babası ve çocuklarının üzerine  olan ilanları yetkilendirme yaparak doğrulanmış olarak yayımlayabilecek. Söz konusu düzenleme ile emlak sitelerindeki sahte ilanların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    Mevzuata aykırı hareket edenlere her bir ilan için 158 bin 460 TL ceza

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, doğrulanmış ilan düzenlemesi hakkında yeni açıklamalar yaptı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınacak. Bakan Bolat, EİDS sisteminin devreye alınmasıyla Bakanlık olarak sıkı denetimler gerçekleştireceklerini belirterek, "EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek." dedi.

    Sosyal medyada ilan yayımlanmasına izin verilmeyeceğini belirten Bakan Bolat, şunları söyledi:

    "Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların farklı mecralardan da yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı şekilde denetleyeceğiz ve doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılmasını sağlayıp bunlarla ilgili gerekli idari yaptırımları uygulayacağız."

    Doğrulanmış ilan sistemi 15 Eylül'de kullanıma sunulacak ve 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm emlak ilanları için zorunlu olacak. Doğrulanmış ilan sistemi ilk etapta emlak sektöründeki ilanlarda uygulanacak. Ancak ilerleyen süreçte otomotiv satışlarında da doğrulanmış ilan düzenlemesine geçilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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