Emlakta sahte ilanlara 158 bin 460 liraya kadar para cezası geliyor

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Tam Boyutta Gör Online emlak platformları için "doğrulanmış ilan" dönemi başlıyor. Doğrulanmış ilan sistemi 15 Eylül'de hayata geçirilecek ve yılbaşından itibaren tüm ilanlar için zorunlu olacak. Satılık veya kiralık konut sahipleri, emlakçılara e-Devlet üzerinden yetki verecek ve bu ilanlar doğrulanmış ilan olarak yayımlanacak. Kişiler, kendisi ve birinci derece akrabası, eşi, annesi, babası ve çocuklarının üzerine olan ilanları yetkilendirme yaparak doğrulanmış olarak yayımlayabilecek. Söz konusu düzenleme ile emlak sitelerindeki sahte ilanların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Mevzuata aykırı hareket edenlere her bir ilan için 158 bin 460 TL ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, doğrulanmış ilan düzenlemesi hakkında yeni açıklamalar yaptı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınacak. Bakan Bolat, EİDS sisteminin devreye alınmasıyla Bakanlık olarak sıkı denetimler gerçekleştireceklerini belirterek, "EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek." dedi.

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Sosyal medyada ilan yayımlanmasına izin verilmeyeceğini belirten Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların farklı mecralardan da yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı şekilde denetleyeceğiz ve doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılmasını sağlayıp bunlarla ilgili gerekli idari yaptırımları uygulayacağız."

Doğrulanmış ilan sistemi 15 Eylül'de kullanıma sunulacak ve 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm emlak ilanları için zorunlu olacak. Doğrulanmış ilan sistemi ilk etapta emlak sektöründeki ilanlarda uygulanacak. Ancak ilerleyen süreçte otomotiv satışlarında da doğrulanmış ilan düzenlemesine geçilecek.

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Emlakta sahte ilanlara 158 bin 460 TL'ye kadar para cezası!