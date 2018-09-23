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Gümüş renkli Huawei Mate 20 çalışırken görüntülendi

Huawei'nin yeni Mate 20 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak sızdırılan bir video ile birlikte Mate 20 çalışırken görüntülendi ve cihazın tasarımı ortaya çıktı.
7 ay
6,2b
1
17
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Gümüş renkli Huawei Mate 20 çalışırken görüntülendi
 Huawei'nin Mate 20 Pro ile birlikte tanıtması beklenen modeli Mate 20 çalışırken görüntülendi. Weibo tarafından yayınlanan kısa videoda cihazın tasarımı ortaya çıkıyor. Yeni Mate 20 serisi 16 Ekim tarihinde Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Su damlası çentik, Leica kamera

Yayınlanan video ile birlikte Huawei'nin su damlası çentik modeline Mate 20'de de yer verdiğini görüyoruz. Huawei, Mate 20 ince kenar hatlarına ve su damlası çentiğinin içerisinde selfie kamerasına yer vermiş. Cihazın arka tarafında ise Leica marka kamera sensörleri bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı ise kameranın hemen alt tarafına konumlandırılmış. Mate 20'nin videoda görülen gümüş rengine sahip modelinin haricinde siyah, mavi ve yeşil renk seçeneklerinin de tanıtılması bekleniyor. Videodaki cihazın Mate 20 olup olmadığı ise henüz firma tarafından doğrulanmadı.
 

https://www.weibo.com/tv/v/GAuDj5hU4 Yorum Yaz
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FRAPS_TR 7 ay en beğenilen
Eski telefonlarda tasarım vardı , şimdi ise hiçbirşey kalmadı. Tamamen ekrandan oluşuyorlar

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Pulstar 7 ay
Sony'nin, o çerçeveleri kalın diye kimsenin beğenmediği cihazları çok yakışıklıydı.
18:9 cihazları bana pek çirkin geliyor.
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corp8slave 7 ay
Kablosuz şarj olur mu?
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sistemli adam 7 ay
gelmiş geçmiş en muhteşem cihaz.
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SpesifikBrush 7 ay
Ne yapmalarını bekliyorsunuz anlamıyorum. Samsung gibi yukarıyı aşağıyı kapatınca "Samsung çakması, o çerçeveler ne", çentik koyunca "ıyy çentik", ekran çerçeve oranını düşürüyorlar "tasarım kalmadı her yer ekran oldu", kamerayı değiştirmişler kare yapmışlar kimsenin yapmadığı gibi "o ne be üçgen olsaydı" diyorsunuz. Güzel çalışan, rağbet gören bir tasarım ki herkes kopyalıyor.
Yorum yok yani.
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seco917 7 ay SpesifikBrush
Oppo Find X'e bakmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
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ataince 7 ay
Önceden şu telefon arkadan bunu andırıyor. Önden şunu andırıyor derdik. Şükürler olsun gerek kalmadı tüm telefonlar aynı oldu. :D
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Krone 7 ay
Çok hoş görünüyor ama para yok
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fendur 7 ay
En az 3-4 yıl bu seviye telefonlara sadece bakarız.
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FRAPS_TR 7 ay en beğenilen
Eski telefonlarda tasarım vardı , şimdi ise hiçbirşey kalmadı. Tamamen ekrandan oluşuyorlar

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Whisper 7 ay
bari üçgen prizma şeklinde yapsalarmış bune böyle arkası çok kötüş olmuş
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MrKattchup 7 ay
mate 10 ne kadar güzel bir cihazdı ya, şu arka tasarım bence pek hoş olmamış keşke daha estetik bir yol seçselermiş
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12 Angry Men 7 ay
Kamera kısmı çok kötü gözüküyor.
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