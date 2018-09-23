Gümüş renkli Huawei Mate 20 çalışırken görüntülendi

Huawei'nin Mate 20 Pro ile birlikte tanıtması beklenen modeli Mate 20 çalışırken görüntülendi. Weibo tarafından yayınlanan kısa videoda cihazın tasarımı ortaya çıkıyor. Yeni Mate 20 serisi 16 Ekim tarihinde Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Su damlası çentik, Leica kamera

Yayınlanan video ile birlikte Huawei'nin su damlası çentik modeline Mate 20'de de yer verdiğini görüyoruz. Huawei, Mate 20 ince kenar hatlarına ve su damlası çentiğinin içerisinde selfie kamerasına yer vermiş. Cihazın arka tarafında ise Leica marka kamera sensörleri bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı ise kameranın hemen alt tarafına konumlandırılmış. Mate 20'nin videoda görülen gümüş rengine sahip modelinin haricinde siyah, mavi ve yeşil renk seçeneklerinin de tanıtılması bekleniyor. Videodaki cihazın Mate 20 olup olmadığı ise henüz firma tarafından doğrulanmadı.

https://www.weibo.com/tv/v/GAuDj5hU4