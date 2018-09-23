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Japon yetkililer saldırıya uğraya kripto para borsasını incelemeye aldı

Japonya'da kripto parala borsalarına lisans veren hükümet organı olan Finansal Hizmetler Dairesi, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan kripto para borsası Zaif hakkında inceleme başlattı.
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Japon yetkililer saldırıya uğraya kripto para borsasını incelemeye aldı
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Bu yılın başında Japonya'nın önde gelen kripto para borsalarından Coincheck siber saldırıya uğramış ve hackerlar borsadan 530 milyon dolar değerinde kripto parayı çalmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Japonya yeni bir kripto para soygunu haberiyle gündeme geldi. Ülkedeki bir diğer önemli kripto para borsası Zaif'ten 60 milyon dolar değerinde kripto para çalınırken yetkililer harekete geçti. Saldıranların kimliğini tespit etmek ve kripto paraları kurtarmak için soruşturma başlatan yetkililer borsayı da incelemeye başladı.


Zararın bir an önce giderilmesi isteniyor

Kripto para borsalarına lisans veren Finansal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen incelemede iki konuya odaklanılmış durumda. Dairenin öncelikli olarak ilgilendiği mesele kullanıcıların kayıplarının karşılanıp karşılanamayacağı. Hackerlar soygun ile kullanıcıların hesaplarındaki yaklaşık 40 milyon dolar değerinde kripto parayı kendi cüzdanlarına aktardı. Zaif'in bu miktarı sağlamak için kredi yardımı takebinde bulunduğu belirtilse de yetkililer bir an önce kullanıcıların mağduriyetinin giderildiğini görmek istiyor.


Yetkililerin inceledeği ikinci mesele ise güvenlik zaafiyetleri. Mart ve Haziran ayında Finansal Hizmetler Dairesi, Zaif'e iki uyarı metni yollamıştı. Bu metinlerde yetkililer, borsanın; sistem arızalarına ve para çekme hatalarına vurgu yaparken bu hataların en kısa sürede düzeltilmesi gerektiğini aktarmıştı. Daha sonrasında ise Zaif'in bu hataları tamamen gidermediği görülse de yetkililer kripto para borsasının operasyonlarına yönelik herhangi bir karar almadı.


Zaif soygununun ardından güvenlik endişeleri yeniden gündeme gelirken Japonya Sanal Para Borsaları Derneği de ülkedeki kripto para borsalarına güvenliklerini kontrol etme konusunda uyarı metni yolladı. BitFlyer ve Quoine borsaları bu bildirime kısa sürede yanıt verirken herhangi bir veri ihlali ya da güvenlik problemi olmadığını açıkladı. 


https://cointelegraph.com/news/japanese-financial-watchdog-launches-investigation-following-60-million-exchange-hack Yorum Yaz
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