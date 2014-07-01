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Güncellenmiş 5. nesil iPod Touch modelleri ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Güncellenmiş 5. nesil iPod Touch modelleri ülkemizde satışa sunuldu

Apple'ın 5. nesil iPod modellerinde hem donanım hem de fiyat olarak yaptığı geçen haftaki değişiklikler bu hafta itibariyle ülkemizdeki Apple mağazasında da boy göstermeye başladı.

Seride donanım olarak öne çıkan gelişme 16GB kapasiteli modelin 5MP çözünürlükteki iSight arka kameraya kavuşmuş olmasıydı. LED flaş ile desteklenen kamera Full HD 30 kare/saniye video kaydını da beraberinde getirdi. Ayrıca serideki tüm renk seçenekleri bu versiyona da sunuldu.

Fiyat olarak da 32GB ve 64GB kapasiteli versiyonlarda indirim yapılmıştı ancak ülkemizde bu indirim çok fazla yansıtılmış değil. Mağazada 16GB kapasiteli versiyonun fiyatı 579TL olarak belirlenmiş durumda. 32GB kapasiteli versiyon 699TL iken 64GB kapasiteli versiyon ise 849TL olarak belirlenmiş. 

5. nesil iPod modelinde 4 inçlik 1136x640 piksel çözünürlükte IPS ekran, çift çekirdekli A5 işlemci, iOS 7 işletim sistemi şeklinde özellikler yer almaktaydı. 

http://store.apple.com/tr/buy-ipod/ipod-touch Yorum Yaz
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TempleJoker 5 yıl en beğenilen fatih-8
fatih-8

Ve malesef 512 mb ram içeriyorlar.

Sen hiç kullandın mı bu cihazı. Kağıt üstündeki verilere bakıp cihaz alma zihniyeti hiç birşey ifade etmez asıl olan kullanıcı deneyimi ki mu iDevice olarak tanımlayabileceğim cihazlarda android'den 5 kat daha yüksek
fatih-8Ve malesef 512 mb ram içeriyorlar.Sen hiç kullandın mı bu cihazı. Kağıt üstündeki verilere bakıp cihaz alma zihn...
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AhMeTsT 4 yıl
Telefonda Bi Konuşma Olsun Iponedan Farkı Yok
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Nimotech 5 yıl
Bende bayadır takip ediyorum product red 32lik alacağum sanırım
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Basketball is my life 5 yıl
Fiyat gayet iyi olmuş ancak bazı siteler 16 gb diyor fiyat aynı ancak kamera yok buna dikkat etmek lazım.
6.nesili bekleyeceğim fiyatı uygun olursa onu alıcam telefonum 3gs bir de ıpod alırım bakarım keyfime gidip 4s e 1100 civarı vereceğime ıpoda 550 veririm daha iyi
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wolfestein 5 yıl
6. Nesilin gelmesini bekliyorum.
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Paul Klee 5 yıl
Zaten bu cihazlar gereksiz görenlere değil gerekli görenler için çıkarılıyor.
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theraptorx 5 yıl
Evet, bu paraya telefon alınıyor artık.
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gokhangokhan33 5 yıl
o kadar param olsa cebime geri koyarım :D 600 lira kolaymı kazanılıyor
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Recharged 5 yıl
Nedense bu tür cihazlara ısınamadım. Gereksiz görüyorum hala. iPhone her işi fazlasıyla yapıyor zaten.
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Paul Klee 5 yıl
iPod touch 5'te telegram, spotify, deezer, facebook, facebook paper, subway surfers, garage band (tüm paket), gmail ve daha birçok uygulama kullanıyorum. Ram'in şu ana kadar bi sorun çıkarttığını görmedim. Windows phone'da olmayan çoklugörev touch'da fazlasıyla var. Bi gün önce arkada çalışır bıraktığım uygulama, tekrar girdiğimde kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekten ios harika bi işletim sistemi. Ha tabi ki iphone almak yerine htc one m8 filan tercih edilebilir.
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ouzqan 5 yıl
İos her türlü android den daha seri çalışıyor bu bir gerçek. Gelip de o fiyata şunu bunu alırım demenin mantığı yok param var alırım bunun yerine daha iyi öneri verilecek mp3 ve ya daha sağlam sesi olan bir cihaz varsa onu alırım . Ama discovery yazmış arkadaş o cihazdan bir cacık olmaz bana göre tamam ucuz 4.4 değil isterse 5.0 alsın ama yinede telefon ucuz duruyor bu bir gerçek .
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strathmorea 5 yıl
Bir dakika, şimdi 5.nesil ilk çıktığında zaten kamerası yok muydu.? Sonra fiyatı düşük kamerasız modeli çıktı. E ee bu nedir şimdi tekrar kameralı oluyor ve güncelledik deniyor. Tamam belki taşınabilirlik olarak avantajlı ama o fiyata az daha katıp en son donanımda i pad mini almak varken 2 sene önceki donanımdaki bu aleti almak ne kadar mantıklı o da var.
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