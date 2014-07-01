Güncellenmiş 5. nesil iPod Touch modelleri ülkemizde satışa sunuldu





Apple'ın 5. nesil iPod modellerinde hem donanım hem de fiyat olarak yaptığı geçen haftaki değişiklikler bu hafta itibariyle ülkemizdeki Apple mağazasında da boy göstermeye başladı.





Seride donanım olarak öne çıkan gelişme 16GB kapasiteli modelin 5MP çözünürlükteki iSight arka kameraya kavuşmuş olmasıydı. LED flaş ile desteklenen kamera Full HD 30 kare/saniye video kaydını da beraberinde getirdi. Ayrıca serideki tüm renk seçenekleri bu versiyona da sunuldu.





Fiyat olarak da 32GB ve 64GB kapasiteli versiyonlarda indirim yapılmıştı ancak ülkemizde bu indirim çok fazla yansıtılmış değil. Mağazada 16GB kapasiteli versiyonun fiyatı 579TL olarak belirlenmiş durumda. 32GB kapasiteli versiyon 699TL iken 64GB kapasiteli versiyon ise 849TL olarak belirlenmiş.





5. nesil iPod modelinde 4 inçlik 1136x640 piksel çözünürlükte IPS ekran, çift çekirdekli A5 işlemci, iOS 7 işletim sistemi şeklinde özellikler yer almaktaydı.

http://store.apple.com/tr/buy-ipod/ipod-touch