Panasonic dayanıklılık odalı yeni Android ürünlerini duyurdu

Dayanıklılık odaklı bilgisayar dendiği zaman akla ilk gelen Panasonic ToughBook markası oluyor. İşe dizüstü bilgisayarlar ile başlayan ToughBook şimdi Android tabletler ve el terminallerini de üstün dayanıklılık standartları ile sunuyor.

Firmanın ToughBook serisine eklediği son ürünler 5 inçlik Android tam dayanıklı el terminali Panasonic ToughBook FZ-T1 ve 7 inçlik inç Android tablet Panasonic ToughBook FZ-L1 oldu.

ToughBook FZ-T1 özellikleri

ToughBook FZ-T1 modeli 5 inçlik ekranında perakende, ulaşım, lojistik, üretim ve turizm gibi birçok sektör için mükemmel bir çözüm sunuyor. Wi-Fi veya Wi-Fi ve 4G seçenekleri sunan cihaza 4 çekirdekli bir Snapdragon işlemcisi eşlik ediyor.

2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile donatılan cihaz Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip. 240 gramın altındaki ağırlığı ve inceliğine rağmen Panasonic Toughbook FZ-T1, MIL-STD 810G askeri standartlarına göre toza, suya, 1,5 m'ye kadar düşmelere dayanıklı olacak ve -10 ila +50°C sıcaklık aralığında çalışabilecek şekilde üretildi.

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ToughBook FZ-T1 yağmurda, eldivenli ellerle veya pasif bir kalemle de kullanılabiliyor. Cihazın her iki tarafında bulunan entegre barkod okuyucusu düğmeler, sayesinde barkod okutma işlemleri hem sağ hem de sol elle kolayca yapılabiliyor. 8MP çözünürlüğündeki kamera ile belgeler kolayca okutulabiliyor.

ToughBook FZ-T1 el bilgisayarı, 12 saatlik bir pil ömrü sunuyor ve cihazı kapatmadan pillerinin değiştirilebilmesi sayesinde hiçbir iş yarıda kalmıyor. Gürültü azaltma teknolojisi ve güçlü bir hoparlör ile donatılan cihaz, gürültülü şantiye ortamlarında bile verimli çalışmaya olanak tanıyor.

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ToughBook FZ-L1 özellikleri

7 inçlik bir ekrana sahip olan ToughBook FZ-L1 modeli ve tercihe bağlı olarak sunulan barkod okuyucusuyla perakende ve turizm, üretim, ulaşım ve lojistik gibi birçok sektör için uygun bir çözüm sunuyor.

Snapdragon işlemci ile güçlendirilen cihaz yüksek enerji verimliliği sunuyor. 8MP çözünürlüğünde kamera yine belgeleri fotoğraflayabilmek için yerini almış. Cihazda ayrıca Panasonic COMPASS (Complete Android Security and Services) 2.0 uyumluluğu bulunuyor. Panasonic COMPASS, Android cihazlarını güvenle hizmete almak ve yönetmek için kurumların ihtiyaç duyduğu her şeyi sunuyor.

Panasonic cihazları aynı zamanda Google'ın uygulamalarının ve cihazların işlevselliğinin desteklenmesine yardımcı olan uygulama programlama ara yüzlerinin (API) birleşimi olan Google Mobil Hizmetleri'yle (GMH) birlikte geliyor.

Android terminaller ile birlikte geniş bir aksesuar ekosistemi sunulacak. Uzaktan barkod okuma tabancası, tutucu, kılıf, batarya kılıfı, pasif stilo kalemi ve koruyucu ekran filminin yanı sıra tek ve çoklu şarj cihazlarının da aralarında bulunduğu bu aksesuarlar, farklı mobil iş güçlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor