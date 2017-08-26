Güneş enerjisinden yakıt üretebilen bakteri geliştirildi

Uzmanların gelecekte yaşanması muhtemel bir yakıt ve gıda kıtlığına yönelik araştırmaları hızla devam ediyor. Son gelen haberlerde bilim adamlarının bir bakteride uyguladıkları teknikle güneş enerjisinden yakıt ve gıda elde edebildiklerine yer verildi.
Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmada bakteriye yerleştirilen yarı iletkenler kullanılarak hedeflenen maddeler üretilebildi. Araştırmada kullanılan Moorella thermoacetica adlı bakteri normalde fotosentez yeteneği olmayan bir canlı. Buna karşın araştırmacıların yerleştirdiği kadminyum sülfit’ten üretilen güneş panelleri ile normalde karbondioksitten asetik asit üreten canlı, deneyde kendisine sağlanan kadminyum ve sülfür atomu içeren sistein aminoasitinden kadminyum sülfid üretmiş.
Burada uzmanlar asetik asitin yakıt, polimerler ve çeşitli hammaddelere kolaylıkla dönüştürülebilen bir ürün olduğunun altını çizerken yöntemin verimliliğinin %80’den daha yüksek bir seviyede olduğunu belirtti. Üstelik bu kimyasal süreç kendi kendine yenilenebiliyor ve herhangi bir atık madde de meydana getirmiyor.
Verimlilik %80'in üstünde
Ayrıca yöntemin maliyetinin hali hazırdaki yapay fotosentez düzeneklerine kıyasla oldukça düşük olduğu da gelen diğer bilgiler arasında. Öte yandan çalışmayı gerçekleştiren Kelsey K. Sakimoto yöntemi daha verimli hale getirmek ve bir takım geliştirmelere gitmek için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Son olarak çalışmanın ne zaman gerçek hayatta kullanıma geçeceği ise bilinmiyor
https://phys.org/news/2017-08-cyborg-bacteria-outperform-sunlight-compounds.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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