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Güneş enerjisinden yakıt üretebilen bakteri geliştirildi

Bilim adamlarının gelecekte karşılacağı düşünülen yakıt sıkıntısına yönelik çalışmaları devam ediyor. Son çalışmada bir bakteriyle güneş enerjisinden yakıt ve gıda üretilebilecek yöntem geliştirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Uzmanların gelecekte yaşanması muhtemel bir yakıt ve gıda kıtlığına yönelik araştırmaları hızla devam ediyor. Son gelen haberlerde bilim adamlarının bir bakteride uyguladıkları teknikle güneş enerjisinden yakıt ve gıda elde edebildiklerine yer verildi.

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmada bakteriye yerleştirilen yarı iletkenler kullanılarak hedeflenen maddeler üretilebildi. Araştırmada kullanılan Moorella thermoacetica adlı bakteri normalde fotosentez yeteneği olmayan bir canlı. Buna karşın araştırmacıların yerleştirdiği kadminyum sülfit’ten üretilen güneş panelleri ile normalde karbondioksitten asetik asit üreten canlı, deneyde kendisine sağlanan kadminyum ve sülfür atomu içeren sistein aminoasitinden kadminyum sülfid üretmiş.

Verimlilik %80'in üstünde

Burada uzmanlar asetik asitin yakıt, polimerler ve çeşitli hammaddelere kolaylıkla dönüştürülebilen bir ürün olduğunun altını çizerken yöntemin verimliliğinin %80’den daha yüksek bir seviyede olduğunu belirtti. Üstelik bu kimyasal süreç kendi kendine yenilenebiliyor ve herhangi bir atık madde de meydana getirmiyor.

Ayrıca yöntemin maliyetinin hali hazırdaki yapay fotosentez düzeneklerine kıyasla oldukça düşük olduğu da gelen diğer bilgiler arasında. Öte yandan çalışmayı gerçekleştiren Kelsey K. Sakimoto yöntemi daha verimli hale getirmek ve bir takım geliştirmelere gitmek için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Son olarak çalışmanın ne zaman gerçek hayatta kullanıma geçeceği ise bilinmiyor
https://phys.org/news/2017-08-cyborg-bacteria-outperform-sunlight-compounds.html Yorum Yaz
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pastadanadam 2 yıl en beğenilen
Yine benzin gibi en pahalı bakteri Türkiye'de olmasında.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Kutsal erik hoşafı 1
Marsta koloni 2
Bakteri 3
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Omisis046 2 yıl
Mükemmel.
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arel.gr 2 yıl
yıllanrın enerji talebine mucizevi ihtimal vaat daha !
edit: kim kimin içindekileri yazıyor ?
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Jon SNOW 37 2 yıl
Kaliforniya mım hangi Üniversitesi
Kaliforniya Berkeley mi Los Angeles mi San Diego mu
Cidden Kaliforniya olmasa dünya çok geride kalacaktı
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extinct 2 yıl
15 temmuz destanı bakterisi hülooo
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Tugrul_512bit 2 yıl
Kutsal erik hoşafı 1
Marsta koloni 2
Bakteri 3
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pastadanadam 2 yıl en beğenilen
Yine benzin gibi en pahalı bakteri Türkiye'de olmasında.
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kadirirdem 2 yıl pastadanadam
:D içimdekileri yazmışsın kardeş :)
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