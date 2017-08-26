Güneş enerjisinden yakıt üretebilen bakteri geliştirildi

Uzmanların gelecekte yaşanması muhtemel bir yakıt ve gıda kıtlığına yönelik araştırmaları hızla devam ediyor. Son gelen haberlerde bilim adamlarının bir bakteride uyguladıkları teknikle güneş enerjisinden yakıt ve gıda elde edebildiklerine yer verildi.

Verimlilik %80'in üstünde

https://phys.org/news/2017-08-cyborg-bacteria-outperform-sunlight-compounds.html

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araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmada bakteriye yerleştirilen yarı iletkenler kullanılarak hedeflenen maddeler üretilebildi. Araştırmada kullanılanadlı bakteri normalde fotosentez yeteneği olmayan bir canlı. Buna karşın araştırmacıların yerleştirdiğiüretilenile normalde karbondioksittenüreten canlı, deneyde kendisine sağlanan kadminyum ve sülfür atomu içeren sistein aminoasitindenüretmiş.Burada uzmanlar asetik asitin yakıt, polimerler ve çeşitli hammaddelere kolaylıkla dönüştürülebilen bir ürün olduğunun altını çizerken yöntemin verimliliğininolduğunu belirtti. Üstelik bu kimyasal süreçve herhangi birde meydana getirmiyor.Ayrıca yönteminhali hazırdaki yapaydüzeneklerine kıyaslaolduğu da gelen diğer bilgiler arasında. Öte yandan çalışmayı gerçekleştirenyöntemihale getirmek ve bir takımgitmek için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Son olarak çalışmanın ne zaman gerçek hayatta kullanıma geçeceği ise bilinmiyor