Bakterilerden oluşan yeni pansuman yöntemi, kronik yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir

İşte yeni bir pansuman devrini yaratabilecek o yöntem:
Diyabetik cilt ülseri veya başka bir kronik yara enfeksiyon kaptığında, içindeki sorunlu bakteri kolonileri biyofilm olarak bilinen bir mukus tabakası oluşturur. Bu tabaka, mikropları antibiyotiklerin veya dezenfektanların antibakteriyel etkilerinden büyük ölçüde korur. Bu yara bölgelerindeki biyofilmleri yok etmenin bir yöntemini arayan MIT ve İsviçre'nin Empa araştırma enstitüsünden bilim insanları, Bio-K+ olarak bilinen mevcut bir ürünü incelediler.
Araştırmacılar bağırsak sağlığı takviyesi olarak pazarlanan bu ürünü Aquacel adı verilen ticari olarak satılan bir hidrojel yara pansumanına eklediler. Deney sonucunda ise biyofilmlerin yok olduğu gözlemlendi. Bunun üzerine pansuman, insan derisi örneklerinde açılan küçük yaralara uygulandı. Pansuman, patojenlerin %99,999'unu öldürürken hiçbir cilt hücresine zarar vermeyerek deneyi başarıyla tamamladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.