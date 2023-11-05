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    Anlık Bildirim

    Bakterilerden oluşan yeni pansuman yöntemi, kronik yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir

    Bilim insanlarının geliştirdiği bakterilerden oluşan yeni pansuman yöntemi, patojenlerin neredeyse tamamını öldürürken hiçbir cilt hücresine zarar vermedi. İşte yöntemin detayları:
    Bakterilerle dolu yeni pansuman yöntemi, yaraları iyileştirebilir Tam Boyutta Gör
    Günümüzde kronik yaralar tedavi edilirken bakterilerin yaradan uzak durması sağlanır. Ancak deneysel yeni bir pansuman yöntemi, aslında bu tür yaraların iyileşmesine yardımcı olabilecek bakterileri ortaya çıkardı.

    İşte yeni bir pansuman devrini yaratabilecek o yöntem:

    Diyabetik cilt ülseri veya başka bir kronik yara enfeksiyon kaptığında, içindeki sorunlu bakteri kolonileri biyofilm olarak bilinen bir mukus tabakası oluşturur. Bu tabaka, mikropları antibiyotiklerin veya dezenfektanların antibakteriyel etkilerinden büyük ölçüde korur. Bu yara bölgelerindeki biyofilmleri yok etmenin bir yöntemini arayan MIT ve İsviçre'nin Empa araştırma enstitüsünden bilim insanları, Bio-K+ olarak bilinen mevcut bir ürünü incelediler.

    Araştırmacılar bağırsak sağlığı takviyesi olarak pazarlanan bu ürünü Aquacel adı verilen ticari olarak satılan bir hidrojel yara pansumanına eklediler. Deney sonucunda ise biyofilmlerin yok olduğu gözlemlendi. Bunun üzerine pansuman, insan derisi örneklerinde açılan küçük yaralara uygulandı. Pansuman, patojenlerin %99,999'unu öldürürken hiçbir cilt hücresine zarar vermeyerek deneyi başarıyla tamamladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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