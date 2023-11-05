Bakterilerden oluşan yeni pansuman yöntemi, kronik yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir

Tam Boyutta Gör Günümüzde kronik yaralar tedavi edilirken bakterilerin yaradan uzak durması sağlanır. Ancak deneysel yeni bir pansuman yöntemi, aslında bu tür yaraların iyileşmesine yardımcı olabilecek bakterileri ortaya çıkardı.

İşte yeni bir pansuman devrini yaratabilecek o yöntem:

Diyabetik cilt ülseri veya başka bir kronik yara enfeksiyon kaptığında, içindeki sorunlu bakteri kolonileri biyofilm olarak bilinen bir mukus tabakası oluşturur. Bu tabaka, mikropları antibiyotiklerin veya dezenfektanların antibakteriyel etkilerinden büyük ölçüde korur. Bu yara bölgelerindeki biyofilmleri yok etmenin bir yöntemini arayan MIT ve İsviçre'nin Empa araştırma enstitüsünden bilim insanları, Bio-K+ olarak bilinen mevcut bir ürünü incelediler.

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Araştırmacılar bağırsak sağlığı takviyesi olarak pazarlanan bu ürünü Aquacel adı verilen ticari olarak satılan bir hidrojel yara pansumanına eklediler. Deney sonucunda ise biyofilmlerin yok olduğu gözlemlendi. Bunun üzerine pansuman, insan derisi örneklerinde açılan küçük yaralara uygulandı. Pansuman, patojenlerin %99,999'unu öldürürken hiçbir cilt hücresine zarar vermeyerek deneyi başarıyla tamamladı.

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Bakterilerle dolu yeni pansuman yöntemi, yaraları iyileştirebilir