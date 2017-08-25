Apple CEO'su Tim Cook'un cebindeki telefon iPhone 8 mi?

Apple yeni ürünlerini piyasaya sunmadan önce teaser görüntüler yayınlayarak heyecanı arttıran şirketlerden biri değil ancak CEO Tim Cook yaklaşmakta olan iPhone 8'in şeklini açığa çıkarmış olabilir. Veya en azından internet kullanıcıları öyle olduğunu düşünüyor.

Cook, Perşembe günü Cincinnati'de ekipman tedarikçisi CTS'nin üretim tesislerini ziyaret ederek bu habere konu olan fotoğrafı tweet'ledi. Cebindeki telefonun ana hatları henüz Apple serisinde bulunmayan bir cihaza benzediği için pantolonundaki şişkinlik gündem konusu oldu.

Samsung Galaxy S8+ da olabilir

Tim Cook'un iPhone 8'i bir etkinliğe götürerek kazayla açığa çıkarma riskini asla almayacağını bilsek de cebindeki şey ebatlarına bakılırsa iPhone 7 Plus'a pek benzemiyor. Aynı zamanda iPhone 7 olamayacak kadar da büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Peki bu iPhone 8 olduğu anlamına mı geliyor? Şu an için bu sadece bir tahmin ancak dikkat çeken önemli birşey daha var. Cook'un cebindeki cihaz dışarıdan bakıldığında Samsung Galaxy S8+ modelini de andırıyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei'den Samsung'a gönderme: Çift kamera ailesine hoşgeldiniz!"

iPhone 8'in iPhone 7'den biraz daha büyük olması bekleniyor ancak ince çerçeveleri sayesinde oldukça fazla ekran alanı sunacak. Bu da tasarım olarak Samsung Galaxy S8'e benzeyeceği anlamına geliyor. iPhone 8'de kullanılan OLED ekranları Samsung ürettiği için bu ihtimal dahilinde.

iPhone 8 ile ilgili tüm ayrıntılar, cihazın lansman tarihinden haberdar olan bazı Avrupalı operatörlere göre büyük olasılıkla 12 Eylül'de açıklanacak.

https://twitter.com/tim_cook/status/900730071178248192