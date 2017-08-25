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Apple CEO'su Tim Cook'un cebindeki telefon iPhone 8 mi?

Apple'ın patronu Tim Cook, ekipman tedarikçisi CTS'nin üretim tesislerini ziyaret etti. Şirket CEO'sunun cebindeki cihazın iPhone 8 olduğu iddia ediliyor. Samsung Galaxy S8+ da olabilir...
1 yıl
11,9b
1
42
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple yeni ürünlerini piyasaya sunmadan önce teaser görüntüler yayınlayarak heyecanı arttıran şirketlerden biri değil ancak CEO Tim Cook yaklaşmakta olan iPhone 8'in şeklini açığa çıkarmış olabilir. Veya en azından internet kullanıcıları öyle olduğunu düşünüyor.
Cook, Perşembe günü Cincinnati'de ekipman tedarikçisi CTS'nin üretim tesislerini ziyaret ederek bu habere konu olan fotoğrafı tweet'ledi. Cebindeki telefonun ana hatları henüz Apple serisinde bulunmayan bir cihaza benzediği için pantolonundaki şişkinlik gündem konusu oldu.

Samsung Galaxy S8+ da olabilir

Tim Cook'un iPhone 8'i bir etkinliğe götürerek kazayla açığa çıkarma riskini asla almayacağını bilsek de cebindeki şey ebatlarına bakılırsa iPhone 7 Plus'a pek benzemiyor. Aynı zamanda iPhone 7 olamayacak kadar da büyük olduğunu söyleyebiliriz.
Peki bu iPhone 8 olduğu anlamına mı geliyor? Şu an için bu sadece bir tahmin ancak dikkat çeken önemli birşey daha var. Cook'un cebindeki cihaz dışarıdan bakıldığında Samsung Galaxy S8+ modelini de andırıyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei'den Samsung'a gönderme: Çift kamera ailesine hoşgeldiniz!"
iPhone 8'in iPhone 7'den biraz daha büyük olması bekleniyor ancak ince çerçeveleri sayesinde oldukça fazla ekran alanı sunacak. Bu da tasarım olarak Samsung Galaxy S8'e benzeyeceği anlamına geliyor. iPhone 8'de kullanılan OLED ekranları Samsung ürettiği için bu ihtimal dahilinde.
iPhone 8 ile ilgili tüm ayrıntılar, cihazın lansman tarihinden haberdar olan bazı Avrupalı operatörlere göre büyük olasılıkla 12 Eylül'de açıklanacak.

https://twitter.com/tim_cook/status/900730071178248192 Yorum Yaz
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RichesMen 1 yıl en beğenilen
bu konuların suyu çıktı artık altı üstü bir telefon!
Yanıtla +79
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Xloud 1 yıl
Haber kalitesinin arttığından bu haberide ne kadar çok beğendiğimden bahsettiğim yorum silinmiş. Hayırdır?
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senjido 1 yıl
donanimhaber de yorum silmeye başlamış.
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codename_lord 1 yıl
Bohta Çıkabilir Yani güvenmiyorum da
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Grand_Alexander 1 yıl
müthiş bir PR çelışması ;) apple kadar büyük ol PR bedava :D
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HıraX 1 yıl
Millet kendini aşmış. Cepteki telefonu bir takım telefon modellerine benzetmek garip.
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cntrl 1 yıl
Müneccimhaber.com gururla sunar.
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Vogue 1 yıl




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ahmet. 1 yıl strathmorea
Merhabalar,
Sorunu özelden yazar mısınız? Hızlıda çözüm üretmeye çalışalım.
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BekirTemel 1 yıl
Elbette 8, bunu bilmek için alim olmaya gerek yok.
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DH Misafiri 1 yıl
Bence lenova k6 not
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ne diyorum 1 yıl
Ya şunun haber dahi olması saçma neyse ney nedir yani altı da üstüde bir telefon la.
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m.can123 1 yıl
ip8 i gostermekten cekinmis ama s8+ ile gelmekten cekinmemis mi :D Haber yazicaz diye abarttiniz iyice.
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