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Güneş ışığını kullanarak havadan su üreten cihaz geliştirildi

Güneş ışığını kullanarak havadaki nemi içme suyuna dönüştürebilen bir cihaz üretildi. Cihaz, sahip olduğu "metal-organic framework-801" isimli madde ile çok büyük miktarlarda su üretebiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bilim insanları Güneş ışığını kullanarak havada bulunan nemi içme suyuna dönüştüren bir cihaz üretmeyi başardıklarını duyurdular. Milyonlarca kişinin içme suyu bulamama sorununa çözüm sunabilecek bu mucizevi cihaz, gözeneklere sahip olan “metal-organic framework-801” isimli madde ile çalışıyor. Nem seviyesinin yüzde 20’lere indiği en kuru bölgelerde bile oldukça etkili bir şekilde çalışabilen cihaz, bir kilogram metal-organic framework ile 2.8 litre su üretebiliyor.

Farklı tür moleküllerin akışına izin vermek veya onları tutmak amacıyla gözeneklerinin kimyasal özellikleri ve boyutları ayarlanabilen madde, devasa yüzey alanına sahip. Yalnızca bir gramının yüzey alanı bir futbol sahasının yüzey alanına eşit. Bu da maddenin çok yüksek miktarlarda parçacık tutabilmesini sağlıyor.

Güneş ışığından elde ettiği enerjinin yanı sıra hiçbir enerjiye ihtiyaç duymayan ve tamamen pasif bir şekilde işlevini gerçekleştirebilen cihaz, aynı amaç doğrultusunda üretilen diğer cihazlardan farklı olan bu özellikleriyle öne çıkıyor.

Bilim insanları maalesef cihazın birkaç iyileştirmeye daha ihtiyaç duyduğunu dile getirdiler ancak MIT’de görevli olan Evelyn Wang, verdiği röportajda yakın bir zamanda cihazın kullanılabileceğini duyurdu.



https://futurism.com/new-device-uses-sunlight-create-drinking-water-air/ Yorum Yaz
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axesis 2 yıl en beğenilen
İşte bilim diye ben buna derim .. su sıkıntısını ve oksijen sıkıntısını kaldırcak her buluş insanlık yararınadır mekanı cennet olsun yapanın
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MANGUTAY 2 yıl
Amerikada bazı reklam panolarında da benzer bir teknoloji kullanılıyor. Pano direğinin dibine de musluk yapmışlar. Gidip içebiliyorsun.
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k2fg9 2 yıl
Bu cihazda buluş ya da icat denilecek bir şey yok. Havadaki nemi peltier ile soğutup yoğunlaştırıyor sadece.
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yldrm1 2 yıl
Aynen yapmış adamlar
hatta kim milyoner olmak isterde bile sorusu çıkmıştı bunun;
youtu.be/...

Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
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yldrm1 2 yıl
Aynen yapmış adamlar
hatta kim milyoner olmak isterde bile sorusu çıkmıştı bunun;
youtu.be/...

Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
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yldrm1 2 yıl
Aynen yapmış adamlar
hatta kim milyoner olmak isterde bile sorusu çıkmıştı bunun;
youtu.be/...

Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
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yldrm1 2 yıl
Aynen yapmış adamlar
hatta kim milyoner olmak isterde bile sorusu çıkmıştı bunun;
youtu.be/...

Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
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yldrm1 2 yıl
Aynen yapmış adamlar
hatta kim milyoner olmak isterde bile sorusu çıkmıştı bunun;
youtu.be/...

Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
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OsmanlıKafası 2 yıl
Telefon yapmak değil olay budur gerisi hikaye...
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DH Misafiri 2 yıl
zaten icat olunmuş bişey tekrar gündeme geldi o kadar
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MeGaDave06 2 yıl
Çok faydalı bir buluş. Maliyet konusundaki argümanlar ne olur bilinmez ama yaygınlaşırsa susuzluk gibi sorunlara birebir çözüm olur.
Düşündükçe bile tüylerim diken diken oluyor güneş ışığından yararlanılarak su yaratmak
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hanox 2 yıl
Bir çok icat halka sunulmuyor, inşallah halkın kullanımına da sunarlar.
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axesis 2 yıl en beğenilen
İşte bilim diye ben buna derim .. su sıkıntısını ve oksijen sıkıntısını kaldırcak her buluş insanlık yararınadır mekanı cennet olsun yapanın
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fatalrhymex 2 yıl
Adamlar bildiğin kombo yapmış. Dh ölücüleri kaçırmaz bu cihazı :)
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