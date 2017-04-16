Güneş ışığını kullanarak havadan su üreten cihaz geliştirildi

Bilim insanları Güneş ışığını kullanarak havada bulunan nemi içme suyuna dönüştüren bir cihaz üretmeyi başardıklarını duyurdular. Milyonlarca kişinin içme suyu bulamama sorununa çözüm sunabilecek bu mucizevi cihaz, gözeneklere sahip olan “metal-organic framework-801” isimli madde ile çalışıyor. Nem seviyesinin yüzde 20’lere indiği en kuru bölgelerde bile oldukça etkili bir şekilde çalışabilen cihaz, bir kilogram metal-organic framework ile 2.8 litre su üretebiliyor.

Farklı tür moleküllerin akışına izin vermek veya onları tutmak amacıyla gözeneklerinin kimyasal özellikleri ve boyutları ayarlanabilen madde, devasa yüzey alanına sahip. Yalnızca bir gramının yüzey alanı bir futbol sahasının yüzey alanına eşit. Bu da maddenin çok yüksek miktarlarda parçacık tutabilmesini sağlıyor.

Güneş ışığından elde ettiği enerjinin yanı sıra hiçbir enerjiye ihtiyaç duymayan ve tamamen pasif bir şekilde işlevini gerçekleştirebilen cihaz, aynı amaç doğrultusunda üretilen diğer cihazlardan farklı olan bu özellikleriyle öne çıkıyor.

Bilim insanları maalesef cihazın birkaç iyileştirmeye daha ihtiyaç duyduğunu dile getirdiler ancak MIT’de görevli olan Evelyn Wang, verdiği röportajda yakın bir zamanda cihazın kullanılabileceğini duyurdu.

https://futurism.com/new-device-uses-sunlight-create-drinking-water-air/