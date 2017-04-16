Güneş ışığını kullanarak havadan su üreten cihaz geliştirildi

Farklı tür moleküllerin akışına izin vermek veya onları tutmak amacıyla gözeneklerinin kimyasal özellikleri ve boyutları ayarlanabilen madde, devasa yüzey alanına sahip. Yalnızca bir gramının yüzey alanı bir futbol sahasının yüzey alanına eşit. Bu da maddenin çok yüksek miktarlarda parçacık tutabilmesini sağlıyor.
Güneş ışığından elde ettiği enerjinin yanı sıra hiçbir enerjiye ihtiyaç duymayan ve tamamen pasif bir şekilde işlevini gerçekleştirebilen cihaz, aynı amaç doğrultusunda üretilen diğer cihazlardan farklı olan bu özellikleriyle öne çıkıyor.
Bilim insanları maalesef cihazın birkaç iyileştirmeye daha ihtiyaç duyduğunu dile getirdiler ancak MIT’de görevli olan Evelyn Wang, verdiği röportajda yakın bir zamanda cihazın kullanılabileceğini duyurdu.
https://futurism.com/new-device-uses-sunlight-create-drinking-water-air/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
youtu.be/...
Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
youtu.be/...
Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
youtu.be/...
Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
youtu.be/...
Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
youtu.be/...
Havadaki yüksek nem sayesinde nemi suya çeviren bir sistemmiş. Maliyetide çok dusukmuş öyle duydum.
Düşündükçe bile tüylerim diken diken oluyor güneş ışığından yararlanılarak su yaratmak