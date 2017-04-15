Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Taşınabilir ve kullanıma hazır güneş enerjisi

İsveçli bilim insanları güneş enerjisini kimyasal bir sıvıya dönüştürmeyi başardı. Böylece güneş enerjisi ihtiyaç duyulan her an kolaylıkla kullanılabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,5b
1
33
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Son birkaç yıldır dünya genelinde karbon salınımına neden olmayan enerji kaynağı arayışı sürerken güneş enerjisi bir adım öne çıkıyor. Çevre dostu oluşu ve neredeyse sınırsız enerji sunma imkanı ile güneş enerjisinin insanlık için geleceğin en önemli kaynağı olacağı tahmin ediliyor ancak bu enerjinin yaygın olarak kullanılmasının önünde bazı problemler var. Sadece güneş ışınları sayesinde elde edilebilen bu enerjinin kullanımı güneşin varlığına bağlı yani güneş ışığı yoksa güneş enerjisi de yok.
Taşınabilir ve kullanıma hazır güneş enerjisi


Bu sorunu aşmak için günümüzde güneş enerjisinin depolanabileceği güneş pilleri üzerinde çalışılıyor ancak Kasper Moth Poulsen'in liderliğini yaptığı Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki ekip güneş enerjisinin doğrudan bir kimyasal sıvıda depolanababileceği yeni bir sistem geliştirdi. Narbornadiene isimli organik bir bileşiği temel alan sistem şu şekilde işliyor: 


İlk önce güneş ışığına maruz kalan narbornadiene üzerindeki çiftli bağlar tekli bağlara dönüşüyor ve yine aynı formüle sahip olan quadricyclane organik bileşiği ortaya çıkıyor. Bu sayede bileşik sadece form değiştirirken araştırmacılar değişim sürecinde enerjiyi serbest bırakmak için bir katalizör ekliyorlar ve güneş enerjisi ayrı bir sıvı halinde depolanıyor.



Her An Her Yerde Kullanılabilir

Elde edilen sıvı kimyasal kolayca taşınabiliyor ve ihtiyaç duyulan anda enerji vermeye hazır bir şekilde saklanabiliyor. Üstelik ekibe göre bu işlem yüzde 80 verimlilikle gerçekleşiyor. Güneş enerjisinin pillerin içinde depolanmasına göre oldukça ucuz olan bu yöntemin geliştirilmesi ile birlikte güneş ışınları olmayan zamanlarda da güneş enerjisinden yararlanmak mümkün olabilir. 

http://www.azocleantech.com/news.aspx?newsID=23968 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SigSauer6 2 yıl en beğenilen nefendim
nefendim

Kardeş normal güneşi enerjisini bile kimse kıskanmıyoken; taşınabilir olsa ne olmasa ne..

Bizim köprüleri hele bide taşınabilir yapsak var yaaaaa
Ne avrıpa kalır ne amarika...
Hepsi çatır çatır çatır çatlar valla.


Bi dakka ya. Gardaş sen köprüleri unutturmaya mı çalışıyon; bildiğin darbe şakşakçılığı bu.. vay be; ulen azıcık dikkat etmesem gözden gaçıyodu....



Toplanın millet DH önüne.. bu millet uyumaz; ayaktayız zabaha gader..

Ver mehteri ver mehteri....


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
nefendimKardeş normal güneşi enerjisini bile kimse kıskanmıyoken; taşınabilir olsa ne olmasa ne..Bizim köprüleri hele b...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsoro 2 yıl nefendim
nefendim
Kardeş normal güneşi enerjisini bile kimse kıskanmıyoken; taşınabilir olsa ne olmasa ne..

Bizim köprüleri hele bide taşınabilir yapsak var yaaaaa
Ne avrıpa kalır ne amarika...
Hepsi çatır çatır çatır çatlar valla.


Bi dakka ya. Gardaş sen köprüleri unutturmaya mı çalışıyon; bildiğin darbe şakşakçılığı bu.. vay be; ulen azıcık dikkat etmesem gözden gaçıyodu....



Toplanın millet DH önüne.. bu millet uyumaz; ayaktayız zabaha gader..

Ver mehteri ver mehteri....


Bir psikiyatriste görün bence. Alakalı alakasız siyasete bağlıyorsunuz her konuyu. Ayrıca köprülerle ilgili de konuyu anlatın bence doktora.
nefendimKardeş normal güneşi enerjisini bile kimse kıskanmıyoken; taşınabilir olsa ne olmasa ne..Bizim köprüleri hele bide t...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 2 yıl
Kardeş normal güneşi enerjisini bile kimse kıskanmıyoken; taşınabilir olsa ne olmasa ne..

Bizim köprüleri hele bide taşınabilir yapsak var yaaaaa
Ne avrıpa kalır ne amarika...
Hepsi çatır çatır çatır çatlar valla.


Bi dakka ya. Gardaş sen köprüleri unutturmaya mı çalışıyon; bildiğin darbe şakşakçılığı bu.. vay be; ulen azıcık dikkat etmesem gözden gaçıyodu....



Toplanın millet DH önüne.. bu millet uyumaz; ayaktayız zabaha gader..

Ver mehteri ver mehteri....
Kardeş normal güneşi enerjisini bile kimse kıskanmıyoken; taşınabilir olsa ne olmasa ne..Bizim köprüleri hele bide taşınabilir yapsak var yaaaa...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gulsmmm 2 yıl
adamlar zeki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
İnsanların yüzsüzlüklerini küçümseme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merveyanar 2 yıl
bu bi anlamda şu demek oluyor ki gelecekte güneş enerjisi ihtiyaç duyulan elektrik ve yakın ihtiyacını karşılayabilir olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanahmet 2 yıl
Buna benzer bir sistemi kendi imkanlarımızla geliştirmeye çalıştık. Sonuç da elde ettik. Elde ettiğimiz sıcaklığı Kimyasal tuz içerisine ısı enerjisi olarak saklamayı başardık. 2 - 3 ay sonra verdiğimiz enerjinin tamamına yakınını geri aldık. Teknik imkanlardan dolayı verimi net ölçemedik ama 80 derece verdiğimiz sıcaklık 2 ay sonra bize 75 derece olarak geri döndü. Sistemi farklı farklı depolara deniyoruz şimdi. Birini 6 ay sonra, diğerini 12 ay sonra bir başkasını da 24 ay sonra tekrar açaçağız. Sistemin ömrünü test etmek için aynı zamanda aynı şartlarda hapsedip farklı zamanlarda açaçağız.
Amacım doğalgaz ile ısınan yerlerde doğalgaza destek olmak ve hesaplarıma (ve beklentilerime) göre doğalgaz ısı masrafını 1/4'e düşürmek.
Neden ısıtma diye sorarsanız şöyle bir mantık var aklımda. Tahminimce 40 - 50 TL elektrik faturası için kimse evin veya apartmanın damına binlerce liralık güneş paneli döşetmez ama ısıtma masrafı 1/4'e düşerse bir çok kişi bu sistemi evinde kullanır. Artı yazın elektrik parası da cabası.
Sistemi kimyasal tuz alaşımlarının miktarlarını oynayarak da deniyoruz. Lakin farklı kimyasallarda sistem ya çok düşük verimle çalışıyor ya da hiç çalışmıyor.
Sonuca gelirsek inşallah bu sistem güzel çalışır. isveçli arkadaşlar ise farklı sıvılarda denemişler. onlar verimi %80 elde etmişler. Fakat ne kadar süre dayanıyor bununla ilgili bir bilgi vermemişler. Bir de bu sıvının maliyeti ve saklanma koşulu nasıl oluyor bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Bizim sistem ise asit oranı düşük, tehlikesi olmayan tuz çeşidi kullandık. Bir - iki firmayla görüşüyoruz ama net bir sonuç elde edemedik. Üniversite sağolsun konuyla ilgileniyorlar. Bize teknik olarak çok yardımda bulunuyorlar. Devlet teşviği ile uğraşıyor hocalarımız. Patent işini de ayarlayacaklar.
İnşallah bu sene olmaz da seneye kullanılabilir hale getiririz. Sizlerin de bu konuda bilgi ve görüşleriniz benim için önemlidir. Özellikle dualarınıza ihtiyacımız var.
Okuduğunuz için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade` 2 yıl nefendim
nefendim

Marquis-de-Sade`

nefendim

Marquis-de-Sade`
Orijinalden alıntı: nefendim

Kardeş normal güneşi enerjisini bile kimse kıskanmıyoken; taşınabilir olsa ne olmasa ne..

Bizim köprüleri hele bide taşınabilir yapsak var yaaaaa
Ne avrıpa kalır ne amarika...
Hepsi çatır çatır çatır çatlar valla.


Bi dakka ya. Gardaş sen köprüleri unutturmaya mı çalışıyon; bildiğin darbe şakşakçılığı bu.. vay be; ulen azıcık dikkat etmesem gözden gaçıyodu....



Toplanın millet DH önüne.. bu millet uyumaz; ayaktayız zabaha gader..

Ver mehteri ver mehteri....


Nasıl bir tipsin arkadaş, tamam bende hükümet yanlısı değilim karşıt görüşlüyüm dile getirilecek yerde dile getiririm ama her haberde böyle saçmalayabilir mi bir insan? Ayrıca neden köprülere yollara ve Avrupa'ya takıldın bu kadar?

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Link 7

Daha fazlası da var vakit yetmez. Link


Bugün Avrıpa'da kime sorsam herkesin hayali olan 2 mıhteşem şah-eser..
sadece köprü değil; Vatan evladı mübarek

Sen yazmazsan ben yazmazsam nasıl bilecek bu avrıpalı Amarikalı... Gıs-ga-nan-lar çat-la-sın


Ben yazıyorum gerektiği yerde insanları bilgilendirerek ama senin yaptığın insanları bilgilendirmek gözlerini açmak değil trollük. Şu yazı tipine bakar mısın? Trollüğün yetmiyor bir de küfür ediyorsun çocuklar gibi. Böyle bir uslup ile hakikat gösterilmez.
[link=]https://forum.donanimhaber.com/beauty-and-the-beast-gisede-1-milyar-dolara-ulasti--125541550#125545905[/link]
Şikayette bulundum kısa zamanda banlanman dileğiyle.

mı yazacakken mk yazılmış

Küfürsüz siyasete razıyım sadece

Hatayı görüp uyardığın için seni daha sıkı takip edeceğim


Sıkı takipten çok kendine çeki düzen vermeni isterim dostum gerçekten bu uslup ile hiç kimseye bişey kanıtlayamazsın aksine düşmanlıklarını kazanırsın. Kendi yazdıklarını zıt görüşte olan biri gibi okumayı dene ister istemez cevap verme isteği duyarsın. Alaycı tavır yerine sağlam bilgi ve uslup ile cevap vermeyi dene karşındaki insanı böyle sustur. Elbet er geç anlayacaklardır neyin doğru neyin yanlış olduğunu umarım anladıklarında Türkiye diye bir devlet kalmış olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 2 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`

nefendim

Marquis-de-Sade`

nefendim

Marquis-de-Sade`
Orijinalden alıntı: nefendim

Kardeş normal güneşi enerjisini bile kimse kıskanmıyoken; taşınabilir olsa ne olmasa ne..

Bizim köprüleri hele bide taşınabilir yapsak var yaaaaa
Ne avrıpa kalır ne amarika...
Hepsi çatır çatır çatır çatlar valla.


Bi dakka ya. Gardaş sen köprüleri unutturmaya mı çalışıyon; bildiğin darbe şakşakçılığı bu.. vay be; ulen azıcık dikkat etmesem gözden gaçıyodu....



Toplanın millet DH önüne.. bu millet uyumaz; ayaktayız zabaha gader..

Ver mehteri ver mehteri....


Nasıl bir tipsin arkadaş, tamam bende hükümet yanlısı değilim karşıt görüşlüyüm dile getirilecek yerde dile getiririm ama her haberde böyle saçmalayabilir mi bir insan? Ayrıca neden köprülere yollara ve Avrupa'ya takıldın bu kadar?

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Link 7

Daha fazlası da var vakit yetmez. Link


Bugün Avrıpa'da kime sorsam herkesin hayali olan 2 mıhteşem şah-eser..
sadece köprü değil; Vatan evladı mübarek

Sen yazmazsan ben yazmazsam nasıl bilecek bu avrıpalı Amarikalı... Gıs-ga-nan-lar çat-la-sın


Ben yazıyorum gerektiği yerde insanları bilgilendirerek ama senin yaptığın insanları bilgilendirmek gözlerini açmak değil trollük. Şu yazı tipine bakar mısın? Trollüğün yetmiyor bir de küfür ediyorsun çocuklar gibi. Böyle bir uslup ile hakikat gösterilmez.
[link=]https://forum.donanimhaber.com/beauty-and-the-beast-gisede-1-milyar-dolara-ulasti--125541550#125545905[/link]
Şikayette bulundum kısa zamanda banlanman dileğiyle.

mı yazacakken mk yazılmış

Küfürsüz siyasete razıyım sadece

Hatayı görüp uyardığın için seni daha sıkı takip edeceğim


Sıkı takipten çok kendine çeki düzen vermeni isterim dostum gerçekten bu uslup ile hiç kimseye bişey kanıtlayamazsın aksine düşmanlıklarını kazanırsın. Kendi yazdıklarını zıt görüşte olan biri gibi okumayı dene ister istemez cevap verme isteği duyarsın. Alaycı tavır yerine sağlam bilgi ve uslup ile cevap vermeyi dene karşındaki insanı böyle sustur. Elbet er geç anlayacaklardır neyin doğru neyin yanlış olduğunu umarım anladıklarında Türkiye diye bir devlet kalmış olur.

Kardeş ülke uçi uçi.. Egonomi çoh eyi, çoh eyi

Bugün istesek Suriye bizim, danklar bi girdi mi kimse dutamaz bizi...

Reis istesin ikinci vakti bağdam merkez camiindeyiz inşallah
yatsıya da Kremlin Ulu Camiindeyiz

Avrıpa ditri ditri
%100 milli tanklarımız göklerde uçi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OneMinuteTR 2 yıl
Ben hayatımda böyle ezilme görmedim :D Daha da belini doğrultamaz nefendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Şimdilik telefon ve laptoplara uygulansa bile süper olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 2 yıl
insanlar neye kafa yoruyor! biz padişah yaratma derdindeyiz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 2 yıl
@nefendim sen şu bukalemun nickli kullanıcısın hani hep banlanan trolsün değil mi hep böyle konuları trolleyip yorumları ve konuyu hiç etmeye çalışıyorsun acaba amacın ne senin paralı asker misin kardeş sen !? (aktrollük yapıyordun şimdi zıttı amacın ne)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 2 yıl gxhero
gxhero
@nefendim sen şu bukalemun nickli kullanıcısın hani hep banlanan trolsün değil mi hep böyle konuları trolleyip yorumları ve konuyu hiç etmeye çalışıyorsun acaba amacın ne senin paralı asker misin kardeş sen !? (aktrollük yapıyordun şimdi zıttı amacın ne)

Yok ilk üyeliğim
bukalemun ne ya

Hem bukalemun falan ayıp oluyo..
Gısganılan bi heyvan varsa; de; yoğsam hemmen arabana atlıyon önce yavız sora usman köprülerinden 2şer kere geçiyin; Avrıpa'yı iyic çatır çatır çatır çatlatiyik..

Dünya lideriyiz; Avrıpa amarika desen gısganıp duruyor; Caponya desen tünellerimizde işçi diye çalışıyolar
resmen Uşak gibi gullamıyoz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bu çok iyi olur keşke elektriği'de depolayabilsek süper olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5496 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Enerji, güneş enerjisi ve
6 etiket daha alternatif enerjiler Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede rekora koşuyor 2 yıl Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti 2 yıl Firefox'a RAM tüketimini azaltacak 'Performans' ayarı geliyor 2 yıl Yapay zeka kalp krizi tahminlerinde doktorlardan daha başarılı 2 yıl Finansal sorunlar yaşayan LeEco küçülmeye gidebilir 2 yıl Google, Android için YouTube uygulamasında yeni kullanıcı arayüzü test ediyor 2 yıl Hangi telefonlar Windows 10 Mobile Creators Update güncellemesi alacak? 2 yıl General Motors yollardaki sürücüsüz otomobillerinin sayısını arttırıyor 2 yıl Modern araçlar ileride pist etkinliklerinden engellenebilir 2 yıl Koda değil, içeriğe bakan reklam engelleyici geliştirildi 2 yıl Samsung Galaxy S8 Active geliyor 2 yıl HTC One X10 resmiyet kazandı 2 yıl Güneş ışığını kullanarak havadan su üreten cihaz geliştirildi 2 yıl Word'deki güvenlik açığı Rusya'ya yönelik casusluk faaliyetlerinde kullanılmış 2 yıl Kodu Cup Türkiye 2017 yarışması başlıyor 2 yıl Bu kart can yakar ! "ASUS Strix GTX 1080 Ti inceleme" 2 yıl Karşınızda 1000 beygir gücüyle, 2017 Trans Am Super Duty 2 yıl iPhone 7 Plus tasarımlı Oppo R11 göründü 2 yıl 2016'da Uber üzerinden 20 milyar dolarlık yolculuk yapıldı 2 yıl İşte dünyanın en çok bilgisayar satan şirketleri 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Taşınabilir ve kullanıma hazır güneş enerjisi Sonraki Microsoft, NSA sızıntısındaki açıkların düzeltildiğini duyurdu 2 yıl Sinema dünyasından haftanın öne çıkan haberleri 2 yıl Yeni Skoda Octavia RS ve Scout'un detay ve görselleri yayınlandı 2 yıl Nokia 8 ve Nokia 9'un tasarımları ortaya çıktı 2 yıl Nintendo Switch’in dünya genelindeki satış sayısı açıklandı 2 yıl DJI Phantom 4 Advanced duyuruldu 2 yıl Google Fotoğraflar etkileyici video sabitleme yapabiliyor 2 yıl Apple'dan otonom araç hamlesi: Kaliforniya'da test sürüşleri için izin aldı 2 yıl NSA’in hack araçları Windows kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor 2 yıl Facebok Alman gazetelerine ''yalan haber'' ilanı verdi 2 yıl Taşınabilir şarj cihazı ancak priz çıkışı da var 2 yıl Slack kullanıcıları için Status özelliği kullanıma sunuluyor 2 yıl Genesis'ten hidrojen yakıt hücreli yeni konsept SUV: GV80 2 yıl Williams Advanced Engineering, elektrikli araç bataryası fabrikası için $125 milyon yatırım aldı 2 yıl Xiaomi Mi Mix'e Çin'den göz kamaştıran bir rakip geliyor 2 yıl 2si1 "Aral rezaleti ve AMD RX 580'li" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Beklenen Star Wars: The Last Jedi fragmanı geldi 2 yıl Kullanıcısını yüzünden tanıyan drone: Hover Camera Passport 2 yıl Cardtek, dünyanın ilk 10 şirketi arasına girmeyi hedefliyor 2 yıl Beauty and the Beast gişede 1 milyar dolara ulaştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim