Taşınabilir ve kullanıma hazır güneş enerjisi

Son birkaç yıldır dünya genelinde karbon salınımına neden olmayan enerji kaynağı arayışı sürerken güneş enerjisi bir adım öne çıkıyor. Çevre dostu oluşu ve neredeyse sınırsız enerji sunma imkanı ile güneş enerjisinin insanlık için geleceğin en önemli kaynağı olacağı tahmin ediliyor ancak bu enerjinin yaygın olarak kullanılmasının önünde bazı problemler var. Sadece güneş ışınları sayesinde elde edilebilen bu enerjinin kullanımı güneşin varlığına bağlı yani güneş ışığı yoksa güneş enerjisi de yok.





Bu sorunu aşmak için günümüzde güneş enerjisinin depolanabileceği güneş pilleri üzerinde çalışılıyor ancak Kasper Moth Poulsen'in liderliğini yaptığı Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki ekip güneş enerjisinin doğrudan bir kimyasal sıvıda depolanababileceği yeni bir sistem geliştirdi. Narbornadiene isimli organik bir bileşiği temel alan sistem şu şekilde işliyor:





İlk önce güneş ışığına maruz kalan narbornadiene üzerindeki çiftli bağlar tekli bağlara dönüşüyor ve yine aynı formüle sahip olan quadricyclane organik bileşiği ortaya çıkıyor. Bu sayede bileşik sadece form değiştirirken araştırmacılar değişim sürecinde enerjiyi serbest bırakmak için bir katalizör ekliyorlar ve güneş enerjisi ayrı bir sıvı halinde depolanıyor.









Her An Her Yerde Kullanılabilir

Elde edilen sıvı kimyasal kolayca taşınabiliyor ve ihtiyaç duyulan anda enerji vermeye hazır bir şekilde saklanabiliyor. Üstelik ekibe göre bu işlem yüzde 80 verimlilikle gerçekleşiyor. Güneş enerjisinin pillerin içinde depolanmasına göre oldukça ucuz olan bu yöntemin geliştirilmesi ile birlikte güneş ışınları olmayan zamanlarda da güneş enerjisinden yararlanmak mümkün olabilir.

http://www.azocleantech.com/news.aspx?newsID=23968