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Güneş panelleri ne kadar zararlı?

Günümüzde alternatif enerji konusunda en büyük yatırım yapılan alan şüphesiz güneş enerjisi. Peki güneş panelleri çevreye ne kadar zararlı? Detayları yazımızda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,7b
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19
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde alternatif enerji konusunda en büyük yatırım yapılan alan şüphesiz güneş enerjisi. Pek çok devlet bunu bir politika haline getirdi ve uzayıp giden güneş tarlaları ile belirli bir bölgenin enerjisi karşılanmaya çalışılıyor. Peki güneş panelleri çevreye ne kadar zararlı?

Aslında güneş enerjisinin popüler olmaya başladığı dönemden bu yana bu soru sürekli kafaları kurcalıyordu. Bazı iddialar olsa da henüz ispatlanamamış olması, soru işaretlerini artırıyordu. Bir grup bilim adamı, uzun süren araştırmalar sonunda nihayet bir kanıya vardılar: Evet güneş panelleri zararlı.

İngiliz bilim adamları, İngiltere’nin Swindon şehrinde kurulu olan dev bir güneş paneli tarlasını gözetim altına aldılar ve uzun süren çalışmalar yaptılar. Gelinen noktada, fotovoltaik panellerin mevsime göre çevresini 5 derece daha fazla ısıttığı ortaya çıktı.

Devasa güneş tarlaları düşünüldüğünde, alanın altındaki toprak ve çevresindeki bitkiler normalden daha fazla ısınmış oluyor. Bunun sonucunda da, zengin bitki örtüleri yerine çimenlerle kaplı alanlar ortaya çıkıyor. Ayrıca toprağın zenginliği de azalmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "LeapDroid en hızlı Android emülatörü olduğu iddiasında"

Bilim adamları, güneş enerjisinin aleyhinde bir çalışma içerisinde değil. Doğaya çok az arar verdiği için tercih edilen güneş panellerinin, sahip olduğu tehditleri görebilmek ve alternatif enerji politikalarında buna dikkat çekmek. Gelişi güzel, özellikle zengin ve verimli toprakların üzerine güneş panelleri yerleştirmek büyük bir risk içeriyor olabilir.

Raporda ayrıca, güneş panellerinden diğer bazı şekillerde faydalanılabileceği ifade edilmiş. Örneğin doğrudan güneş ışınları altında büyüyemeyen bitki türleri, panellerin altında yetiştirilebiliyor. Ayrıca panellerin üzerinde biriken su ile, toprağın sulanması da sağlanabiliyor.  

Ne yazık ki, gelişen teknoloji insanlığa sadece fayda getirmiyor. Televizyonların ilk döneminde hatırladığımız ve ekranların ne derece gözlere rahatsızlık verdiği tartışmalarından tutun da, cep telefonlarının radyasyon etkisine kadar pek çok konuda ciddi iddialar var ve çeşitli araştırmalar da yapıldı. Alternatif enerji konusunda da bu tartışmalar başlamış görünüyor. Bunun yanında, rüzgar türbinlerinin de çevresindeki belirli bir alanı çoraklaştırdığı konusu yavaş yavaş gündeme geliyor. 

 

http://phys.org/news/2016-07-solar-panels-reveals-impact-earth.html Yorum Yaz
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berkelium 3 yıl en beğenilen
Güneş paneli verimsiz araziye kurulur, bir panel 25 yıl dayanır, üretimde kullanılan malzemeler, 2 kat eva, 14 kg cam, alüminyum çerçeve,lehim, backsheet, junktion box ve güneş hücreleridir, kesinlikle fosil yakıtlardan temizdir. Tüm ülkelerin destek vermesi gereken bir teknolojidir.
Güneş paneli verimsiz araziye kurulur, bir panel 25 yıl dayanır, üretimde kullanılan malzemeler, 2 kat eva, 14 kg cam, alüminyum çerçeve,lehim, backsheet, junk...
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savasserter 3 yıl
Bu paneller bitki örtüsünün zayıf olduğu çorak alanlara kuruluyor, tutupta ormanın içine yerleştirilmiyor. Panel olmasa toprak zaten ısınıcak, bence abartılacak bir durum değil.
Bu paneller bitki örtüsünün zayıf olduğu çorak alanlara kuruluyor, tutupta ormanın içine yerleştirilmiyor. Panel olmasa toprak zaten ısınıcak, bence abartılacak...
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fthyrr1976fy 3 yıl
apartmana veya çatıya veya üstüne veya yan taraflarına daha uygun

değilmi bu teknoloji ,,

zaten verimli arazi üstüne yapmak hiç mantıklı değil olmazda

l
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DH Misafiri 3 yıl
Derdiniz o olsun be guzelim. Altina su borulari dosenir, yakindaki kasaba - sehrin su isitmasi da bedavaya gelir. Tek sikintiniz bu olsun. Bu kadar komik bahane duymadim. Ne yani nukleer santral mi kuralim ille de?
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DH Misafiri 3 yıl
En temiz enerji rüzgar enerjisidir .
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DH Misafiri 3 yıl
Bu paneller piller gökten mi geliyor? Uretimleri nekadar zararli acaba :)
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DH Misafiri 3 yıl
Panel altına su borusu tesis edilirse:1-Bedavaya su ısıtılmış olur. 2- Oluşan fazla ısı zararlı seviyelere ulaşmadan engellenmiş olur.
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tuago 3 yıl
orientem
Jeotermal enerjinin potansiyeli güneş enerjisinden daha yüksek bana kalırsa

Aslında çok doğru. Nedense hep gözden kaçan bir temiz bir enerji çesidi. Bölgesel olduğu için güneş enerjisi kadar öne çıkamıyor sanırım. Türkiye bu konuda zengin bir coğrafyada yer alıyor. Tabii ki yatırıma dönüştürülmedikten sonra bir işe yaramıyor.
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black_flood 3 yıl
ilginç adamlar bu İngilizler profesöre gerek yok zaten o tarlaya yaklaştıkça sıcaklığın ne denli arttığını bir canlı yada insan hissedebilmektedir özellikle gece. yani şimdi bunlar bir terslik tespiti yaptığını mı sanıyor daha ilk zamanlarında söyledik çok olunca ısınmaya sebebiyet veriyor diye.
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Das Boot 3 yıl
Konvansiyonel enerji üretim çözümlerini düşünürsek devenin yanında pire kalır zararları.
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kadirirdem 3 yıl
Verimsiz Araziye yapılır zaten...
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lterlemez 3 yıl
savasserter
Bu paneller bitki örtüsünün zayıf olduğu çorak alanlara kuruluyor, tutupta ormanın içine yerleştirilmiyor. Panel olmasa toprak zaten ısınıcak, bence abartılacak bir durum değil.

Evet öyle de; yine de zayıf bitki örtüsünün yayılmasına neden olup olmadığı da araştırılmalıdır. Sonuçta, kurulu bölgeyi olduğundan daha fazla ısınmasına neden olduğu söylenmiş. Karşı değilim, hatta destekçisiyim ama bu tip zararları söz konusu ise bertaraf edilmesini de beklerim. Çünkü geleceğin kaynağı bunlar, ileride kimse çölde yaşamak istemez her halde....
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orientem 3 yıl
Jeotermal enerjinin potansiyeli güneş enerjisinden daha yüksek bana kalırsa
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