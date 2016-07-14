Güneş panelleri ne kadar zararlı?

Günümüzde alternatif enerji konusunda en büyük yatırım yapılan alan şüphesiz güneş enerjisi. Pek çok devlet bunu bir politika haline getirdi ve uzayıp giden güneş tarlaları ile belirli bir bölgenin enerjisi karşılanmaya çalışılıyor. Peki güneş panelleri çevreye ne kadar zararlı?

Aslında güneş enerjisinin popüler olmaya başladığı dönemden bu yana bu soru sürekli kafaları kurcalıyordu. Bazı iddialar olsa da henüz ispatlanamamış olması, soru işaretlerini artırıyordu. Bir grup bilim adamı, uzun süren araştırmalar sonunda nihayet bir kanıya vardılar: Evet güneş panelleri zararlı.

İngiliz bilim adamları, İngiltere’nin Swindon şehrinde kurulu olan dev bir güneş paneli tarlasını gözetim altına aldılar ve uzun süren çalışmalar yaptılar. Gelinen noktada, fotovoltaik panellerin mevsime göre çevresini 5 derece daha fazla ısıttığı ortaya çıktı.

Devasa güneş tarlaları düşünüldüğünde, alanın altındaki toprak ve çevresindeki bitkiler normalden daha fazla ısınmış oluyor. Bunun sonucunda da, zengin bitki örtüleri yerine çimenlerle kaplı alanlar ortaya çıkıyor. Ayrıca toprağın zenginliği de azalmış oluyor.

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Bilim adamları, güneş enerjisinin aleyhinde bir çalışma içerisinde değil. Doğaya çok az arar verdiği için tercih edilen güneş panellerinin, sahip olduğu tehditleri görebilmek ve alternatif enerji politikalarında buna dikkat çekmek. Gelişi güzel, özellikle zengin ve verimli toprakların üzerine güneş panelleri yerleştirmek büyük bir risk içeriyor olabilir.

Raporda ayrıca, güneş panellerinden diğer bazı şekillerde faydalanılabileceği ifade edilmiş. Örneğin doğrudan güneş ışınları altında büyüyemeyen bitki türleri, panellerin altında yetiştirilebiliyor. Ayrıca panellerin üzerinde biriken su ile, toprağın sulanması da sağlanabiliyor.

Ne yazık ki, gelişen teknoloji insanlığa sadece fayda getirmiyor. Televizyonların ilk döneminde hatırladığımız ve ekranların ne derece gözlere rahatsızlık verdiği tartışmalarından tutun da, cep telefonlarının radyasyon etkisine kadar pek çok konuda ciddi iddialar var ve çeşitli araştırmalar da yapıldı. Alternatif enerji konusunda da bu tartışmalar başlamış görünüyor. Bunun yanında, rüzgar türbinlerinin de çevresindeki belirli bir alanı çoraklaştırdığı konusu yavaş yavaş gündeme geliyor.