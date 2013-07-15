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Güneşi takip edebilen portatif jeneratör: SunSocket

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güneşi takip edebilen portatif jeneratör: SunSocket
Güneşi takip edebilen portatif jeneratör: SunSocket
Dünya nüfusunun ciddi oranda artması sonucu azalan fosil yakıtlara karşı daha fazla kullanılması gereken yenilenebilir enerji kaynakları, maalesef beklendiği oranda kullanılmıyor. Bu kaynakların en önemlilerinden Güneş için hazırlanan SunSocket isimli jeneratör modeli, güneşi takip edebiliyor.
Aspect Solar isimli Amerika merkezli bir şirket tarafından hazırlanan SunSocket, güneş ışınlarını en doğru açıyla almak için hazırlanmış durumda. Genelde çok gelişmiş güneş enerji istasyonları bünyesinde bulunduğu belirtilen bu teknolojiyi oldukça taşınabilir bir formda kullanıcılara sunan ürün, 11.3 kg ağırlığa sahip. Normal çanta formunda hazırlanan SunSocket, içerisinde genişleyebilen yapıda güneş panelleri içeriyor ve bu panellerden toplanan enerji 12.8V 20AH, 256Wh lityum demir fosfat batarya içerisine depolanıyor. Bulutsuz temiz havalarda 5 saat gibi bir süre içerisinde şarj olabildiği belirtilen SunSocket, 4 adet USB ve 12-volt bağlantılar üzerinden istenilen cihazları eş zamanlı olarak şarj edebiliyor.
Her zaman enerji ihtiyacı olan kişiler için oldukça faydalı özellikler sağlayan SunSocket, Aspect Solar'ın resmi internet sitesi üzerinden 1,500$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.aspectsolar.com/products_SunSocket_Sun-Tracking_Solar_Generator.aspx Yorum Yaz
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Gl4dius 6 yıl en beğenilen
güzel bir gelişme ama türkiyede güneş kullanımı adı altında vergi alınabilir dikkatli olmak lazım o yüzden kullanırken çaktırmadan kullanmak lazım kenarda kuytuda :D
güzel bir gelişme ama türkiyede güneş kullanımı adı altında vergi alınabilir dikkatli olmak lazım o yüzden kullanırken çaktırmadan kullanmak lazım kenarda kuytu...
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murettep 6 yıl
elektrik müh okuyorum yeminle bu proje benim kafamdaki proje idi artık başka bişeyler düşünmek lazım. :(
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Gl4dius 6 yıl en beğenilen
güzel bir gelişme ama türkiyede güneş kullanımı adı altında vergi alınabilir dikkatli olmak lazım o yüzden kullanırken çaktırmadan kullanmak lazım kenarda kuytuda :D
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emregök 6 yıl
Benzerini yapmalıydık sadece deneye deneye yapılacak cihaz gerçekten.
100wat max cıkış ve güneşe yönelmesi olmasada yeterli.
Portatifliği ve pil göstergesi yeterli.
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erdem552 6 yıl
Güzel bir gelişme. Boyutlar küçülür fiyatta düzelirse bir çok kişi kullanabilir.
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