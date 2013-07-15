Güneşi takip edebilen portatif jeneratör: SunSocket

Dünya nüfusunun ciddi oranda artması sonucu azalan fosil yakıtlara karşı daha fazla kullanılması gereken yenilenebilir enerji kaynakları, maalesef beklendiği oranda kullanılmıyor. Bu kaynakların en önemlilerinden Güneş için hazırlanan SunSocket isimli jeneratör modeli, güneşi takip edebiliyor.

Aspect Solar isimli Amerika merkezli bir şirket tarafından hazırlanan SunSocket, güneş ışınlarını en doğru açıyla almak için hazırlanmış durumda. Genelde çok gelişmiş güneş enerji istasyonları bünyesinde bulunduğu belirtilen bu teknolojiyi oldukça taşınabilir bir formda kullanıcılara sunan ürün, 11.3 kg ağırlığa sahip. Normal çanta formunda hazırlanan SunSocket, içerisinde genişleyebilen yapıda güneş panelleri içeriyor ve bu panellerden toplanan enerji 12.8V 20AH, 256Wh lityum demir fosfat batarya içerisine depolanıyor. Bulutsuz temiz havalarda 5 saat gibi bir süre içerisinde şarj olabildiği belirtilen SunSocket, 4 adet USB ve 12-volt bağlantılar üzerinden istenilen cihazları eş zamanlı olarak şarj edebiliyor.

Her zaman enerji ihtiyacı olan kişiler için oldukça faydalı özellikler sağlayan SunSocket, Aspect Solar'ın resmi internet sitesi üzerinden 1,500$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.aspectsolar.com/products_SunSocket_Sun-Tracking_Solar_Generator.aspx