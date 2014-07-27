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Güney Kore beyzbol maçlarında robot seyirciler kullanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Kore beyzbol maçlarında robot seyirciler kullanıyor

Günümüzde pek çok alanda insanoğluna yardımcı olması için kullanılan robotlar, zaman zaman da farklı projelerde karşımıza çıkıyor. Güney Kore örneği bunlardan bir tanesi. 

Güney Kore'nin popüler beyzbol takımlarından Hanwah Eagles, stadyuma gelemeyen taraftarların mesajlarını iletmek ve yüz ifadelerini yansıtmak için Fanbot adlı bir proje başlatmış.

Dünyada ilk olduğu belirtilen bu projede stadın belirli bir bölümüne robot seyirciler oturtuluyor. Robot seyircilerin yüz kısmında bir ekran var ve taraftarların gönderdiği yüz ifadesini bu ekrandan yansıtabiliyor. 

Ayrıca robotlar belirli aralıklarla ellerindeki LED panelleri havaya kaldırıyor ve taraftarlardan gelen mesajları oluşan bu dev panelde görüntüleyebiliyor. Bunun dışında robotların başka bir fonksiyonu yok. 

Ancak proje taraftarlardan oldukça ilgi görmüş ve bugüne kadar 90 000 taraftarın mesajı dev panelde görüntülenmiş. LED ışıklandırma olduğu için mesajlar staddaki diğer taraftarların dövizlerinden daha net bir şekilde görülebiliyor. Hanwah Eagles projenin takımını daha da ateşleyeceğini düşünüyor.  



http://www.digitaltrends.com/cool-tech/south-korean-baseball-team-installs-robots-replace-absent-fans/#!bngiQS Yorum Yaz
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DraGonS 5 yıl en beğenilen
Ben küçükken ortaokulda felan gelişmekte olan ülkeler başlığı altında hep şu iki ülkeyi ortak olarak söylerlerdi "Türkiye, Güney Kore, ..."
Şimdi bakıyorum biz hala gelişmeye çalışıyor elalem almış atı üsküdarı geçmiş.
Ben küçükken ortaokulda felan gelişmekte olan ülkeler başlığı altında hep şu iki ülkeyi ortak olarak söylerlerdi "Türkiye, Güney Kore, ..."Şimdi bakıyorum ...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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ardabeyim 5 yıl
Kriket oynayan Hindu gibi Beyzbol oynayan koreli hala aklıma sömürgelerin resmen var olduğunu getiriyor
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Recharged 5 yıl
Gereksiz olarak görüyorum bunu.
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doctor_bey 5 yıl
Tamamen saçma ve gereksiz,muhtemelen orada mesajın ve yüzünüzün görüntülenmesi için para da alıyolardır zaten,böylece ek gelir kapısı falan olmuş olabilir kulübe
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mk2kill 5 yıl
Bruce Willis in 2009 yapimi "Surrogates" filmini izleyenlere yabanci gelmemistir.
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redoracle 5 yıl
Bizde bunlardanda bilet parası,eğlence vergisi felan alırlar :)
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Gece772 5 yıl
İyi fikir
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DarthLuca 5 yıl
Bunlardan türkiyeye lazım, mitinglerde kullanırlar, sonradan photoshopla uğraşmak zorunda kalmazlar
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mementopolis 5 yıl
daha bilmediginiz neler var kore hakkinda bir bilseniz :D
web cam olayi en aktif ülke ..
adamlar para karsiligi pc,leptop,Tablet karsisinda canli(web cam acarak) olarak yemek yiyorlar karsilikli :D. böyle yasal bir servis te var..
cogu katagoriye girmiyorum bile :D
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Cosmo. 5 yıl
adamlar artık teknolojinin fantazi boyutuna geçmişler...
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Scarlett Johansson 5 yıl
Değişik bir uygulama
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michael01 5 yıl
black mirrorın bir bölümü aklıma geldi adamlar yerin altında yaşıyordu. her yer teknoloji eseri adamlar bir şeyler alabilmek için koşubandında koştukları kadar alabiliyorlardı gösterileri filan odalarında izliyorlardı ama stüdyo gibi yerde xboxlive daki karakterlerden vardı onları giydiriyorlardı filan
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