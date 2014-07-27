Güney Kore beyzbol maçlarında robot seyirciler kullanıyor





Günümüzde pek çok alanda insanoğluna yardımcı olması için kullanılan robotlar, zaman zaman da farklı projelerde karşımıza çıkıyor. Güney Kore örneği bunlardan bir tanesi.





Güney Kore'nin popüler beyzbol takımlarından Hanwah Eagles, stadyuma gelemeyen taraftarların mesajlarını iletmek ve yüz ifadelerini yansıtmak için Fanbot adlı bir proje başlatmış.





Dünyada ilk olduğu belirtilen bu projede stadın belirli bir bölümüne robot seyirciler oturtuluyor. Robot seyircilerin yüz kısmında bir ekran var ve taraftarların gönderdiği yüz ifadesini bu ekrandan yansıtabiliyor.





Ayrıca robotlar belirli aralıklarla ellerindeki LED panelleri havaya kaldırıyor ve taraftarlardan gelen mesajları oluşan bu dev panelde görüntüleyebiliyor. Bunun dışında robotların başka bir fonksiyonu yok.





Ancak proje taraftarlardan oldukça ilgi görmüş ve bugüne kadar 90 000 taraftarın mesajı dev panelde görüntülenmiş. LED ışıklandırma olduğu için mesajlar staddaki diğer taraftarların dövizlerinden daha net bir şekilde görülebiliyor. Hanwah Eagles projenin takımını daha da ateşleyeceğini düşünüyor.







http://www.digitaltrends.com/cool-tech/south-korean-baseball-team-installs-robots-replace-absent-fans/#!bngiQS