Güney Kore'de 40 cihazı birden şarj edebilen kablosuz şarj teknolojisi geliştirildi





Son dönemde trendi giderek artan ve mobil cihazların herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan şarj edilebilmesini amaçlayan kablosuz şarj teknolojisi, farklı yöntemler kullanılarak geliştirilmeye devam ediyor.





Kablosuz şarj teknolojisi genelde kısa mesafelerde ve tek seferde bir iki cihaz olarak şekilde kullanılıyor. Ancak Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü geliştirdiği yeni bir teknoloji ile bu iki engeli de ortadan kaldırıyor.





Enstitü araştırmacıları Dipole Coil Resonant System adını verdikleri teknoloji ile 40'a kadar akıllı telefonu 5 metre mesafe içerisinde aynı anda şarj etmeyi başardı. Halen prototip aşamasında olan teknoloji, şarj için uzun manyetik bobinler kullanıyor.





Odanın iki kısmına yerleştirilen bobinler ile güçlü elektromanyetik bir alan oluşturuluyor ve akıllı telefonlardaki uyumlu bileşen bu alanı elektrik enerjisine çeviriyor. Sistem bunun yanında bir televizyon veya bir vantilatöre de enerji sağlayabiliyor.





DCRS teknolojisi son kullanıcıya ulaşmak için henüz çok pahalı. Ancak halka açık alanlarda ücretli şarj istasyonları sunmak isteyen girişimlerin veya ofislerde kablo karmaşasını azaltmak isteyen şirketlerin bunu kullanabileceği tahmin ediliyor. Teknolojinin kesin olarak ne zaman hayata geçeceği belli değil.

http://www.technobuffalo.com/2014/04/18/awesome-new-wireless-charging-technology-can-power-40-phones-at-once/