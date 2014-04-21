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Güney Kore'de 40 cihazı birden şarj edebilen kablosuz şarj teknolojisi geliştirildi

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Kore'de 40 cihazı birden şarj edebilen kablosuz şarj teknolojisi geliştirildi

Son dönemde trendi giderek artan ve mobil cihazların herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan şarj edilebilmesini amaçlayan kablosuz şarj teknolojisi, farklı yöntemler kullanılarak geliştirilmeye devam ediyor.

Kablosuz şarj teknolojisi genelde kısa mesafelerde ve tek seferde bir iki cihaz olarak şekilde kullanılıyor. Ancak Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü geliştirdiği yeni bir teknoloji ile bu iki engeli de ortadan kaldırıyor. 

Enstitü araştırmacıları Dipole Coil Resonant System adını verdikleri teknoloji ile 40'a kadar akıllı telefonu 5 metre mesafe içerisinde aynı anda şarj etmeyi başardı. Halen prototip aşamasında olan teknoloji, şarj için uzun manyetik bobinler kullanıyor. 

Odanın iki kısmına yerleştirilen bobinler ile güçlü elektromanyetik bir alan oluşturuluyor ve akıllı telefonlardaki uyumlu bileşen bu alanı elektrik enerjisine çeviriyor. Sistem bunun yanında bir televizyon veya bir vantilatöre de enerji sağlayabiliyor. 

DCRS teknolojisi son kullanıcıya ulaşmak için henüz çok pahalı. Ancak halka açık alanlarda ücretli şarj istasyonları sunmak isteyen girişimlerin veya ofislerde kablo karmaşasını azaltmak isteyen şirketlerin bunu kullanabileceği tahmin ediliyor. Teknolojinin kesin olarak ne zaman hayata geçeceği belli değil. 

http://www.technobuffalo.com/2014/04/18/awesome-new-wireless-charging-technology-can-power-40-phones-at-once/ Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
peki o elektromanyetik ortamda kalan insanlara ne olacak?
1 Yanıt Yanıtla +33
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versamaxx 5 yıl
Onlar da şarj olacak:)
1 Yanıt Yanıtla +28
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altanbilisim 5 yıl
İnsan sağlığına verdiği zarar nasıl
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DH Misafiri 5 yıl
Sonra erkeklik neden 30 yaşında sönüyor
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DH Misafiri 5 yıl
"40 tane cihazım yok ki , o kadarı şarj etmesindeki amaç ne ?"
Havaalanında cihazlar nasıl şarj edilecek yada bir okulda? Peki bilgisayar laboratuvarlarında, yada bir kargo şirketinde kullanılan mobil cihazlara ne dersin? Şimdi bile en ilkelinden, 1 liraya her sokak başında şarj noktası görüyorsun. Takınca başından ayrılabiliyor musun? Sen caddede alış-veriş için dükkanları gezerken mobil cihazların şarj olabiliyorsa ne mutlu sana??????
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psicik96 5 yıl
herifler aşmış ya .. helal olsun .
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
Nikola TESLA
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1080p 5 yıl
Bırakın bu ayakları bize 2 gün dayanacak batarya üretin kafi.
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carter 5 yıl
Güzel faydalı bir teknoloji lakin insanlar üzerinde ne gibi etkilerinin olacağını araştırmak lazım.
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General. 5 yıl
Afrika'ya satarlar artık.
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matmuhendisi 5 yıl
Su bataryaların verdigi zararla ilgili bi arastırma yapilip sunulsa bize mesela .. powerbank falan kullanmak zararli mi mesela ?
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BekirTemel 5 yıl
Günümüzde en çok sorulan sorulardan biri ''Samsung,ıPhone vs vs. şarj aletin var mı?''
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Vogue 5 yıl
İnsanların sık kullandıkları bir yere böyle bir sistem yapmak lazım.
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demo22 5 yıl
boş şey bunlar pil içinde icadlar var ama malesef tekel kavramı herşeyi ile bütün çevremizi sarmış durumda.
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